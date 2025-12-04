Tecno

Así puedes usar tu viejo móvil Android como cámara de seguridad

Solo se requiere colocarlo estratégicamente, mantenerlo conectado a internet y a la corriente, e instalar una aplicación específica para vigilancia

Entre las aplicaciones se encuentran Camy y Alfred, ambas disponibles en la tienda Google Play. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el avance de la tecnología, muchos dispositivos móviles quedan relegados por la llegada de modelos más recientes. Sin embargo, un antiguo móvil Android puede transformarse fácilmente en una herramienta útil dentro del hogar, como una cámara de seguridad operativa las 24 horas. Solo se requiere colocarlo estratégicamente, mantenerlo conectado a internet y a la corriente, e instalar una aplicación específica para vigilancia.

Convertir un móvil Android viejo en cámara de seguridad: requisitos y primeros pasos

Aprovechar un smartphone en desuso para vigilar el hogar es una opción accesible y funcional. No es imprescindible adquirir cámaras de seguridad tradicionales, ya que cualquier móvil con cámara trasera operativa y conexión a internet puede servir como sistema de monitoreo.

Antes de comenzar, es importante seleccionar un lugar óptimo donde ejercer la vigilancia. El teléfono debe permanecer lo más discreto posible y estar lo suficientemente cerca de un enchufe para evitar que se agote la batería.

Reutiliza tu celular viejo y vigila tu hogar sin invertir en nuevos dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La conectividad inalámbrica resulta esencial para obtener visualización en tiempo real y recibir alertas ante cualquier actividad. Una opción adicional es dotar el dispositivo de una SIM prepago, garantizando la transmisión de video aun si se produce un corte eléctrico y se recurre a la batería interna.

La selección del sitio definitivo, como una estantería cerca de la entrada, es el primer paso. A continuación, corresponde preparar el equipo en el plano del software, algo que puede realizarse mediante aplicaciones de descarga gratuita y configuración sencilla.

Las aplicaciones gratuitas para vigilancia con Android

Transformar tu móvil en una cámara de seguridad es posible gracias a herramientas diseñadas específicamente para ese fin. Entre las aplicaciones se encuentran Camy y Alfred, ambas disponibles en la tienda Google Play.

Tu antiguo teléfono puede convertirse en una cámara de seguridad funcional. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Camy: vigilancia fácil y acceso remoto

Camy destaca por su facilidad de uso. Se instala tanto en el móvil destinado a la vigilancia como en aquel que se utilizará para visualizar la emisión en directo. Mediante la digitalización de un código QR, se vinculan ambos dispositivos, permitiendo la transmisión en tiempo real y el acceso remoto a las grabaciones.

Esta app ofrece alternativas útiles como la grabación de video, detección automática de movimiento, soporte para visión nocturna mediante iluminación reducida o uso del flash y la posibilidad de alternar entre cámara trasera y frontal. La plataforma está disponible de manera gratuita, financiada con anuncios, aunque se puede optar por una versión premium que habilita funciones avanzadas, como emisión en calidad 1080p.

  • Alfred: monitorización fiable y funciones avanzadas

Alfred es otra alternativa consolidada en el segmento de vigilancia móvil. Permite establecer el vínculo entre el móvil cámara y el monitor a través de la cuenta de Google. Su sistema contempla la visualización desde varios dispositivos, transmisión en vivo de imagen y sonido, envío de alertas por detección de movimiento y comunicación tipo walkie-talkie para interactuar a distancia con quienes estén en el domicilio.

Refuerza la protección de tu casa aprovechando la tecnología que ya tienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de estas características, Alfred facilita la grabación con las cámaras trasera y delantera, suma opciones como la vigilancia nocturna y es compatible con la mayoría de versiones Android, incrementando la versatilidad del sistema.

Consejos de privacidad y uso seguro para vigilancia doméstica

Aunque las aplicaciones de vigilancia son seguras y gozan de buena reputación, es conveniente activar la cámara únicamente durante ausencias en casa. Con ello disminuye el riesgo de accesos indeseados a la privacidad doméstica, ya que se evita emitir imágenes cuando los residentes están presentes. Así, el antiguo móvil se convierte en un vigilante eficaz, minimizando riesgos y aprovechando recursos disponibles sin gasto adicional.

De esta manera, cualquier usuario puede convertir su móvil Android de tiempo atrás en una solución eficiente para la seguridad del hogar, aprovechando funciones y aplicaciones accesibles para crear un sistema de monitoreo flexible y fácil de implementar.

