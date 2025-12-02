Tecno

De la charla al anuncio, por qué tu teléfono parece saber de qué hablas y cómo puedes protegerte

La precisión de los anuncios digitales se basa en algoritmos, historial de búsquedas, cookies e inteligencia artificial

Guardar
Por qué parece que el
Por qué parece que el teléfono escucha todo y muestra publicidad personalizada al instante

Para muchos usuarios, resulta sorprendente que hablar sobre un producto o servicio parezca suficiente para que la publicidad aparezca casi de inmediato en redes sociales o navegadores.

La percepción de que el teléfono escucha conversaciones en tiempo real ha generado debates y, sobre todo, inquietud sobre la privacidad y el alcance de la vigilancia digital. Sin embargo, existen explicaciones técnicas y de comportamiento que aclaran por qué la publicidad es cada vez más precisa.

Por qué me aparece publicidad personalizada

La “magia” de la publicidad
La “magia” de la publicidad dirigida: cómo la inteligencia artificial analiza movimientos en tu smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida es la naturaleza de la publicidad digital personalizada. Las plataformas aplican algoritmos avanzados para mostrar anuncios relevantes según la actividad en línea, búsquedas recientes y preferencias manifestadas por el usuario.

Así, una conversación telefónica inmediata antes de buscar un tema en internet puede traducirse en un aluvión de publicidad relacionada. Esto ocurre porque los sistemas rastrean tanto la navegación como las interacciones en aplicaciones y redes sociales, donde cada consulta, clic y suscripción construye el perfil de consumo digital.

Desde Google lo ha explicado en distintas ocasiones: los anuncios reflejan sobre todo el historial de búsquedas y la interacción previa con sitios, productos y servicios. Por ejemplo, buscar “auriculares inalámbricos” en el navegador o acceder a una tienda en línea que los ofrece suele activar campañas de anuncios relacionados.

La publicidad dirigida también responde a factores como la edad, el género, la localización, la interacción con influencers o cuentas asociadas y las suscripciones a canales o newsletters.

Cómo analizan el comportamiento en redes para volverlo publicidad

Algoritmos analizan los comportamientos en
Algoritmos analizan los comportamientos en redes sociales para sugerir publicidad personalizada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales adaptan los anuncios según la actividad: dar “me gusta” en una publicación, seguir a un perfil comercial o interactuar con el contenido basta para figurar como potencial cliente y recibir mayor cantidad de anuncios específicos. Adicionalmente, las cookies publicitarias almacenan la información de navegación y clasifican al usuario como lead, sin requerir la escucha activa mediante el micrófono del dispositivo.

Sobre el supuesto monitoreo de las conversaciones privadas, tanto Google como otros desarrolladores han aclarado que los micrófonos de los teléfonos permanecen activos solo cuando el usuario ejecuta un comando de voz, como “Hey Google” o “Hey Siri”. Fuera de esos escenarios, las empresas tecnológicas no acceden ni graban las conversaciones para orientar la publicidad.

Para quienes desean mayor tranquilidad, existen opciones de seguridad como desactivar el micrófono en las aplicaciones o limitar las funciones de búsqueda por voz desde los ajustes de privacidad en Android o iOS.

Otra pieza clave del ecosistema publicitario es el retargeting. Esta técnica permite a las empresas mostrar anuncios en distintos sitios web después de detectar que un usuario ha visitado su página o ha interactuado con sus productos. El retargeting funciona a través de cookies y tecnologías similares, garantizando que los anuncios “persigan” al usuario por internet, incluso después de una breve consulta informativa o de llenar un formulario.

Cuál es el papel de la IA en la personalización de los anuncios publicitarios

Herramientas de IA sirven para
Herramientas de IA sirven para analizar y sistematizar el comportamiento de las personas en la red - (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial juega un papel fundamental en la optimización de campañas publicitarias y segmentación precisa. Herramientas avanzadas analizan patrones de navegación y conducta, permitiendo que los anuncios se adapten de forma dinámica a los gustos, ritmos de consumo y ubicaciones de los usuarios. Así se explica que, al suscribirse a un boletín, completar una compra online o consultar un grupo en redes sociales, la publicidad asociada se multiplique casi de inmediato.

Para una mayor gestión sobre la publicidad recibida, el usuario puede interactuar directamente con los anuncios, pulsando sobre opciones como “¿Por qué este anuncio?” o ajustando preferencias desde la configuración de sus cuentas.

Servicios avanzados en sistemas operativos como iOS ofrecen la posibilidad de limitar el seguimiento publicitario, mientras que Android permite controlar el acceso de las aplicaciones a los datos de uso y notificaciones.

Cómo controlar los anuncios que aparecen en mi teléfono

Los usuarios que quieren reducir el volumen de anuncios pueden limpiar regularmente las cookies del navegador, revisar los permisos de las aplicaciones y evitar suscripciones innecesarias. Además, formatear el dispositivo o emplear navegadores con protección de la privacidad ayuda a restringir el rastreo publicitario más invasivo.

La percepción de que el teléfono “escucha” está ligada al impacto emocional de la hipersegmentación publicitaria, pero la realidad es más compleja y responde a la interacción digital consciente y a estrategias de mercadeo inteligentes. Conocer cada paso de este proceso permite aprovechar el entorno digital sin renunciar a la privacidad, eligiendo cuándo y cómo interactuar con la publicidad personalizada.

Temas Relacionados

PrivacidadAnuncios personalizadosCiberseguridadAlgoritmoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Electrodomésticos: qué significa que tengan la etiqueta A+++

La categoría de eficiencia energética A+++ forma parte de un sistema de clasificación diseñado para orientar a los consumidores en la elección de electrodomésticos de menor consumo eléctrico

Electrodomésticos: qué significa que tengan

El electrodoméstico que debe estar alejado del router de WiFi para evitar fallas en el internet

Algunos aparatos eléctricos pueden provocar bloqueos en la transmisión, ralentizan la navegación y generan zonas sin cobertura, un fenómeno que afecta la estabilidad y el alcance de la red inalámbrica en el hogar

El electrodoméstico que debe estar

Cuántos años de vida útil tiene un smartphone y cómo identificar cuando cambiarlo

Problemas de batería, reinicios inesperados o falta de espacio son alertas claras un teléfono en mal estado

Cuántos años de vida útil

La adicción a la inteligencia artificial redefine la toma de decisiones

El uso intensivo de chatbots como ChatGPT y Claude está cambiando la forma en que las personas resuelven problemas y enfrentan la vida diaria, generando dependencia y alterando procesos mentales tradicionales

La adicción a la inteligencia

Meta AI en WhatsApp: paso a paso para desactivar esta inteligencia artificial de la app

Los usuarios pueden enviar el comando “/reset-ai” en el chat para borrar la información que la IA tenga almacenada

Meta AI en WhatsApp: paso
DEPORTES
Con 20 millones de dólares

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

TELESHOW
Allegra, la hija de Nicole

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

INFOBAE AMÉRICA

Putin dijo que Rusia está

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300