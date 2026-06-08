Tras la reforma laboral, una empresa firmó el primer acuerdo de banco de horas: cómo va a funcionar

Vista aérea de la planta ONTEC de Mirgor en Baradero, dedicada a la producción de autopartes, mostrando su avance de construcción con infraestructura vial y campos aledaños. (mirgor.com)

La implementación del banco de horas contemplado en la reforma laboral que terminó de reglamentarse días atrás registró la semana pasada su primer antecedente en el sector privado. Si bien el gremio Smata ya tiene acuerdos de este tipo con algunas terminales automotrices -firmados muchos años atrás-, el avance de la reforma en el Congreso le dio a las empresas un mayor margen para poder proponer a sus trabajadores este tipo de convenios.

Tanto es así que fue Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes -entre otros negocios- una de las primeras en avanzar con el pedido al sindicato para avanzar con el banco de horas, en un contexto de fuerte caída en el nivel de actividad. Fuentes del sector autopartista aseguraron que se han perdido en los últimos 6/8 meses unos 8.000 puestos de trabajo y que este tipo de herramientas permite evitar mayores desvinculaciones, a la espera de que la actividad vuelva a repuntar.

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El objetivo de la empresa es aplicar el acuerdo en todas sus plantas productivas, pero comenzarán con las de Garín, partido de Escobar, y Baradero, denominada Ontec. En ambas, la empresa produce autopartes. El acuerdo comenzará a regir a partir de julio y las fuentes consultadas precisaron que se trata de un convenio específico entre la empresa y el sindicato, sin modificaciones sobre el convenio colectivo de trabajo vigente. Se acordó un banco de 200 horas por 12 meses con la posibilidad de ir prorrogándolo si el escenario no mejora.

Las mismas fuentes señalaron que el esquema guarda similitudes con mecanismos que ya utilizan algunas terminales automotrices junto con sus respectivos gremios. Según explicaron, se trata de herramientas diseñadas para adaptarse a las necesidades productivas particulares de cada compañía.

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“El acuerdo permite utilizar las horas laborales mensuales de acuerdo con la necesidad de producción y abastecimiento. Son acuerdos que dependen de las necesidades de producción y del esquema que tenga cada empresa”, señalaron fuentes del sector. En este sector, además, como funciona just in time, muchas veces no hay insumos para producir, o directamente no hay demanda, por lo que el objetivo es poder regular esas horas en función de los días y horas en que la empresa requiere de esos trabajadores.

El exterior de la planta o sede de Mirgor ubicada en Tierra del Fuego. Con la UOM aún no avanzaron en negociaciones pero el objetivo es replicar el banco de horas en todas las fábricas

Las fuentes aclararon que “el sistema no reemplaza las horas extras. Las horas extras siguen estando. Esto está pensado para atender situaciones puntuales vinculadas con la producción y el abastecimiento”, indicaron. Pero vale aclarar que las horas extras sólo se seguirán pagando durante los fines de semana. Si la compañía decide, por alguna cuestión, que los empleados trabajen más horas de lunes a viernes, esas horas se sacarán del banco de horas, que acumulará por las no trabajadas previamente.

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“Vulgarmente se llama bolsa de horas, pero básicamente la gente cobra lo mismo y trabaja por mes la misma cantidad de horas. Si en algún momento trabaja menos, esas horas se acumulan para utilizarlas cuando existe más demanda, más producción o mayores necesidades de abastecimiento”, explicaron las fuentes consultadas.

Cómo funcionará el banco de horas

El banco de horas acordado por 12 meses con opción a prórroga es de 200 horas. ¿Cómo se van acumulando? Si un trabajador cumple sus 9 horas diarias y una de esas horas no trabaja, la empresa se la paga igual pero esa hora va al banco. Es decir, se van sumando porque la compañía tiene menos actividad y los operarios trabajan menos. Pero luego esas horas tienen que devolverse y eso ocurre cuando mejora el trabajo.

¿Cómo se devuelven las horas? Fuentes conocedoras del acuerdo afirmaron que por cada hora del banco, cuando se devuelve cuenta como hora y media. Es decir que si el trabajador tiene 10 horas acumuladas y devuelve una, le quedarán para restituir 8 hs y media en lugar de 9. “Eso se hace de lunes a viernes, no los fines de semana. Si la firma pide trabajar los sábados o domingos, sólo se puede usar del banco de horas para devolver una hora; el resto debe abonarse como hora extra”, aclararon las fuentes.

Además, si al cabo de un año, la empresa no tiene trabajo para que los trabajadores devuelvan las horas, el convenio se prorroga o se anula, dependiendo de las negociaciones entre la compañía y el gremio.

Otros acuerdos similares

El acuerdo también constituye una referencia para otras compañías industriales que siguen de cerca la evolución de esta modalidad y evalúan mecanismos que permitan adaptar la organización del tiempo de trabajo a escenarios productivos variables.

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Según explicaron fuentes del sector, la intención de Mirgor no se limita únicamente a las plantas de Escobar y Baradero. La compañía analiza la posibilidad de avanzar con mecanismos similares en otros establecimientos industriales. Entre ellos aparece la nueva planta ubicada en Zárate, donde produce llantas de aluminio.

Tampoco se implementó en las operaciones que la empresa posee en Tierra del Fuego. En ese caso, la representación sindical corresponde a la UOM, una situación que presenta características diferentes.

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Smata ya tiene acuerdos vigentes de banco de horas en varias terminales automotrices: Ford, Toyota, Mercedes Benz y Volkswagen. La idea del gremio es avanzar en negociaciones con Renault y Stellantis, además de con algunas otras autopartistas.