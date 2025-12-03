Conoce las recomendaciones de Tim Cook, CEO de Apple, para ser contratado en la empresa de Steve Jobs y creadora del iPhone

Con la dirección de Cook, la empresa ha lanzado múltiples generaciones de teléfonos y nuevos dispositivos como el Apple Watch. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Hace tres años, en una ceremonia celebrada en Italia, Tim Cook, actual CEO de Apple, la compañía fundada por Steve Jobs y la misma detrás del iPhone, compartió con estudiantes universitarios las cualidades que considera esenciales para quienes desean no solo ingresar a la empresa, sino también prosperar en ella.

Estos consejos, expuestos durante la recepción de un título Honoris Causa por su trayectoria en innovación y gestión internacional, ofrecen una visión precisa de lo que Apple valora en sus futuros empleados.

Cook subrayó que la exigencia profesional es relevante, pero no suficiente. Según explicó, existen otras habilidades claves que distinguen a quienes logran integrarse y destacar en el grupo de Cupertino. Durante su intervención, el directivo enumeró cinco características que, a su juicio, definen el perfil ideal para el proceso de selección en Apple.

Por qué el cuidado de las personas es clave para trabajar en Apple

La creatividad y la capacidad de pensar diferente son cualidades esenciales que Apple busca en sus futuros empleados.(Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

La primera de estas virtudes es el cuidado. Cook destacó la importancia de contar con personas motivadas por el deseo de transformar el mundo y mejorar la vida de los demás.

“Tenemos en la empresa un grupo de personas que realmente quieren cambiar el mundo, que quieren enriquecer la vida de las personas, que quieren dejar el mundo mejor de como lo encontraron”, dijo Cook.

Agregó: “Es ese tipo de sentimiento el que impulsa a las personas a hacer su mejor trabajo y lo he visto una y otra vez y los resultados son simplemente increíbles”.

Qué rol tiene la creatividad en la cultura corporativa de Apple

La creatividad ocupa el segundo lugar en la lista de atributos. El CEO de Apple señaló que la compañía busca individuos capaces de abordar los problemas desde perspectivas novedosas y de emplear su ingenio para encontrar soluciones.

Al igual que su antecesor, Tim Cook cree que es importante buscar soluciones que se diferencien de la competencia. (Foto REUTERS/Manuel Orbegozo)

“Buscamos personas que piensen diferente, que puedan enfrentarse a un problema y no cerrarse a verlo simplemente como siempre se ha visto. Alguien que lo sortee y lo mire desde diferentes ángulos, y use su creatividad para encontrar soluciones”, expresó Cook en el mismo evento.

Cuál es la posición que ocupa el trabajo en grupo en Apple

La colaboración es otro de los pilares que, según Cook, sustentan el éxito en Apple. El directivo enfatizó que, aunque la fortaleza individual es valiosa, el trabajo conjunto multiplica los resultados.

Cook mencionó: “Creemos que los individuos fuertes son realmente clave, pero dos personas fuertes que trabajan juntas pueden hacer un trabajo impresionante y los equipos pequeños pueden hacer cosas increíbles.

La colaboración y el trabajo en grupo potencian la innovación y el éxito dentro de la cultura corporativa de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líder de Apple añadió: “Así que buscamos la capacidad de colaborar con la gente: el sentimiento clave de que si comparto mi idea contigo, esa idea crecerá, se hará más grande y será mejor. No es que alguien vaya a un rincón o a un armario y descubra algo sobre sí mismo, es un esfuerzo de colaboración”.

Por qué la curiosidad es fundamental para fortalecer las innovaciones en Apple

La curiosidad figura entre las cualidades imprescindibles. Cook defendió la importancia de formular preguntas, sin importar su aparente simplicidad, como motor para el aprendizaje y la innovación.

“Es un cliché, pero no hay preguntas tontas. La curiosidad se trata de sentir interés por algo para hacer muchas preguntas, ya creas que son inteligentes o absurdas”, afirmó Cook.

La curiosidad y la formulación de preguntas impulsan el aprendizaje y la innovación en el interior de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra afirmación que hizo fue: “es sorprendente cuando alguien comienza a hacer preguntas como lo haría un niño, cómo presiona a la persona para que reflexione sobre las respuestas. Así buscamos esta curiosidad innata en las personas”.

Qué importancia tiene la preparación para tener éxito en Apple

Cook mencionó la habilidad como requisito indispensable. Subrayó que, más allá de la actitud y la motivación, es necesario contar con competencias técnicas específicas para cada puesto.

“Si estamos haciendo diseño industrial, necesitamos a alguien que lo conozca y tenga un conjunto de habilidades para ello, ya sea de sus días de universidad o de trabajo”, puntualizó Cook ante los asistentes.

Para el ejecutivo, formar parte de la empresa no se reduce a poseer un título o dominar una disciplina, sino a mantener el deseo de marcar la diferencia, pensar de manera original y esforzarse constantemente por ofrecer lo mejor de uno mismo.