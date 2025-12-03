Tecno

Modo It en WhatsApp: cómo se activa

Los usuarios pueden pedirle a Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial, que genere imágenes inspiradas en la obra de Stephen King y utilizarlas como fondo de pantalla en los chats

Estas modificaciones provienen de cambios manuales del usuario y no forman parte de una herramienta oficial de WhatsApp. (Fotocomposición: Infobae)

El modo It en WhatsApp hace referencia a una serie de configuraciones que los usuarios pueden aplicar manualmente en la aplicación móvil para personalizar tanto la apariencia como la experiencia de uso.

Por ejemplo, es posible pedirle a Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial, que genere imágenes inspiradas en la célebre obra de Stephen King y utilizarlas como fondo de pantalla en los chats.

Además, la app permite crear chatbots con inteligencia artificial personalizados, tomando como referencia elementos de It. Es importante destacar que todas estas personalizaciones corresponden a ajustes realizados de forma manual por el usuario y no forman parte de una función oficial de WhatsApp.

Meta AI cuenta con la capacidad de generar imágenes de acuerdo con lo solicitado por el usuario. (Meta)

De este modo, quienes deseen tematizar su aplicación con motivos de It pueden hacerlo recurriendo a herramientas externas y configuraciones propias, adaptando su experiencia de manera creativa y exclusiva.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp, es necesario dirigirse a Meta AI pulsando el círculo azul y morado ubicado en la parte inferior derecha de la app.

Una vez se haya iniciado un nuevo chat con la IA, los usuarios pueden agregar los siguientes prompts:

  • Payaso aterrador en el estilo de “It” bajo una farola en un callejón oscuro.
  • Globo rojo flotando sobre una alcantarilla en una calle desierta.
  • Niño con impermeable amarillo sosteniendo un barquito de papel bajo la lluvia.
  • Biblioteca antigua y tenebrosa, iluminada tenuemente.
Entre más precisas sean las indicaciones que se le den a la IA, mejores los resultados. REUTERS/Yves Herman/File Photo
  • Círculo de amigos con linternas explorando un sótano misterioso.
  • Ciudad pequeña envuelta en niebla con un payaso siniestro de fondo.
  • Payaso malévolo saliendo de una alcantarilla bajo la luz de la luna.
  • Mano de payaso sosteniendo un globo rojo en primer plano.
  • Habitación decorada estilo años 80, con sombras amenazantes en la pared.
  • Barco de papel navegando en un charco con reflejo sombrío.
  • Puente de madera sobre un río en un ambiente inquietante.
  • Rueda de bicicleta abandonada en el bosque con gotas de sangre.
  • Túnel subterráneo oscuro con ojos brillantes al fondo.
  • Globo rojo atado a un buzón desgastado frente a una casa antigua.
  • Cartel de circo antiguo con un payaso de mirada penetrante.

Cómo crear un chatbot de IA en WhatsApp

Para crear un chatbot de inteligencia en WhatsApp, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a la pestaña de 'Contactos'.
  3. Seleccionar 'Chatear con las IA'.
  4. Ir al signo de + y empezar a crear el nuevo chatbot.
La creación del chatbot con IA consta de pasos muy cortos y toma pocos minutos. (WhatsApp)

Es recomendable que los usuarios describan con detalle el personaje en el que desean inspirar su chatbot, ya que una descripción precisa facilita que la inteligencia artificial capture mejor los rasgos, el estilo de comunicación y la personalidad deseados.

Al proporcionar información clara sobre la apariencia, las frases típicas o el contexto del personaje, se obtienen resultados más realistas y personalizados.

Cuanto más completa sea la descripción, mayor será la capacidad de la IA para recrear un chatbot coherente y auténtico, alineado con la temática o la experiencia que busca el usuario.

El modo It en WhatsApp permite personalizar la apariencia de la app. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cómo interactuar con Meta AI

Para interactuar con Meta AI en el modo It de WhatsApp, es necesario pulsar el círculo azul y morado ubicado en la parte inferior derecha de la aplicación.

Una vez dentro del chat con Meta AI, los usuarios pueden hacerle preguntas, solicitar información o pedir la generación de imágenes, historias y descripciones inspiradas en la obra It de Stephen King.

Por ejemplo, es posible solicitar detalles sobre los personajes de la novela, ideas para fondos temáticos, datos curiosos sobre la historia, entre otras acciones.

Para quiénes es el modo It en WhatsApp

El modo It en WhatsApp está dirigido a los fanáticos del terror, especialmente a quienes disfrutan de la novela y la película It de Stephen King. También es ideal para usuarios que buscan personalizar su app con temáticas únicas y experimentar funciones creativas mediante la inteligencia artificial.

