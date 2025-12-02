Tecno

Por qué me llaman desde números internacionales a WhatsApp, qué debo hacer

El uso de números desconocidos se ha convertido en una táctica frecuente de ciberdelincuentes, que buscan obtener información sensible con distintas estrategias

Platformas como WhatsApp intensifican la
Platformas como WhatsApp intensifican la protección ante la proliferación de engaños internacionales

Un número creciente de usuarios reporta que recibe llamadas y mensajes desde números internacionales a través de WhatsApp. Esta tendencia, que ha tomado fuerza en los últimos meses, genera preocupación y expone nuevas formas de engaño que aprovechan la popularidad de la plataforma de mensajería.

Los ciberdelincuentes que emplean estos números suelen operar bajo esquemas difíciles de rastrear, lo que dificulta identificar el origen y objetivo de las llamadas.

Por qué me llaman desde números internacionales

Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú, explicó que estas comunicaciones pueden estar vinculadas a diversas modalidades de estafa. Los atacantes contactan a las víctimas utilizando prefijos extranjeros y se presentan como representantes de plataformas reconocidas, como Amazon o YouTube.

El auge de llamadas internacionales
El auge de llamadas internacionales fraudulentas en WhatsApp impulsa alertas de seguridad digital - (Foto: Meta)

A menudo, ofrecen oportunidades laborales con promesas de ingresos altos, o solicitan información personal haciéndose pasar por fuentes confiables.

El uso de números internacionales sirve como estrategia para obstaculizar la identificación y engañar a las víctima. Los ciberdelincuentes emplean métodos que van desde la redacción de reseñas falsas, hasta la petición de datos bancarios bajo pretextos poco claros. El fin último es obtener información sensible o concretar fraudes económicos.

Algunos usuarios han experimentado fraudes complejos en los que se emplean técnicas más avanzadas, como la suplantación de identidad mediante videollamadas o el intento de recopilar datos biométricos y archivos personales comprometedores. Las víctimas se exponen a la pérdida de dinero y a la filtración de datos confidenciales si interactúan de forma imprudente con estos contactos desconocidos.

Cómo configurar mi WhatsApp para que ningún desconocido me pueda contactar

La gravedad del fenómeno llevó a WhatsApp a implementar nuevas funciones de seguridad. Entre las medidas adoptadas destacan la opción de bloquear contactos que no figuren entre los conocidos del usuario y la posibilidad de reportar intentos de fraude desde la propia aplicación.

Estafadores aprovechan WhatsApp y números
Estafadores aprovechan WhatsApp y números internacionales para burlar controles y robar datos

Cada denuncia reportada en la plataforma se revisa y, de corroborarse actividades sospechosas, el número en cuestión puede quedar restringido permanentemente.

“La prevención es la mejor defensa contra las estafas en línea”, recomendó Zeballos, quien también hizo énfasis en la importancia de confirmar siempre la autenticidad de cualquier solicitud. El especialista sugirió evitar compartir información privada, como datos bancarios o contraseñas, a menos que se pueda verificar la identidad del remitente.

Una fracción considerable de estos intentos de fraude se apoya en mensajes que acompañan a las llamadas. Los atacantes prometen ganancias rápidas a cambio de ver videos, redactar comentarios positivos en internet o acceder a enlaces que pueden instalar programas maliciosos. Estos enlaces, diseñados para robar información personal o financiera, representan un riesgo directo para la seguridad digital de los usuarios.

El incremento de estos métodos de estafa también ha impulsado campañas de concientización sobre el uso responsable de WhatsApp y otras plataformas. Especialistas recomiendan mantener una actitud de alerta frente a comunicaciones de origen dudoso y ajustar los parámetros de privacidad en la configuración de la aplicación. Restringir la visibilidad de datos personales y limitar el acceso sólo a contactos conocidos puede reducir el riesgo de ser elegido como objetivo de un intento de fraude.

Qué hacer ante una llamada de un número desconocido del extranjero

Ante la sofisticación de las
Ante la sofisticación de las estafas, WhatsApp ha introducido herramientas para filtrar contactos y sancionar intentos de fraude, por lo que colaborar con reportes contribuye a un ambiente digital más seguro - (Fotomontaje Infobae)

Los expertos también sugieren no responder llamadas ni mensajes desde números desconocidos, en especial aquellos que muestren prefijos de países donde el usuario no mantiene ningún contacto personal o profesional. Bloquear y reportar a estos emisores no solo protege al usuario individual, sino que contribuye al esfuerzo global contra las estafas cibernéticas.

Las agencias de seguridad digital enfatizan que, en muchos casos, los presuntos estafadores no se encuentran realmente en el extranjero. Las llamadas suelen hacerse desde números comercializados por agencias fraudulentas, diseñadas para dificultar la localización e impedir que las investigaciones avancen con rapidez.

El equipo de WhatsApp recuerda que cada caso reportado fortalece el sistema de identificación y sanción de actividades sospechosas.

La adopción de medidas de protección, como bloquear, reportar y educarse sobre los riesgos en línea, aparece como una respuesta clave ante un fenómeno cuya expansión trasciende fronteras.

