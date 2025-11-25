Cómo identificar si una llamada es spam antes de contestar

Así funcionan los filtros antispam en tu Andorid: cómo protegerte del fraude telefónico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las llamadas no deseadas, fraudes telefónicos y estrategias de suplantación de identidad ha convertido al spam telefónico en una preocupación cotidiana. Saber cómo detectar estos intentos antes de responder puede evitar riesgos financieros y proteger la privacidad.

Actualmente los dispositivos móviles incluyen sistemas para advertir sobre posibles amenazas y ayudar al usuario a tomar la mejor decisión antes de levantar la llamada.

Qué es y cómo funciona un identificador de llamadas y protección contra spam

Descubre cómo identificar, en cuestión de segundos, llamadas que tienen fines delictivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los teléfonos inteligentes actuales, especialmente los que funcionan con Android 6.0 o versiones superiores, incorporan la protección contra spam y el identificador de llamadas de forma predeterminada.

Este sistema utiliza bases de datos actualizadas y tecnología de Google para analizar los números que llaman y cotejar si han sido reportados previamente por actividades sospechosas. Cuando alguien que no figura en la agenda marca, el teléfono puede consultar a Google el identificador o comprobar si existen reportes de spam asociados.

Google, al recibir números que no están en los contactos del usuario, cruza la información para arrojar advertencias que aparecen en pantalla como “Posible spam” o “Spam”. Esta información nunca incluye datos de los contactos personales ni revela información privada. El objetivo es advertir sobre llamadas de empresas, promociones agresivas, estafadores o emisores con antecedentes negativos.

Cómo asegurarte de que la protección contra spam esté activa

Para garantizar que recibes alertas antes de responder a números desconocidos, verifica la configuración siguiendo estos pasos:

Los expertos recomiendan verificar la configuración de seguridad, bloquear números de spam y nunca compartir información confidencial por teléfono, para blindar tu privacidad y la de tus contactos ante nuevas formas de suplantación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abre la aplicación de Teléfono y accede a Configuración .

Dirígete a la sección Identificador de llamada y spam .

Activa la función Ver ID de emisor y spam.

En muchos dispositivos, también es posible habilitar “Filtrar llamadas de spam”, lo que bloquea automáticamente estas llamadas para que ni suenen ni dejen notificación, aunque podrás revisarlas después en el historial.

En algunos modelos, como el Pixel 6 y posteriores, el filtro se encuentra en el nivel de protección básica y actúa silenciosamente. En dispositivos más antiguos, puede aparecer como “Rechazar de forma silenciosa”.

Reconocer una llamada spam antes de responder

Si la pantalla del teléfono muestra el texto “Posible spam” o “Spam” junto al número, es una clara advertencia de que la llamada podría ser peligrosa. Lo más prudente es no responder y bloquear de inmediato el número desde el historial.

Puedes mantener presionado el registro de la llamada y seleccionar la opción para bloquear y marcar como spam. Esto ayuda a alimentar la base de datos y mejora la precisión para todos los usuarios.

Las herramientas de identificación y bloqueo de llamadas no deseadas ayudan a detectar fraudes y evitar riesgos financieros o de privacidad, al alertar sobre posibles amenazas antes de responder a números desconocidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si por error el sistema identifica como spam una llamada legítima, como la de un contacto real o una institución, es posible corregirlo ingresando a las llamadas recientes, seleccionando la llamada y pulsando No es spam. Así, el sistema aprende y no volverá a marcar ese número en el futuro.

Funciones adicionales para la gestión avanzada de llamadas

Anuncio del identificador de llamada: Puedes configurar que el teléfono anuncie en voz alta el nombre o número del emisor, útil si se usan auriculares o cuando tienes las manos ocupadas.

Verificación y comentarios: Desde el historial reciente, puedes sugerir información sobre los números, verificar empresas reales o ayudar a depurar la base de datos pública. Los datos enviados en estos procesos no exponen información personal.

Bloqueo colectivo: Si recibes llamadas frecuentes de un mismo número, márcalo como spam. El sistema bloqueará futuras llamadas y advertirá a otros usuarios.

Consejos para protegerte del spam telefónico

Nunca compartas información personal, financiera ni contraseñas en llamadas entrantes, aunque la llamada parezca ser de un banco o institución oficial.

Prefiere dejar llamadas desconocidas sin contestar si el identificador advierte potencial riesgo.

Mantén actualizada la aplicación de Teléfono y las funciones de seguridad del sistema.

Revisa periódicamente el historial de llamadas filtradas y corrige errores si identificas llamadas legítimas.

Reconocer el spam antes de contestar evita pérdidas, fraudes y el uso indebido de la información personal. Las herramientas automáticas existentes, combinadas con una actitud cautelosa, pueden reducir drásticamente el impacto de las llamadas indeseadas en la rutina diaria.