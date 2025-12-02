Tecno

Para qué sirve el puerto USB amarillo y cuál es su principal desventaja

Una entrada USB identificada con color amarillo permite cargar dispositivos sin necesidad de encender la computadora

La gran desventaja del puerto
La gran desventaja del puerto amarillo radica en la falta de garantía sobre la velocidad de transferencia de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos ordenadores y portátiles incluyen puertos USB de colores variados, y uno de los que más suele llamar la atención es el puerto amarillo. Aunque puede parecer solo una distinción estética, este color cumple una función específica centrada en la alimentación eléctrica del dispositivo, ofreciendo ventajas para recargar gadgets, pero también conllevando una importante limitación en términos de rendimiento.

USB amarillo: energía incluso con el PC apagado, pero ¿qué pasa con la velocidad?

El puerto USB amarillo está diseñado para suministrar energía a dispositivos como teléfonos, relojes inteligentes o auriculares incluso cuando el ordenador está apagado. Esto se debe a que integra tecnologías como Always On y Passive Power Delivery, que mantienen el suministro eléctrico activo independientemente del estado del equipo.

De este modo, puedes cargar tus dispositivos sin necesidad de conectar un cargador adicional, aprovechando la propia infraestructura de tu PC o portátil.

El puerto USB amarillo permite
El puerto USB amarillo permite cargar dispositivos como teléfonos o auriculares aunque la computadora esté apagada. (tecnologia-informatica.com)

Sin embargo, la gran desventaja del puerto amarillo radica en la falta de garantía sobre la velocidad de transferencia de datos. El hecho de que un puerto sea amarillo solo asegura la función de carga permanente, pero no revela si corresponde a un estándar rápido (como USB 3.0) o antiguo (como USB 2.0).

Así, puedes encontrarte con conexiones limitadas a 480 Mbps, aptas para accesorios como ratones o teclados, pero insuficientes para transferir archivos grandes o trabajar con discos externos de alta velocidad. En casos puntuales, el puerto amarillo puede coincidir con velocidades superiores, pero esto depende de cada fabricante y no hay un código visual universal que lo aclare.

Esta incertidumbre es aún más relevante si la comparamos con otros colores: el azul suele indicar USB 3.0, el negro USB 2.0 y el rojo altas capacidades de carga y transferencia.

El puerto USB amarillo es
El puerto USB amarillo es insuficiente para transferir archivos grandes o trabajar con discos externos de alta velocidad. (whileint.com)

Los puertos naranjas, aunque menos frecuentes, aseguran carga permanente y velocidad USB 3.0, a diferencia del amarillo. Para evitar sorpresas, la única opción es consultar el manual o las especificaciones del fabricante.

Diferencia entre USB-A y USB-C: menos confusión, más información

Mientras que el USB-A se basaba en un sistema de colores no siempre consistente, la llegada del USB-C elimina esa codificación visual. USB-C puede ser lento o rápido, servir para video, carga o transferencia de datos, pero requiere siempre verificar las características específicas en la documentación o la serigrafía del dispositivo. Esto reduce las confusiones y previene suposiciones erróneas sobre las capacidades de cada puerto.

El puerto USB amarillo es muy útil para mantener tus dispositivos cargados sin encender el ordenador, pero su velocidad y capacidades varían según el fabricante, por lo que no siempre es la mejor opción para transferir datos o trabajar con almacenamiento avanzado. Entender esta diferencia te ayudará a elegir el puerto adecuado y aprovechar al máximo el rendimiento de tu equipo.

El puerto USB azul permite
El puerto USB azul permite transferir datos a gran velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve el puerto USB azul y cuáles son sus ventajas

El puerto USB azul es una característica común en computadoras modernas y algunos dispositivos electrónicos, y su color identifica de manera visual la presencia del estándar USB 3.0 o superior. Estos puertos ofrecen una velocidad de transferencia de datos mucho mayor en comparación con los USB tradicionales, alcanzando hasta 5 Gbps, lo que permite copiar archivos grandes, como videos o respaldos, en mucho menos tiempo.

Además de la elevada velocidad, el puerto USB azul mantiene compatibilidad con versiones anteriores, por lo que se pueden conectar dispositivos USB 2.0 o 1.1 sin ningún inconveniente. Sin embargo, para aprovechar completamente la velocidad de USB 3.0, tanto el cable como el dispositivo conectado deben ser compatibles con ese estándar.

Por su alto rendimiento, el puerto USB azul resulta ideal para discos duros externos, memorias flash y cámaras, facilitando un flujo de trabajo más eficiente y ágil.

