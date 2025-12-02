Open Finance en Perú: claves y retos para una adopción exitosa

La fase inicial de Open Banking en el país tomará unos dos años tras la aprobación de la hoja de ruta. (businessempresarial.com.pe)

El desarrollo de la economía digital peruana ha acelerado la adopción de tecnologías de programación basadas en APIs, permitiendo el acceso de más ciudadanos y empresas a servicios financieros. Actualmente, el país se encuentra en una encrucijada que podría conducir a un ecosistema de Open Finance inclusivo y competitivo, siempre que, como enfatiza Mayra Puntillo Rodríguez, Gerente Técnica Regional LATAM de Sensedia, las organizaciones construyan este cambio sobre una infraestructura de APIs moderna, segura y gobernada.

En opinión de Puntillo Rodríguez, Perú parte con ventaja al poder observar las experiencias previas de mercados como Brasil, donde la regulación en finanzas abiertas ya está consolidada, y países como Colombia y Chile, que aún están en fases tempranas de implementación.

Destaca que, aunque Perú está apenas dando sus primeros pasos en Open Finance, cuenta con la oportunidad de aprender de los aciertos y desafíos de la región para avanzar más rápido y con menos errores.

La reciente creación de una unidad especializada por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para diseñar el modelo de finanzas abiertas determina un contexto favorable para la innovación. La ejecutiva señala que el diálogo entre el sector público y privado sobre estándares de interoperabilidad es señal de un “terreno fértil para avanzar en innovación y nuevos modelos de negocios que contribuyan a la economía peruana”.

Según estimaciones de la SBS —y como enfatiza la especialista—, la fase inicial de Open Banking en el país tomará unos dos años tras la aprobación de la hoja de ruta, con miras a expandirse luego a otros sectores como seguros y pensiones dentro de un esquema integral de Open Finance.

“Esto no quiere decir, a mi parecer, que no nos podamos preparar”, afirma Puntillo Rodríguez, quien aconseja a las empresas a “trabajar desde ya en una infraestructura robusta y segura de APIs”. En tanto esto será el corazón de la transformación empresarial y la clave para la integración ágil de nuevos servicios y productos digitales.

Insiste en que una API bien diseñada permite colaborar sin perder control ni seguridad, crear productos personalizados y responder con agilidad a las expectativas del cliente digital. Por el contrario, alerta, “una infraestructura fragmentada, sin gobierno ni trazabilidad, puede frenar la innovación y exponer a las organizaciones a serios riesgos regulatorios y operativos”.

La directiva de Sensedia además subraya la importancia de la gobernanza de APIs, señalando que “los ecosistemas más exitosos son los que ven la gobernanza de APIs como un habilitador estratégico, no como una restricción”. Una buena gobernanza, aclara, “no solo ordena el acceso y uso de las APIs, sino que garantiza cumplimiento normativo, seguridad de los datos y una mejor experiencia para los desarrolladores”.

“Esto se traduce en agilidad empresarial, reducción de costos y una capacidad real de escalar nuevos modelos de negocio”, explica Puntillo Rodríguez, para quien el éxito del Open Finance depende de la colaboración entre bancos, fintechs, aseguradoras, reguladores y empresas tecnológicas.

Perú cuenta con un entorno propicio para el desarrollo de las finanzas abiertas; el reto actual radica en aspectos técnicos y estratégicos, especialmente en crear la infraestructura necesaria para impulsar su expansión.

Las API se utilizan para integrar servicios, automatizar procesos y acceder a funciones específicas de otras aplicaciones. (sinay.ai)

Qué es una API y cómo facilita la conexión entre aplicaciones

Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones, por sus siglas en inglés) es un conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes programas y plataformas se comuniquen entre sí. Actúa como un puente que facilita el intercambio de datos y funcionalidades entre aplicaciones, sin que los usuarios tengan que conocer cómo funciona el sistema internamente.

Las API se utilizan para integrar servicios, automatizar procesos y acceder a funciones específicas de otras aplicaciones. Por ejemplo, permiten que una página web utilice mapas de Google, o que una tienda en línea procese pagos a través de un proveedor externo. Esto simplifica el desarrollo y mejora la interoperabilidad entre diferentes sistemas y herramientas digitales.