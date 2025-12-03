Wi-Fi bajo control: descubre quién se conecta a tu internet en casa

Lograr una señal WiFi más potente y estable en casa suele ser un reto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar el acceso a la red Wi-Fi del hogar es clave para proteger la privacidad, evitar ralentizaciones y garantizar que solo quienes cuentan con autorización utilicen la conexión. Detectar si vecinos, invitados u otros usuarios acceden sin permiso es más fácil de lo que parece, ya que existen métodos sencillos y gratuitos para monitorear y gestionar qué dispositivos están conectados a tu red.

Métodos para identificar y gestionar dispositivos conectados a tu Wi-Fi

La manera más directa de saber quién está usando tu red es accediendo a la configuración del router. Para ello, escribe en tu navegador la dirección IP del equipo, que suele ser 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1, y accede con el usuario y contraseña (por defecto suelen ser “admin/admin”, salvo que lo hayas cambiado).

Una vez dentro, busca la sección “Dispositivos conectados” o “Clientes DHCP”, donde se mostrará la lista de aparatos conectados, su dirección MAC y, a veces, el nombre del dispositivo.

Los routers mesh y los modelos más modernos permiten hacer todo este control desde aplicaciones móviles propias, como Google Wi-Fi o TP-Link Deco, añadiendo facilidad y claridad visual.

Si prefieres hacerlo desde una computadora con Windows, también hay aplicaciones gratuitas útiles. Herramientas como Wireless Network Watcher y Acrylic Wi-Fi pueden escanear rápidamente tu red local y exhibir todos los dispositivos conectados, mostrándote detalles como la IP, la MAC y la marca del equipo. Solo necesitas instalarlas y realizar un escaneo puntual para detectar posibles intrusos.

Consejos para proteger la red Wi-Fi y mantenerla segura

Proteger tu Wi-Fi está al alcance de todos con algunas buenas prácticas. Cambia periódicamente la clave de acceso; usa protocolos de cifrado como WPA3 o, si no es posible, WPA2, los cuales ofrecen mayor seguridad frente a intrusiones.

Una opción más avanzada es habilitar el filtrado por dirección MAC, de modo que solo los dispositivos previamente registrados en el router puedan acceder.

Desactivar funciones como WPS también es recomendable si buscas máxima seguridad. Y recuerda, si notas que tu velocidad baja, detectas equipos desconocidos en la lista o tienes conexiones intermitentes, lo mejor es actualizar la contraseña de inmediato y volver a revisar qué gadgets están consumiendo tu internet.

Supervisar con regularidad los dispositivos conectados y fortalecer las medidas de seguridad resulta fundamental para asegurar una conexión doméstica eficiente, protegida y libre de accesos no autorizados.

Consejos para optimizar tu Wi-Fi y acelerar el internet en casa

Lograr una señal Wi-Fi más potente y estable en casa suele ser un reto, especialmente cuando se utiliza un router de generaciones anteriores. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, existen diversas estrategias para quienes intentan maximizar la velocidad y cobertura de su conexión.

Coloca el router en una mejor ubicación. La ubicación del router influye directamente en la calidad de la señal. La OCU recomienda evitar esconder el aparato en rincones, en el suelo o dentro de muebles, pues estos obstáculos dificultan el alcance y deterioran la conexión.

Lo más conveniente es instalarlo en una zona central del hogar. Si vives en una casa de varias plantas, colócalo en la planta intermedia para distribuir mejor la cobertura. Además, es preferible ponerlo sobre una superficie elevada y orientar las antenas en distintas direcciones para que la señal se extienda uniformemente.

Utiliza extensores de señal Wi-Fi. Para áreas del hogar donde la señal es débil, los extensores de Wi-Fi pueden ser una excelente solución. Estos dispositivos deben instalarse a medio camino entre el router principal y la zona donde falta cobertura. Así, amplifican la señal de manera efectiva, pero si se colocan demasiado lejos o demasiado cerca del router, no cumplirán su función correctamente.

Revisa la tecnología que utiliza tu router. Conocer la tecnología de emisión de señal es crucial. Los routers antiguos solo funcionan con la banda de 2.4 GHz, adecuada para largas distancias pero con menos velocidad. Los modelos más recientes manejan doble banda (2.4 y 5 GHz), lo que mejora considerablemente la experiencia de navegación en velocidad y estabilidad.

Verificar qué bandas soporta tu router te permitirá elegir el canal y los dispositivos para conectar en cada caso y espacio del hogar.

Actualiza el firmware del router. Mantener actualizado el firmware del router es fundamental tanto para la seguridad como para el rendimiento del Wi-Fi. Los fabricantes publican actualizaciones periódicas para corregir fallos y optimizar la velocidad de conexión. Para hacerlo, ingresa en el panel de configuración del equipo a través del navegador, accede a la sección correspondiente y sigue las instrucciones del fabricante para instalar la última versión disponible.