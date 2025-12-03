Tecno

IDC prevé caída de smartphones en 2026 por alza en memoria

A pesar de un 2025 sólido para la industria, el siguiente año se perfila como un periodo de contracción y ajustes en las estrategias de los fabricantes

IDC advierte que la escasez
IDC advierte que la escasez persistente de memoria limitará la oferta y obligará a ajustes en el portafolio de modelos. UFV

La consultora IDC anticipa que los envíos globales de teléfonos inteligentes experimentarán una disminución en 2026, resultado directo del significativo incremento en los precios de los chips de memoria. Este aumento impactaría tanto en la oferta como en los costos de producción, llevando los precios de venta promedio a máximos históricos y afectando en particular a los dispositivos de gama baja y media.

A pesar de un 2025 sólido para la industria, marcado por un crecimiento estimado del 1,5% en las ventas y la consolidación de Apple en mercados estratégicos como China, el siguiente año se perfila como un periodo de contracción y ajustes en las estrategias de los fabricantes, según el reporte más reciente de IDC.

IDC pronostica caída en los envíos de smartphones en 2026 por el aumento en memoria

De acuerdo con el análisis de IDC, la industria de los smartphones enfrenta un escenario adverso para 2026. Tras un 2025 que se prevé favorable, con un repunte del 1,5% en los envíos globales y una proyección de 1.250 millones de unidades comercializadas, el panorama cambiará drásticamente debido a la presión de los costos de memoria.

En el reporte de IDC
En el reporte de IDC se destaca que Apple jugará un papel determinante en el comportamiento positivo de los envíos durante 2025. REUTERS/Maxim Shemetov

El ajuste en el suministro y los precios de los chips provocará una caída aproximada del 0,9% en los envíos de dispositivos móviles, lo que interrumpirá la recuperación observada en el año previo.

El documento señala que el valor total del mercado podría alcanzar los USD 578,9 mil millones el próximo año, impulsado por un precio de venta promedio de USD 465. Este promedio refleja el efecto combinado del encarecimiento de los componentes y la estrategia de los fabricantes, quienes buscarán contrarrestar los costos elevando los valores finales al consumidor.

“El próximo año será un periodo desafiante para la industria, sin embargo, IDC sigue creyendo que el mercado podría ver precios promedio de venta récord”, subrayó Anthony Scarsella, director de investigación de la firma.

Reporters try out Galaxy Z
Reporters try out Galaxy Z TriFolds during an event at its store in Seoul, South Korea, December 2, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji

La situación descrita se agrava para segmentos sensibles al precio, especialmente en los dispositivos Android de gama baja y media. IDC advierte que la escasez persistente de memoria limitará la oferta y obligará a ajustes en el portafolio de modelos, priorizando aquellos que generen mayores márgenes para las empresas, mientras otras marcas podrían no tener alternativa más que trasladar el aumento de costos directamente a los consumidores finales.

Apple lidera el crecimiento del mercado global

En el reporte de IDC se destaca que Apple jugará un papel determinante en el comportamiento positivo de los envíos durante 2025. La compañía estadounidense, gracias a la elevada demanda de su serie iPhone 17, espera incrementar sus envíos en un 6,1%, lo que representa 247 millones de unidades a nivel global.

Esta tendencia sitúa a Apple en posición de registrar un año récord, con ingresos por ventas de iPhone estimados en más de USD 261 mil millones, es decir, un aumento del 7,2% respecto al año anterior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempeño sobresaliente de Apple en China representa otro elemento de peso en el análisis del mercado. La región asiática, considerada el mayor mercado de la firma, muestra una robusta demanda por el iPhone 17, lo que elevó la participación de la marca por encima del 20% durante octubre y noviembre.

Este rendimiento inesperado llevó a IDC a modificar sus previsiones, revirtiendo la expectativa de una caída del 1% y proyectando ahora un crecimiento del 3% en los envíos de Apple en la región para el periodo.

Impacto de la escasez de memoria

La previsión de una recesión en el mercado de smartphones en 2026 está directamente vinculada a dos factores principales: la persistente escasez mundial de memoria y la estrategia de lanzamiento de nuevos modelos, señaladamente de Apple. IDC explica que la oferta limitada y el encarecimiento de los componentes de memoria impactarán primero a los dispositivos más económicos, que dependen de precios accesibles para mantener su competitividad.

Además, la decisión de Apple de posponer el estreno de su próximo modelo básico de iPhone hasta 2027 repercutirá en el resultado anual de sus envíos, con una disminución proyectada de más del 4% en dispositivos de sistema operativo iOS para 2026, de acuerdo con el informe de IDC.

Cómo evitar estafas al comprar

La IA aumenta la productividad

Empleados de Amazon denuncian el

Inteligencia artificial y conectividad, el

Qué pasa si cargas tu
Murió Elden Campbell, campeón de

Rocío Marengo mostró el detrás

La dictadura de Nicolás Maduro

