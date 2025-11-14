Tim Cook, CEO de Apple, recuerda a Steve Jobs como su profesor: “me enseñó la importancia de la simplicidad”. | The Wall Street Journal.

Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple, volvió a referirse públicamente a la influencia que Steve Jobs tuvo en su vida profesional y personal. En un video difundido en redes sociales, el ejecutivo destacó que muchas de las decisiones que toma hoy al frente de la compañía están guiadas por enseñanzas que recibió directamente del cofundador de Apple, a quien describió como una figura clave en su formación y en la cultura interna que la empresa aún mantiene.

El video, publicado en Instagram, muestra a Cook reflexionando sobre la forma en que Jobs abordaba la creatividad, la toma de decisiones y el desarrollo de productos. Según el CEO, estas ideas siguen presentes en la estructura organizativa de Apple más de una década después del fallecimiento de Jobs, y continúan influyendo en cómo se diseñan y se priorizan los dispositivos y servicios de la compañía.

Entre las enseñanzas que Cook compartió, una de las más destacadas está relacionada con la simplicidad. Señaló que Jobs insistía en que reducir un producto a lo esencial era una tarea más compleja que añadir funciones sin un propósito claro. Este principio, que formó parte del ADN de Apple desde sus inicios, sigue definiendo el enfoque de diseño que la compañía aplica a dispositivos como el iPhone, el iPad o el Apple Watch.

Tim Cook considera que Steve Jobs fue como un maestro dentro de Apple. (Reuters)

“Steve Jobs fue un profesor; me enseñó el valor del focus, la importancia de la simplicidad y que es más complicado hacer las cosas simples que hacerlas complejas. Él creía que los equipos pequeños podían hacer un trabajo impresionante. De hecho, al principio, los equipos encargados de crear productos como el iPod o el iPhone eran muy pequeños”, comentó.

Además, Cook recordó que uno de los pilares del liderazgo de Jobs era la importancia del enfoque. Contó que su antecesor consideraba indispensable limitar las distracciones internas y priorizar únicamente los proyectos con verdadero potencial para transformar una industria. Este método, según explicó, era una forma de proteger la creatividad y evitar que la empresa se diluyera en iniciativas que no aportaran valor estratégico.

El CEO también destacó que Jobs defendía la idea de que los equipos reducidos podían lograr resultados extraordinarios. Durante los primeros años de desarrollo de productos emblemáticos, como el iPod o el iPhone, las divisiones encargadas eran pequeñas y trabajaban con altos niveles de autonomía. Cook señaló que este modelo sigue vigente y es uno de los motivos por los que Apple continúa apostando por grupos de trabajo compactos en fases críticas del diseño.

Steve Jobs fue líder de Apple hasta el 2011, cuando tuvo que abandonar la compañía por salud. (EPA/JOHN G. MABANGLO)

Otra de las reflexiones que compartió el directivo está vinculada a la capacidad de cambiar de rumbo. Cook explicó que Jobs consideraba un signo de madurez reconocer cuándo una idea debía perfeccionarse o incluso descartarse, aun si inicialmente parecía prometedora. Para el CEO, esta habilidad era fundamental para responder a los cambios tecnológicos y para mantener a Apple en un proceso constante de reinvención.

Si bien Cook no suele extenderse sobre su relación personal con Jobs, sí ha dedicado diversos mensajes públicos en fechas significativas, como aniversarios o hitos importantes para la empresa. En esta ocasión, la publicación se centró en el impacto pedagógico que el fundador tuvo sobre él y en cómo estas lecciones han moldeado su propio estilo de liderazgo desde que asumió la dirección ejecutiva en 2011, tras la renuncia de Jobs por motivos de salud.

Las declaraciones de Cook llegan en un contexto en el que Apple continúa diversificando sus líneas de negocio, impulsando áreas como los servicios digitales, la inteligencia artificial y los dispositivos de realidad mixta. Para el ejecutivo, las ideas transmitidas por Jobs siguen siendo una guía para enfrentar nuevos desafíos, especialmente en un entorno tecnológico cada vez más competitivo y dinámico.

Tim Cook asumió el liderazgo de Apple tras la salida de Jobs.