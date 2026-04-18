Así es la función de cámaras de seguridad que identifica a la persona que está en tu puerta

El sistema utiliza inteligencia artificial y permite ajustar qué personas generan notificaciones. (Composición Infobae)

A medida que la tecnología progresa, esta es integrada en cada vez más aspectos de nuestras vidas, como es el caso de la seguridad. Un ejemplo de ello es la función Rostros Reconocidos, que permite que las cámaras de seguridad identifiquen automáticamente a la persona que se encuentra en la puerta de una vivienda y envíen avisos personalizados.

Así funciona Rostros Reconocidos

Rostros Reconocidos, disponible en cámaras de la empresa Ring, propiedad de Amazon, recurre a inteligencia artificial para identificar a las personas que suelen visitar una vivienda. La cámara detecta un rostro, lo asocia a un nombre previamente almacenado en la aplicación y, si el usuario así lo decide, lanza un aviso específico, como “María está en la puerta principal”.

Este sistema diferencia entre familiares, amigos y visitantes habituales, lo que permite que las notificaciones sean más útiles y dejen de ser mensajes genéricos.

Los perfiles de reconocimiento facial se almacenan cifrados en la nube y cuentan con opciones de gestión en la app. (Ring)

La función está desactivada por defecto y su activación depende de la decisión de cada usuario, detalló la compañía. Desde la app, es posible elegir qué personas generan notificaciones personalizadas y cuáles no. Además, la empresa permite gestionar y editar los perfiles creados en la biblioteca facial, que admite hasta 50 perfiles diferentes.

Compatibilidad y limitaciones técnicas

Rostros Reconocidos, habilitada recientemente en España, está disponible en una amplia gama de dispositivos de la marca. Los modelos compatibles incluyen cámaras con resoluciones 2K, 4K y determinados dispositivos HD 1080p, como los siguientes:

Video Doorbell (2.ª gen.)

Video Doorbell 2

Video Doorbell 3

Video Doorbell 3 Plus

Battery Video Doorbell

Battery Video Doorbell Plus

Battery Video Doorbell Pro

Wired Video Doorbell Pro

Outdoor Cam

Spotlight Cam Plus con enchufe

Floodlight Cam Wired Plus

Indoor Cam (2.ª gen.)

Pan-Tilt Indoor Cam

La activación de Rostros Reconocidos es opcional y no es compatible con la encriptación de vídeo de extremo a extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía advirtió que la función de reconocimiento facial no es compatible con la encriptación de vídeo de extremo a extremo. Si el usuario activa el reconocimiento facial, la encriptación avanzada queda inhabilitada en ese dispositivo.

Proceso de configuración y gestión desde la aplicación

Para activar Rostros Reconocidos, el usuario debe acceder al menú de la app de la compañía, seleccionar las funcionalidades de inteligencia artificial y aceptar los términos de uso si así se solicita. Una vez dentro del apartado “Gestionar personas”, se pueden añadir, nombrar y editar perfiles. La cámara captura automáticamente las caras que detecta y las incluye en la biblioteca. Es posible asignar nombres desde la biblioteca o desde el historial de eventos, con la opción “Nombrar a esta persona”.

En caso de que la cámara no logre identificar a una persona por la distancia, el ángulo o la iluminación, envía una notificación genérica que solo indica “persona”.

Las normativas europeas exigen informar a los visitantes sobre el uso del reconocimiento facial en estos dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema permite fusionar perfiles duplicados, editar las fotos asociadas a cada rostro y eliminar perfiles cuando sea necesario. Si la biblioteca alcanza el máximo de 50 perfiles, es obligatorio borrar alguno para poder añadir nuevos.

Privacidad, almacenamiento y consideraciones legales

La información de reconocimiento facial y los perfiles se almacenan cifrados en la nube de Ring, nunca en los dispositivos físicos. Cuando se transfiere o restaura un dispositivo, los perfiles no se trasladan; y si un perfil se queda sin nombre durante 30 días seguidos, se elimina de forma automática. Los perfiles restantes se borran tras 180 días de inactividad.

La empresa pone énfasis en que el reconocimiento facial implica el tratamiento de datos biométricos, por lo que recomienda informar a los visitantes de que sus datos están siendo procesados. En el caso de Europa, la normativa exige, en muchos casos, el consentimiento explícito antes de activar esta función, especialmente cuando se trata de menores de edad o personas vulnerables.