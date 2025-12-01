Cómo reiniciar tu móvil Android si el botón de encendido no funciona

La forma más sencilla de reiniciar el teléfono sin usar botones físicos es desde el menú de Ajustes rápidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, los componentes físicos de los teléfonos móviles, como el botón de encendido, pueden dejar de responder por el uso cotidiano. Este inconveniente resulta frustrante al intentar acciones básicas como reiniciar el dispositivo.

La buena noticia es que existen métodos prácticos y seguros para reiniciar un equipo Android aunque el botón de encendido esté inutilizable. A continuación se describen las opciones más sencillas, para que no debas poner en riesgo la integridad de tu móvil ni complicarte con procedimientos complejos.

Soluciones rápidas para reiniciar Android sin el botón de encendido

Si el botón de encendido de tu Android falla, el propio sistema operativo te brinda herramientas alternativas desde los paneles integrados. La vía más accesible y universal para reiniciar el teléfono sin recurrir a piezas mecánicas se encuentra en el menú de Ajustes rápidos.

Reiniciar el celular ayuda a resolver problemas de funcionamiento y mejorar el rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este panel reúne accesos directos a funciones esenciales del dispositivo y su diseño facilita la consulta con solo un gesto. Así, la acción de reiniciar se simplifica y puede realizarse en segundos incluso si la falla del botón físico parece un escollo.

Para acceder al menú de Ajustes rápidos y reiniciar tu móvil, sigue estos pasos:

Desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de ajustes rápidos. En algunos modelos podrías tener que deslizar una segunda vez para desplegar todas las opciones.

Localiza el icono de encendido, que suele estar representado con el clásico símbolo de apagado o de encendido .

Presiona el icono de encendido para abrir el menú correspondiente.

Elige la opción “Reiniciar” dentro del menú que aparece en pantalla.

Al confirmar esta acción, el teléfono Android ejecutará el reinicio automáticamente, sin intervención del botón físico. Este método destaca por su rapidez y por el bajo nivel de dificultad, accesible para cualquier usuario.

Un reinicio puede eliminar errores temporales en aplicaciones y el sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones útiles para reiniciar y apagar el móvil

Cuando las opciones nativas resultan limitadas o si se desea acceder a funciones avanzadas, existen aplicaciones específicas en Google Play Store que facilitan encendido, apagado y reinicio. Estas apps han sido desarrolladas pensando en usuarios con botones dañados o en condiciones donde la manipulación física del dispositivo no es posible.

Entre las herramientas más reconocidas se encuentran:

Power Menu: Permite simular el menú de encendido tradicional, facilitando el acceso a las opciones de reinicio y apagado con unos pocos toques en pantalla.

Quick Reboot: Ideal para quienes requieren funciones adicionales, como reinicio rápido o acceso directo al modo recuperación. Para aprovechar todo su potencial, el dispositivo debe estar rooteado.

Estas aplicaciones suman comodidad y amplían las alternativas cuando el hardware deja de responder, pero es importante elegir opciones confiables y revisar compatibilidad antes de instalar.

Apagar y encender el dispositivo permite actualizar procesos y aplicaciones en segundo plano. (Imagen ilustrativa)

Cómo reiniciar un iPhone ante fallos del botón de encendido

Si bien los teléfonos iPhone cuentan con su propio sistema operativo, también presentan soluciones sencillas en caso de fallo del botón de encendido. El método principal no requiere aplicaciones externas y resulta accesible a cualquier usuario cuyos dispositivos sigan encendidos y en funcionamiento.

El procedimiento consiste en utilizar la aplicación de Configuración de iOS, que incorpora la opción de apagar el terminal sin depender de botones físicos. Posteriormente, el reinicio automático se logra conectando el iPhone a un cargador. Este proceso garantiza que el teléfono vuelva a encenderse ante la señal de corriente, sin riesgos ni pasos complicados.

El paso a paso es el siguiente:

Accede a la aplicación Configuración en tu iPhone.

Dirígete a la sección General y desplázate hasta la opción “ Apagar ”.

Desliza el botón de apagado en pantalla para apagar completamente el dispositivo.

Una vez apagado, conecta el cable de carga. El iPhone se encenderá automáticamente al detectar corriente.

A diferencia de Android, no existen aplicaciones en la App Store que garanticen el reinicio confiable del equipo sin intervención del hardware, por lo que este procedimiento oficial es la vía recomendada.