Qué tan seguro es activar en WhatsApp la opción de recibir mensajes de Telegram, Signal y más

WhatsApp habilita la interoperabilidad en Europa, permitiendo enviar y recibir mensajes con usuarios de Telegram, Signal y otras apps externas. (REUTERS/Dado Ruvic)

WhatsApp ahora permite recibir y enviar mensajes con usuarios de aplicaciones externas, todo sin abandonar la propia plataforma de Meta. Por lo que será posible comunicarse con cuentas de Telegram o Signal, por ejemplo, de manera más sencilla y directa.

Aunque esta función por ahora solo está disponible en Europa, surge la duda sobre cómo se mantiene la privacidad y la seguridad de las conversaciones y qué tan expuestas está la información de los usuarios que quieran aprovechar esta herramienta.

Qué es la interoperabilidad en WhatsApp

La interoperabilidad es una nueva función mediante la cual usuarios de WhatsApp pueden chatear directamente con contactos que usan otras aplicaciones compatibles, como BirdyChat o Haiket, las primeras en sumarse al despliegue inicial.

Esta característica marca una diferencia respecto al paradigma tradicional de la mensajería móvil, según el cual era imposible comunicarse con personas de otras plataformas sin crear cuentas adicionales. La Unión Europea, a través de la regulación Digital Markets Act (DMA), obligó a Meta, empresa matriz de WhatsApp, a abrir su sistema.

La interoperabilidad en WhatsApp surge por la regulación Digital Markets Act de la Unión Europea, que obliga a Meta a abrir su sistema.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ahora, un usuario de WhatsApp no necesita instalar Telegram para conversar con alguien que solo usa ese servicio, siempre y cuando ambas plataformas hayan adoptado la interoperabilidad.

Qué tan protegida está la información en esta función de WhatsApp

Uno de los puntos centrales es el impacto de la interoperabilidad en la seguridad de los mensajes. WhatsApp siempre ha mencionado su sistema de cifrado de extremo a extremo, que asegura que solo remitente y destinatario puedan acceder al contenido de los mensajes, ya sean textos, imágenes, audios o videos.

A partir de la integración con apps externas, este blindaje ya no puede darse por sentado. Según advierte la propia WhatsApp, las aplicaciones de terceros pueden tener políticas de privacidad y mecanismos técnicos significativamente distintos.

Mientras los mensajes iniciados y recibidos dentro de WhatsApp mantienen siempre el cifrado de extremo a extremo, al traspasar el contenido a otra plataforma, la continuidad de esa protección depende de la política y tecnología que aquella aplicación externa haya implementado.

WhatsApp advierte que la protección de los mensajes depende de la tecnología de cifrado implementada por cada app externa compatible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, si bien el mensaje viaja de forma segura hasta llegar a la app externa, el segmento final del trayecto puede quedar expuesto si la otra plataforma carece de cifrado avanzado.

Por eso, los usuarios deben evaluar cuidadosamente con qué servicios activan la función, pues no todas las alternativas ofrecen el mismo nivel de resguardo para la información.

Cómo usar la interoperabilidad y qué tener en cuenta

El acceso a la interoperabilidad se está desplegando de manera gradual. No todos los perfiles encontrarán la opción disponible al mismo tiempo, ya que Meta ha decidido realizar una liberación progresiva para controlar el proceso y anticipar cualquier incidente técnico. Los pasos para activar los “chats de terceros” son claros y están orientados a que la transición resulte sencilla para el usuario promedio.

Primero, se debe ingresar a la sección de Ajustes, luego seleccionar “Cuenta” y acceder a la categoría “Chats de terceros”. En este punto, es posible activar la interoperabilidad y elegir con qué aplicaciones externas se va a establecer conexión. WhatsApp despliega una advertencia específica: las aplicaciones externas pueden no cumplir con los estándares de seguridad y privacidad de WhatsApp.

La activación de la interoperabilidad en WhatsApp es gradual y requiere configurar los 'chats de terceros' desde los ajustes de la cuenta. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Otra particularidad radica en la gestión de la bandeja de entrada: WhatsApp da la opción de recibir todos los mensajes en una única vista integrada, o bien separar los internos de los provenientes de otras apps. Esto permite que cada usuario organice sus conversaciones de acuerdo a sus preferencias.

Es importante considerar ciertas limitaciones. El bloqueo de contactos, por ejemplo, funciona solo dentro de WhatsApp. Si un usuario bloquea a otro, este no podrá comunicarse con él dentro de la aplicación, pero sí podría hacerlo a través de otra app integrada usando la interoperabilidad.