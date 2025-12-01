Elon Musk explica por qué no juega GTA: el motivo es ético y moral

Musk sostiene que se pueden tener principios éticos sólidos sin necesidad de reglas religiosas, incluso en el entretenimiento digital. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Aunque es un fanático declarado de los videojuegos, Elon Musk tiene algo claro: no le gusta jugar Grand Theft Auto (GTA). Sin importar que sea una de las sagas más populares de la industria, él considera que el objetivo central del juego no se alinea con sus pensamientos.

Durante una conversación con Nikhil Kamath, empresario indio, en el podcast People by WTF, el dueño de Tesla aseguró que probó una parte de la emblemática saga y cuando tuvo que matar policías decidió dejar de jugar, por un tema moral.

El motivo por el que Elon Musk no juega GTA

En medio de la discusión surgió un tema sobre la moral, la ética y la relación con la religión, y Nikhil Kamath le preguntó a Musk si había jugado GTA. Lo que dio origen a un ejemplo de cómo piensa el dueño de Tesla y SpaceX.

“En GTA V, literalmente no puedes progresar a menos que mates a la policía. Eso no funciona para mí. De hecho, no me gusta matar NPCs en los videojuegos. No es lo mío”, afirmó.

Elon Musk rechaza jugar Grand Theft Auto por motivos morales y cuestiona la violencia en los videojuegos. (REUTERS/Andrew Kelly)

Para él, el estar en un entorno virtual no justifica, en su caso, una acción que rechazaría en la vida fuera de la pantalla, mostrándolo como una manera explicar su forma de pensar.

“No me gusta ese tipo de violencia en los juegos. Cuando me di cuenta de que tenía que disparar a la policía para continuar, simplemente paré. No disfruto matar NPCs. Eso no me interesa ni siquiera si es en un universo online”, compartió.

Además, agregó que “se pueden tener principios morales sólidos sin necesidad de reglas impuestas por una religión”, porque, por ejemplo, en “cualquier civilización donde la gente se mate sin razón no será exitosa”.

El dueño de Tesla y SpaceX afirma que no disfruta matar NPCs ni siquiera en entornos virtuales como GTA V. (Rockstar.)

Elon Musk sobre la evolución de los videojuegos y el entretenimiento digital

La mirada de Musk sobre el sector del entretenimiento interactivo va mucho más allá del caso GTA. Recordó la transformación radical de la industria: “Si miras los videojuegos en mi vida, pasamos de algo tan simple como Pong y ahora tenemos simulaciones fotorrealistas y millones de personas conectadas interactuando al mismo tiempo”.

Para él, el avance tecnológico no es solo en gráficos o interactividad, sino en la capacidad de emular la vida real hasta el punto de, potencialmente, confundirse con ella.

“Si la tendencia continúa, los videojuegos serán indistinguibles de la realidad”, afirmó. Si bien reconoce que mucha gente separa la moral virtual de la real, Musk sugiere que el realismo y la inmersión total plantearán desafíos éticos aún mayores.

Además, reflexionó sobre el uso de simulaciones en la industria tecnológica y cómo SpaceX y Tesla las emplean para aprender de los escenarios menos habituales.

Musk anticipa que la inteligencia artificial generará la mayor parte del contenido audiovisual y de entretenimiento en el futuro. (YouTube/Nikhil Kamath)

“Buscamos los casos más interesantes porque en lo normal ya tenemos suficientes datos. Necesitamos las situaciones raras, lo que es realmente interesante”, aseguró.

La idea de que el aprendizaje verdadero surge de los casos límites se traslada tanto a la ingeniería como a los videojuegos, donde los límites de la conducta y la ética pueden ser puestos a prueba constantemente.

Musk también adelantó cuál será el futuro de la industria del entretenimiento en general, en la que la inteligencia artificial tendrá un papel fundamental.

“Creo que todo el contenido será, en gran parte, generado por IA. Hablo de películas, videojuegos, experiencias inmersivas en tiempo real, todo hecho a medida del usuario”, dijo.

Y que el formato que continuará dominando el entrenamiento será el audiovisual, ahora potenciado por la inteligencia artificial, aunque considera que el texto “sigue siendo el formato más denso y valioso de información”, como sucede actualmente en X, la red social de la que es dueño.