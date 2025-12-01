Tecno

Estudio revela que los niños reciben su primer celular a los 10 años: qué consecuencias tiene

Un informe de UNICEF advierte que el uso intensivo de dispositivos y redes sociales se asocia a ansiedad, pérdida de hábitos saludables y mayor vulnerabilidad ante violencia digital

Varios expertos y estudios han
El acceso temprano a la tecnología se ha consolidado como una realidad entre la infancia y la adolescencia en España, según revela un nuevo informe de UNICEF que recoge las experiencias de casi 100.000 niños, niñas y adolescentes.

Este estudio muestra que la edad media para recibir el primer teléfono se sitúa en los 10 años, con un 41% de los menores de 10 años ya propietarios de un dispositivo y un 76% a los doce años. Además, en la educación secundaria, la penetración es prácticamente total: el 92,8% dispone de celular propio.

Otro punto clave del estudio es la presencia de los menores en redes sociales, que es igualmente masiva. El 92,5% de los adolescentes participa en al menos una red social y el 75,8% lo hace en tres o más. Incluso en los últimos cursos de primaria, el 78,3% ya tiene algún perfil activo.

Qué consecuencias tiene el uso temprano del celular en los menores de edad

La exposición temprana puede provocar
Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de UNICEF España, ha destacado que “la digitalización es una oportunidad extraordinaria para la infancia: facilita la inclusión, estimula la creatividad y fortalece vínculos sociales y familiares. Pero una exposición temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que deben abordarse como un problema de salud pública”.

Según Suárez-Pertierra, “el mal uso de la tecnología provoca la pérdida de hábitos saludables, fatiga mental, presión por la imagen, además de exponer a riesgos como el ciberacoso o los contenidos inadecuados”.

Cuales son los peligros del uso intensivo de las redes sociales a una corta edad

El informe de UNICEF advierte sobre el uso intensivo de las redes sociales. Casi un 9% de los jóvenes de entre diez y veinte años dedica más de cinco horas diarias a estas plataformas durante la semana, cifra que se eleva a casi el 20% los fines de semana.

El uso intensivo de redes
Además, el 5,7% podría haber desarrollado un uso problemático de las redes, porcentaje que asciende al 7,7% entre quienes cursan bachillerato, etapa identificada como la más vulnerable.

Este fenómeno afecta sobre todo a las chicas, lo que pone de manifiesto diferencias de género relevantes. El uso excesivo se asocia a mayor ansiedad, peor calidad de vida y una exposición incrementada a situaciones de acoso, ciberacoso o control en la pareja a través de medios digitales.

Antonio Rial, de la Universidad de Santiago de Compostela, ha subrayado la prevalencia de la violencia digital: “El 25% de los adolescentes declara haber sufrido acoso escolar, cerca del 10% ciberacoso, y uno de cada tres jóvenes con pareja reconoce haber vivido control o chantaje a través del móvil o las redes”, dijo Rial.

El 25% de los adolescentes
Además, advirtió que “estas formas de violencia digital están cada vez más presentes en la vida cotidiana de los adolescentes”.

Cómo se ha dado la interacción de los menores de edad en la web

Según el informe, el 58,4% de los encuestados ha interactuado con personas desconocidas en la red, el 25,1% ha recibido mensajes de carácter sexual y casi el 9% ha experimentado presiones para enviar imágenes o videos de contenido erótico o sexual.

No obstante, estos indicadores muestran una mejora respecto a los datos recogidos en 2021 en el informe ‘Impacto de la Tecnología en la Adolescencia’ de la misma entidad internacional.

Asimismo, la exposición a la pornografía continúa siendo un desafío: el 29,6% de los menores afirma haber consumido este tipo de contenidos en alguna ocasión, en uno de cada tres casos de manera accidental.

El 58,4% de los jóvenes
La edad media de inicio en el consumo de pornografía se sitúa en 11,5 años, y el 70% de los encuestados reconoce que no habla de sexualidad en el ámbito familiar.

Qué dicen los adolescentes sobre el impacto de la tecnología

El informe de UNICEF recoge la percepción de los propios jóvenes sobre la necesidad de desconexión digital. Más de la mitad expresa el deseo de contar con más educación digital, afectiva y emocional, así como mayor acompañamiento adulto y espacios para dialogar sobre salud mental y relaciones.

Ailin, de trece años, y Pablo, de diecisiete, miembros del Grupo Asesor de UNICEF España, han señalado: “Los hábitos de juego y de descanso dependen de cada uno de nosotros, pero las redes están diseñadas para enganchar”.

Ambos reclaman tolerancia cero al ciberacoso, acompañamiento familiar en el primer uso del celular y participación activa de los jóvenes en el diseño de contenidos dirigidos a la infancia y la adolescencia.

