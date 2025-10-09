Tecno

Cambio total: adolescentes y adultos jóvenes reduciendo el uso de redes sociales

Según una encuesta del Pew Research Center, el tiempo que los jóvenes pasan en redes sociales cayó un 10% respecto a 2022, año en que alcanzó su mayor nivel de uso

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Entre los motivos para reducir
Entre los motivos para reducir su uso destacan el cansancio digital, los problemas de salud mental y el impacto del contenido generado con IA en la creatividad y las habilidades sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adolescentes y adultos jóvenes aseguran que pasan menos tiempo en redes sociales y, en muchos casos, incluso han dejado de usarlas.

De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, el tiempo que los jóvenes dedican a estas plataformas se redujo un 10% en comparación con 2022, año en que su uso alcanzó el máximo histórico.

Cerca de la mitad de las personas consultadas afirmó que se tomó al menos un descanso de las redes sociales en el último año.

YouTube lidera entre los adolescentes:
YouTube lidera entre los adolescentes: nueve de cada diez la usan y siete de cada diez lo hacen a diario; un 15% casi de forma constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos del Global Web Index indican que los adolescentes y jóvenes perciben que las redes sociales han perdido su función principal: la interacción.

De hecho, quienes utilizan estas plataformas para mantenerse en contacto con amigos disminuyeron más de un 25% desde 2014.

Muchos encuestados sostienen que lo importante no es solo el tiempo que pasan en redes, sino también los motivos por los que las usan.

Entre las razones para reducir su presencia digital destacan el agotamiento y los problemas de salud mental. Además, varios señalan que el crecimiento del contenido creado con inteligencia artificial está dañando tanto la creatividad como las habilidades sociales.

Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Pittsburgh muestra que quienes dependen más de estas plataformas tienen tres veces más riesgo de depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Creo que mucha gente lo está usando para negocios, y creo que las personas que no sienten que necesitan usarlo probablemente lo están dejando por su salud mental y bienestar general”, dijo Gary Frayter, director de redes sociales en Kronus Communications.

Cómo utilizan las redes sociales los adolescentes

Los jóvenes utilizan las redes sociales como parte clave de su vida diaria. YouTube es la plataforma más popular, con nueve de cada diez adolescentes que dicen usarla y alrededor de siete de cada diez que la visitan todos los días. Incluso, un 15% reconoce que lo hace de manera casi constante.

TikTok ocupa el segundo lugar, ya que el 57% de los adolescentes asegura ingresar a diario, mientras que Snapchat e Instagram también mantienen un uso alto, superando a la mitad de los encuestados, según datos del Pew Research Center.

La “ilusión de felicidad” en
La “ilusión de felicidad” en redes puede provocar frustración, envidia o enojo al comparar la propia vida con imágenes irreales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, Facebook muestra menor relevancia entre los jóvenes, con solo un 20% que lo usa diariamente. El nivel de uso puede variar según la edad, el género y otros factores demográficos.

Qué implicaciones tienen las redes sociales en la salud mental

El uso excesivo de redes sociales puede convertirse en una adicción que favorece el aislamiento, el individualismo y, en muchos casos, agrava los síntomas de depresión y ansiedad, advierte la psicóloga Thaiana Brotto en el portal Psicología Comportamental.

La experta recoge que un estudio de la Universidad de Pittsburgh, basado en 1.800 personas, concluyó que quienes muestran mayor dependencia de estas plataformas tienen casi tres veces más probabilidades de desarrollar depresión.

La razón principal es que la interacción virtual, cuando se vuelve desproporcionada, intensifica la soledad y la vulnerabilidad emocional.

En algunos casos, las redes
En algunos casos, las redes funcionan como refugio para personas con depresión, aunque terminan reforzando el aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque aún no existen investigaciones concluyentes sobre sus efectos a largo plazo, los especialistas señalan que reemplazar el tiempo con familiares y amigos por horas frente a la pantalla es una señal de alerta.

Otro riesgo es la “ilusión de felicidad” que proyectan las redes: la exposición constante a vidas aparentemente perfectas genera frustración, envidia o enojo en quienes no se identifican con esa realidad.

Brotto añade que este impacto es especialmente delicado en los adolescentes, que atraviesan una etapa sensible de desarrollo emocional. Al comparar lo que ven en redes con su vida real, suelen sentirse frustrados, enojados y más vulnerables a la depresión.

En algunos casos, las redes también se convierten en un refugio para quienes ya padecen depresión, al ofrecerles amistades virtuales que no encuentran en el entorno físico. Sin embargo, esta dinámica puede reforzar el aislamiento y prolongar el malestar.

Temas Relacionados

Redes socialesJóvenesAdolescentesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft congela el precio de Game Pass en estos países

El beneficio se limita a quienes poseen suscripciones activas con renovación automática y no afecta a nuevas altas ni a quienes decidan cancelar y reactivar su plan posteriormente

Microsoft congela el precio de

Top de los juegos que no puedes perderte en PlayStation Plus

Esta modalidad de juegos en la nube permite a los usuarios jugar varios títulos al mismo tiempo sin tener que comprarlos en físico

Top de los juegos que

Estudia con Amazon gratis y elimina la brecha digital: inteligencia artificial y computación en la nube

El programa pretende cerrar la brecha de talento tecnológico, al ofrecer formación gratuita en habilidades digitales clave para estudiantes, profesionales y empresas de todos los sectores

Estudia con Amazon gratis y

AWS Summit Bogotá 2025: cómo la IA está revolucionando la Fórmula 1 en segundos

La tecnología de Amazon analiza el trazado hecho por el usuario, asigna nombres a las curvas, genera un póster personalizado con datos técnicos y sugiere estrategias según la temperatura y condiciones del circuito

AWS Summit Bogotá 2025: cómo

Revolut obtiene luz verde para operar como banco en Colombia: le llegó competencia a Nu y Rappi

La Superintendencia Financiera autorizó la constitución de Revolut Bank Colombia S.A. permitiendo a la fintech británica avanzar en su plan de ofrecer servicios financieros digitales

Revolut obtiene luz verde para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Brutal pelea entre estudiantes de

Brutal pelea entre estudiantes de dos colegios secundarios en Mendoza: uno terminó en terapia intensiva

Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y un bombero resultó herido durante el operativo de rescate

Hallan objetos humanos de la Edad Media que buitres llevaron a sus nidos durante generaciones

El fiscal del triple femicidio dio detalles de la declaración de Florencia: “Dijo que la droga se la robaron a su pareja”

En clave electoral, Patricia Bullrich y Jorge Macri recorrieron las obras de la cárcel porteña de Marcos Paz

INFOBAE AMÉRICA
La ONU preparó un plan

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

Resiliencia, memoria y milagro: la historia de la pequeña iglesia que desafió el tiempo y venció el horror del 11 de septiembre

Lula da Silva confirmó acercamientos con Estados Unidos para negociar los aranceles y destacó el “tono amable” de Trump

Hamas anunció que la guerra en Gaza “ha terminado” tras recibir garantías de Estados Unidos y países mediadores

TELESHOW
Paula Chaves celebró el cumpleaños

Paula Chaves celebró el cumpleaños de Pedro Alfonso con un emotivo homenaje: “Te amo en todas tus versiones”

Silvio Rodríguez visitó la localidad de Moreno, en el conurbano bonaerense

Dalma Maradona estuvo presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: “Se querían mucho con mi papá”

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”