Pagar con NFC: cómo agregar tarjetas de crédito en Android o iPhone

Cuando un Android o iPhone tiene NFC, puede comunicarse de forma inalámbrica con otros dispositivos cercanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un celular, ya sea Android o iPhone, integra tecnología NFC significa que puede comunicarse de manera inalámbrica con otros dispositivos compatibles a corta distancia.

Esta función es fundamental para realizar pagos sin contacto, acceder a transporte público o intercambiar datos rápidamente.

Para agregar una tarjeta, ya sea de crédito o débito, a la billetera digital del teléfono, solo se debe ingresar a la aplicación de billetera (Google Wallet en Android o Apple Wallet en iPhone), seleccionar la opción para añadir tarjeta y seguir los pasos que indica la pantalla.

De esta manera, el usuario podrá realizar pagos seguros y rápidos utilizando simplemente su dispositivo móvil.

Para añadir una tarjeta a la billetera digital, basta con abrir Google Wallet en Android o Apple Wallet en iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo agregar una tarjeta a Google Wallet

Para agregar una tarjeta a Google Wallet en tu celular, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Google Wallet en tu dispositivo Android. Pulsa el botón ‘Añadir a Wallet’ o el símbolo ‘+’ ubicado generalmente en la parte inferior de la pantalla. Selecciona ‘Tarjeta de pago’ (puede aparecer como crédito o débito). Escanea la tarjeta con la cámara o ingresa los datos manualmente: número, fecha de vencimiento y código de seguridad. Confirma los datos y acepta los términos y condiciones del banco o emisor. Es posible que debas realizar una verificación adicional (por SMS, correo electrónico o aplicación bancaria). Una vez verificada, la tarjeta quedará lista para hacer pagos sin contacto con tu móvil.

Así, podrás usar Google Wallet para realizar compras rápidas y seguras desde tu teléfono.

Esta función es muy práctica en tiendas, restaurantes o transporte público. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Cómo agregar una tarjeta a Apple Wallet

Para agregar una tarjeta a Apple Wallet en tu iPhone, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Wallet en tu dispositivo. Pulsa el botón ‘+‘ (agregar) en la esquina superior derecha. Selecciona ‘Tarjeta de débito o crédito‘. Usa la cámara para escanear la tarjeta o ingresa los datos manualmente. Sigue las instrucciones en pantalla para validar la información con tu banco o emisor. Completa la verificación que solicite el banco, que puede ser por SMS, llamada o desde la app de tu banco. Una vez verificada, la tarjeta estará disponible en Apple Wallet para realizar pagos sin contacto usando tu iPhone o Apple Watch.

También permite guardar varias tarjetas, ya sean de crédito o débito, en un solo lugar. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Para qué sirve agregar la tarjeta a la aplicación de la billetera

Agregar una tarjeta a la aplicación de billetera digital del celular, como Google Wallet o Apple Wallet, permite realizar pagos de manera rápida, segura y sin contacto físico.

Esta función resulta especialmente útil en tiendas, restaurantes o transporte público, ya que basta con acercar el dispositivo al terminal de pago para completar una transacción.

Además de comodidad, la billetera digital ofrece mayor seguridad, ya que los datos reales de la tarjeta no se comparten con el comercio: en su lugar, se utiliza un token o número virtual, lo que reduce el riesgo de clonación o fraude.

Otra ventaja es la posibilidad de tener varias tarjetas, de crédito o débito, organizadas en un solo lugar, junto con otros elementos como boletos de viaje, tarjetas de embarque, membresías o entradas a espectáculos.

Al registrar una tarjeta en la billetera del móvil, es clave tomar medidas de seguridad para proteger datos y dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación también permite gestionar notificaciones de pago, consultar saldos y, en algunos casos, realizar transferencias o dividir gastos entre amigos.

Por último, agregar la tarjeta a la billetera digital ayuda a no depender del plástico físico, disminuyendo el riesgo de pérdida o robo y facilitando el pago incluso si se olvida la cartera en casa.

Qué cuidados considerar al agregar la tarjeta a la aplicación de la billetera

Al agregar una tarjeta a la aplicación de la billetera del celular, es fundamental tomar ciertas precauciones para proteger tanto la información personal como los fondos. Se recomienda descargar exclusivamente la aplicación oficial de la billetera desde tiendas autorizadas (Google Play o App Store) y mantener siempre actualizado el sistema operativo del dispositivo.

Es importante establecer un método de seguridad, como PIN, huella digital o reconocimiento facial, para acceder a la billetera digital. Evita agregar la tarjeta cuando estés conectado a redes WiFi públicas o no seguras, ya que pueden aumentar el riesgo de robo de datos.