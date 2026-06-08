Las olas de calor elevan hasta 15% el costo de producción de ganado en El Salvador

Las temperaturas de hasta 42.5 °C en el oriente de El Salvador provocaron estrés hídrico en el ganado y afectaron su salud./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las olas de calor extremo que azotan a El Salvador han dejado un efecto directo en la economía del sector ganadero, con un incremento de hasta 15 % en el costo de producción por animal. El fenómeno, documentado por organismos internacionales y confirmado por productores locales, ha incidido en la salud de los animales, la productividad de leche y carne, y la estructura de costos que afrontan los ganaderos.

Durante las últimas semanas, el oriente salvadoreño ha registrado temperaturas que alcanzaron los 42.5 °C (108.5 °F). Según explicó Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, el pasado 2 de junio, “el ganado sufre un estrés hídrico horrible. Necesita más agua, más alimento y, como a nosotros, se le bajan las defensas”.

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En la entrevista Frente a Frente, Rendón advirtió sobre el aumento de enfermedades como ántrax, pierna negra y carbunco, asociadas a una menor vacunación y al debilitamiento de los animales bajo calor extremo.

La situación se ha replicado en el occidente de El Salvador, donde el miembro de la Asociación de Ganaderos de El Salvador (AGES), Sandor Siliézar, señaló en entrevista con Infobae que la temperatura en esa zona ha oscilado entre los 37 y 38 °C, lo que ha aumentado los costos para los productores.

“Para llevar una res de cero hasta que empiece una producción de lactancia, se invierten tres mil dólares. Con estas temperaturas aumenta entre un doce y un quince por ciento, es decir, unos trescientos cincuenta o cuatrocientos dólares más por animal”, afirmó.

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El calor extremo obligó a los ganaderos a gastar más en sales minerales, vitaminas, agua y personal para manejar el hato./ (EFE/David Arquimbau Sintes)

“Esto es nuevo para todos. El golpe de calor en los animales es igual que el que sufrimos nosotros los seres humanos”, agregó Siliézar, quien describió cómo el ganado reduce su actividad, busca sombra y demanda agua fresca de forma constante. “Si el ganado jadea o babea, hay que tirarle agua o ponerlo a beber agua fresca”, puntualizó.

El incremento en la producción incluye la compra de sales minerales, vitaminas y la rotación frecuente de agua, además del gasto en personal adicional para el manejo de los animales en condiciones extremas.

Al incremento de los costos se suma que el estrés calórico genera una caída en la producción de leche y carne. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), temperaturas superiores a los 25 °C (77 °F) inician el estrés térmico en bovinos, lo que se traduce en “menor consumo de alimento, menor producción, reducción en la calidad de la leche y riesgo de mortalidad”.

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Un reporte reciente de la FAO, citado por la ONU, detalla que “en algunas olas de calor, la mortalidad en ganado de carne ha llegado hasta el 24 %” y que las pérdidas en el sector pueden superar los 39,940 millones de dólares anuales a nivel global bajo escenarios de altas emisiones contaminantes. La agencia también advierte que los efectos no solo afectan la salud animal, sino que encarecen todos los insumos y la mano de obra, elevando el precio de cada litro de leche y kilo de carne producido.

Recientemente, la FAO entregó desparasitantes, jeringas y cicatrizantes para apoyar a ganaderos del Programa de Aumento a la Producción de Leche en El Salvador. / (FAO El Salvador)

El Ministerio de Economía de El Salvador reportó que, hasta mayo de 2026, las exportaciones de productos cárnicos sumaron 155,9 millones de dólares y las de lácteos 67 millones, con un crecimiento del 31.3 % y 12.4 % respectivamente en relación a 2024. A pesar de esos aumentos, los ganaderos consultados advierten que los mayores costos de producción no se trasladan en la misma proporción al precio final de venta, lo que reduce el margen de rentabilidad del sector.

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Tanto Rendón como Siliézar coinciden en que el impacto del calor extremo obliga a modificar prácticas productivas. Siliézar destaca que se debe invertir en suplementos y adaptar infraestructuras para garantizar la supervivencia y productividad del hato.

“No estamos preparados para manejar los efectos que está dando el cambio climático”, advirtió. La FAO recomienda, entre otras medidas, asegurar sombra, acceso permanente a agua fresca y monitoreo constante de la salud animal como estrategias de adaptación.

El fenómeno climático refuerza la vulnerabilidad de la ganadería salvadoreña y plantea desafíos de adaptación para un sector que aporta miles de empleos y es clave en la seguridad alimentaria nacional.

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