Tecno

Pagar con NFC: cómo agregar tarjetas de crédito en Android o iPhone

Solo hay que abrir la billetera (Google Wallet o Apple Wallet), elegir ‘añadir tarjeta’ y seguir las instrucciones

Guardar
Cuando un Android o iPhone
Cuando un Android o iPhone tiene NFC, puede comunicarse de forma inalámbrica con otros dispositivos cercanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un celular, ya sea Android o iPhone, integra tecnología NFC significa que puede comunicarse de manera inalámbrica con otros dispositivos compatibles a corta distancia.

Esta función es fundamental para realizar pagos sin contacto, acceder a transporte público o intercambiar datos rápidamente.

Para agregar una tarjeta, ya sea de crédito o débito, a la billetera digital del teléfono, solo se debe ingresar a la aplicación de billetera (Google Wallet en Android o Apple Wallet en iPhone), seleccionar la opción para añadir tarjeta y seguir los pasos que indica la pantalla.

De esta manera, el usuario podrá realizar pagos seguros y rápidos utilizando simplemente su dispositivo móvil.

Para añadir una tarjeta a
Para añadir una tarjeta a la billetera digital, basta con abrir Google Wallet en Android o Apple Wallet en iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo agregar una tarjeta a Google Wallet

Para agregar una tarjeta a Google Wallet en tu celular, sigue estos pasos:

  1. Abre la aplicación Google Wallet en tu dispositivo Android.
  2. Pulsa el botón ‘Añadir a Wallet’ o el símbolo ‘+’ ubicado generalmente en la parte inferior de la pantalla.
  3. Selecciona ‘Tarjeta de pago’ (puede aparecer como crédito o débito).
  4. Escanea la tarjeta con la cámara o ingresa los datos manualmente: número, fecha de vencimiento y código de seguridad.
  5. Confirma los datos y acepta los términos y condiciones del banco o emisor.
  6. Es posible que debas realizar una verificación adicional (por SMS, correo electrónico o aplicación bancaria).
  7. Una vez verificada, la tarjeta quedará lista para hacer pagos sin contacto con tu móvil.

Así, podrás usar Google Wallet para realizar compras rápidas y seguras desde tu teléfono.

Esta función es muy práctica
Esta función es muy práctica en tiendas, restaurantes o transporte público. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Cómo agregar una tarjeta a Apple Wallet

Para agregar una tarjeta a Apple Wallet en tu iPhone, sigue estos pasos:

  1. Abre la aplicación Wallet en tu dispositivo.
  2. Pulsa el botón ‘+‘ (agregar) en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona ‘Tarjeta de débito o crédito‘.
  4. Usa la cámara para escanear la tarjeta o ingresa los datos manualmente.
  5. Sigue las instrucciones en pantalla para validar la información con tu banco o emisor.
  6. Completa la verificación que solicite el banco, que puede ser por SMS, llamada o desde la app de tu banco.
  7. Una vez verificada, la tarjeta estará disponible en Apple Wallet para realizar pagos sin contacto usando tu iPhone o Apple Watch.
También permite guardar varias tarjetas,
También permite guardar varias tarjetas, ya sean de crédito o débito, en un solo lugar. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Para qué sirve agregar la tarjeta a la aplicación de la billetera

Agregar una tarjeta a la aplicación de billetera digital del celular, como Google Wallet o Apple Wallet, permite realizar pagos de manera rápida, segura y sin contacto físico.

Esta función resulta especialmente útil en tiendas, restaurantes o transporte público, ya que basta con acercar el dispositivo al terminal de pago para completar una transacción.

Además de comodidad, la billetera digital ofrece mayor seguridad, ya que los datos reales de la tarjeta no se comparten con el comercio: en su lugar, se utiliza un token o número virtual, lo que reduce el riesgo de clonación o fraude.

Otra ventaja es la posibilidad de tener varias tarjetas, de crédito o débito, organizadas en un solo lugar, junto con otros elementos como boletos de viaje, tarjetas de embarque, membresías o entradas a espectáculos.

Al registrar una tarjeta en
Al registrar una tarjeta en la billetera del móvil, es clave tomar medidas de seguridad para proteger datos y dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación también permite gestionar notificaciones de pago, consultar saldos y, en algunos casos, realizar transferencias o dividir gastos entre amigos.

Por último, agregar la tarjeta a la billetera digital ayuda a no depender del plástico físico, disminuyendo el riesgo de pérdida o robo y facilitando el pago incluso si se olvida la cartera en casa.

Qué cuidados considerar al agregar la tarjeta a la aplicación de la billetera

Al agregar una tarjeta a la aplicación de la billetera del celular, es fundamental tomar ciertas precauciones para proteger tanto la información personal como los fondos. Se recomienda descargar exclusivamente la aplicación oficial de la billetera desde tiendas autorizadas (Google Play o App Store) y mantener siempre actualizado el sistema operativo del dispositivo.

Es importante establecer un método de seguridad, como PIN, huella digital o reconocimiento facial, para acceder a la billetera digital. Evita agregar la tarjeta cuando estés conectado a redes WiFi públicas o no seguras, ya que pueden aumentar el riesgo de robo de datos.

Temas Relacionados

CelularAndroidiPhoneNFCTarjetas de créditoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

¿Dejar el televisor enchufado consume electricidad? Esta es la realidad

Este electrodoméstico sí consume energía, ya que muchos modelos mantienen algunos circuitos activos para responder al control remoto, conservar configuraciones o actualizar el software automáticamente

¿Dejar el televisor enchufado consume

Eric Schmidt, ex CEO de Google, advierte sobre las limitaciones de la IA: “No es interesante sin humanos”

Sam Altman y otros referentes sostienen que la emoción, el arte y el carisma seguirán siendo patrimonio exclusivo de la humanidad

Eric Schmidt, ex CEO de

Cómo detectar si tu proveedor de internet ralentiza tu conexión cuando juegas

La gestión del ancho de banda por parte de los proveedores puede provocar interrupciones y latencia determinadas actividades

Cómo detectar si tu proveedor

Modo puma en WhatsApp: cómo se activa fácil

Los usuarios pueden crear imágenes de pumas con Meta AI, el chatbot integrado, y también ajustar el tono de notificaciones para añadir el rugido del animal

Modo puma en WhatsApp: cómo

Los 10 animes más populares en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares
DEPORTES
Palmeiras y Flamengo disputan la

Palmeiras y Flamengo disputan la final de la Copa Libertadores en Perú

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Los Pumas tuvieron un mal arranque en el Circuito Mundial y quedaron eliminados del Seven de Dubai

Sufrió un brutal golpe en el estómago, perdió por KO y tuvo una inesperada reacción en el combate por el título

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
Lourdes Fernández contó cómo sigue

Lourdes Fernández contó cómo sigue su recuperación a través de un llamativo video: “Cometí muchos errores”

La tarde de furia de Ivana Figueiras: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita”

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

INFOBAE AMÉRICA

Cayó alias “Peluche”, el cabo

Cayó alias “Peluche”, el cabo ecuatoriano que lideraba una banda de policías vinculada al narcotráfico

Murió Tom Stoppard, relevante autor teatral y guionista de ‘Shakespeare enamorado’ y ‘El imperio del sol’

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna