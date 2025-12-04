Cuál fue la palabra más buscada en Google por los españoles durante el 2025

El apagón nacional lideró las consultas en Google en 2025, reflejando la búsqueda de información inmediata durante emergencias en España

La realidad informativa y las tendencias culturales en España durante 2025 se reflejaron con claridad en las consultas de los usuarios en Google. Según el resumen anual publicado, los acontecimientos del año, las figuras públicas y las inquietudes cotidianas han determinado el listado de términos más buscados, mostrando el pulso de lo que movilizó la atención ciudadana en los últimos doce meses.

Qué fue lo más buscado en España

Apagón España Alerta lluvias Incendios España Nuevo Papa Migración de la mariposa monarca Lalachus La Revuelta Flotilla Gaza Premio Planeta 2025 Labubu

El interés por la actualidad y la explicación de hechos inesperados fue motor de consultas masivas. El registro de tráfico señala que “Apagón España” lideró las búsquedas en el país. La situación extraordinaria que paralizó distintas zonas el 28 de abril generó dudas inmediatas sobre la causa del corte y cuándo se restablecería el servicio. Las búsquedas asociadas a este evento multiplicaron los accesos de páginas informativas, lo que evidencia el papel de Google en la búsqueda de respuestas en tiempo real ante crisis.

Otro gran tema del año fue el seguimiento de alertas meteorológicas, en especial por la memoria reciente de episodios de lluvias intensas y la DANA. El término “Alerta lluvias” se mantuvo entre los más repetidos, con miles de personas consultando sobre el nivel de riesgo y las zonas afectadas en cada momento.

Las preferencias de los usuarios incluyen comparativas entre plataformas de inteligencia artificial, dudas sociales y curiosidades científicas, consolidando a Google como el epicentro de la evolución tecnológica y las inquietudes emergentes. - Google

La presencia constante de incendios en diferentes regiones también estimuló el interés por entender el alcance de estos sucesos y buscar información sobre cómo actuar ante emergencias.

La elección de un nuevo Papa se colocó en las primeras posiciones del top anual. El proceso de sucesión y la designación de León XIV, el primer pontífice originario de Estados Unidos, despertaron la curiosidad tanto de los fieles católicos como de quienes siguen estos eventos por su relevancia mundial.

Las consultas sobre biografía, trayectoria y detalles del cónclave se dispararon en todas las etapas del proceso, resaltando el interés de los españoles por los cambios en el Vaticano.

Los datos publicados por Google muestran que el fenómeno de la migración de la mariposa monarca se propulsó como uno de los temas más buscados. La particularidad de este año, con el casi doble de individuos migrando respecto al ciclo anterior, captó la atención por el impacto ambiental, la curiosidad científica y los relatos sobre la cadena intergeneracional necesaria para consumar el trayecto entre el continente americano y los lugares de reproducción.

FILE PHOTO: The new Google logo is seen in this illustration taken May 13, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Al mismo tiempo, la inquietud científica motivó búsquedas del tipo “por qué”, con temas tan diversos como la oscuridad del espacio, los aranceles internacionales o el contagio de los bostezos.

El listado del top 10 de búsquedas en España refleja la diversidad de intereses culturales. En el apartado de televisión y streaming, nombres como Lalachus o el programa La Revuelta adquirieron popularidad, alimentados por la conexión con otros personajes mediáticos y fenómenos virales.

En cine, el público se interesó tanto por grandes estrenos internacionales como por películas de autor, como Anora o producciones de superhéroes.

Consultas sobre cultura, entretenimiento y tecnología marcaron las preferencias de los usuarios españoles en Google durante 2025 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento a la literatura quedó reflejado con el Premio Planeta 2025, un evento cultural que generó debate y que sumó notable visibilidad en los motores de búsqueda. Otros términos destacados fueron la Flotilla Gaza y la llegada de los muñecos coleccionables Labubu desde China, artículos que se popularizaron gracias a su formato sorpresa y su penetración en redes sociales.

El año fue decisivo para la presencia de la inteligencia artificial en las búsquedas. Las personas cambiaron la manera de consultar información, con preguntas más conversacionales y comparativas tecnológicas como “Gemini o ChatGPT” o dilemas cotidianos de consumo tipo “diésel o gasolina”. La categoría “¿Cómo...?” incluyó desde trucos de limpieza hasta recetas virales, como el chocolate de Dubái o el yogur casero.

El resultado de 2025 en Google muestra que, detrás de cada búsqueda, se encuentra una intención real de comprender, adaptarse y mantenerse actualizado. Las tendencias de este año resumen tanto la reacción colectiva ante emergencias e hitos globales como el aprendizaje cotidiano en un entorno donde la inmediatez y la tecnología influyen en la manera de informarse.