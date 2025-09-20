Tecno

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones

Limpiar esta sección permite liberar rápidamente espacio en el celular al eliminar fotos, videos, documentos y notas de voz

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
La papelera de WhatsApp es
La papelera de WhatsApp es un apartado de la app móvil que permite recuperar archivos eliminados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La papelera de WhatsApp es una sección de la aplicación móvil diseñada para recuperar archivos que se habían perdido.

Además, vaciar esta sección ayuda a liberar espacio en el celular de manera rápida y eficiente, ya que elimina fotos, videos, documentos y notas de voz que ya no se usan, pero que con el tiempo ocupan mucho almacenamiento.

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp

Para encontrar la papelera de WhatsApp, se debe seguir este proceso:

  1. Abrir la aplicación móvil, sea en Androd o en iOS.
  2. Ir a Ajustes.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.
En los Ajustes de WhatsApp
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp es una herramienta muy útil dentro de la aplicación que permite gestionar archivos eliminados recientemente. Su función principal es ayudar a los usuarios a recuperar archivos que se borraron por error o que se habían perdido entre muchas conversaciones.

Por ejemplo, si un usuario elimina una foto importante sin querer, puede ir a la papelera y restaurarla fácilmente antes de que se elimine de manera permanente. Esto evita la pérdida de recuerdos o documentos importantes.

Borrar el contenido de esta
Borrar el contenido de esta sección permite liberar espacio en el celular de forma rápida y sencilla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Además, la papelera sirve para mantener el teléfono organizado y liberar espacio de almacenamiento. Con el tiempo, en WhatsApp se acumulan fotos, videos, notas de voz y documentos que ya no se necesitan. Vaciar la papelera permite eliminar estos archivos de forma rápida y eficiente.

Por ejemplo, un grupo de WhatsApp de trabajo puede enviar varios documentos pesados que solo se usan una vez; al borrar y vaciar la papelera, se libera espacio en el celular sin afectar archivos importantes que se guardan en otras carpetas.

Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio en el celular

WhatsApp puede ocupar mucho espacio en el celular debido a la gran cantidad de archivos que se almacenan automáticamente en la aplicación. Cada mensaje, foto, video, nota de voz o documento que se envía o recibe se descarga en el dispositivo, y con el tiempo esto puede sumar varios gigabytes.

La papelera ayuda a mantener
La papelera ayuda a mantener el celular ordenado y a liberar memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en grupos familiares o de amigos es común que se compartan videos largos, memes y fotos de alta calidad que se guardan automáticamente, aunque no se deseen conservar.

Además, los archivos multimedia de WhatsApp no solo se guardan en la aplicación, sino que también se duplican en la memoria del teléfono si están habilitadas las descargas automáticas.

Esto significa que un mismo video o imagen puede ocupar espacio dos veces: en la app y en la galería del celular. Los mensajes de voz y documentos grandes, como archivos PDF o presentaciones, también contribuyen a que la aplicación se vuelva pesada.

WhatsApp y otras aplicaciones sociales
WhatsApp y otras aplicaciones sociales acumulan numerosos archivos; vaciar la papelera o borrar conversaciones viejas permite recuperar almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor es el historial de chats: conversaciones antiguas con cientos de mensajes y archivos adjuntos se acumulan y requieren almacenamiento continuo.

Cómo ahorrar espacio en el celular

Ahorrar espacio en el celular es fundamental para mantenerlo rápido y eficiente. Una de las primeras acciones es revisar y eliminar archivos innecesarios, como fotos, videos y documentos que ya no se usan.

Aplicaciones como WhatsApp o redes sociales suelen acumular muchos archivos, por lo que vaciar la papelera o borrar chats antiguos ayuda a liberar almacenamiento.

Otra estrategia es mover archivos grandes a la nube, como Google Drive o iCloud, para no depender del almacenamiento interno del celular. Es útil desinstalar aplicaciones que no se utilizan con frecuencia y borrar caché de apps que acumulan datos temporales, como navegadores o servicios de streaming.

Mantener el celular organizado y revisar periódicamente qué ocupa más espacio permite optimizar su rendimiento y evita que se vuelva lento.

Temas Relacionados

WhatsAppPapeleraAplicación móvilArchivosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Mi review del iPhone 17 Pro Max: potencia máxima, diseño audaz y una interfaz que divide

El nuevo teléfono de Apple sorprende con su acabado naranja cósmico, un procesador veloz, cámara mejorada y una interfaz Liquid Glass que genera opiniones divididas entre usuarios por su estética y funcionalidad

Mi review del iPhone 17

WhatsApp mejora la privacidad: pasos para configurar quién puede ver tus estados

La app de mensajería permite decidir con precisión quién puede ver los estados publicados

WhatsApp mejora la privacidad: pasos

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Top 10 animes para ver

Superman vuelve y se estrena en HBO Max como el superhéroe del año: sigue este y más estrenos

La plataforma straming estrena ‘Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?’, una investigación periodística que reconstruye el caso de Debanhi Escobar, joven que desapareció y fue hallada sin vida en Monterrey en 2021

Superman vuelve y se estrena

Valve anuncia el fin del soporte de Steam en equipos con Windows 10

A partir de 2026, el cliente dejará de recibir actualizaciones y soporte en equipos antiguos

Valve anuncia el fin del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trágico accidente en Córdoba: dos

Trágico accidente en Córdoba: dos autos chocaron de frente y murieron tres personas

Trastornos del crecimiento: el estudio que detectó una brecha de género en el acceso al tratamiento en América Latina

Javier Milei defendió a su hermana Karina, ratificó el rumbo y aseguró: “Estamos frente a la elección más importante de nuestra vida”

En poco más de un mes, 700.000 bonaerenses pagarán Ingresos Brutos cada vez que reciban dinero en una billetera digital

Día Mundial de las Playas: 7 costas emblemáticas que combinan historia, cultura y biodiversidad

INFOBAE AMÉRICA
El Tapiz de Bayeux salió

El Tapiz de Bayeux salió de de su museo en Francia en una operación marcada por el secretismo y la polémica

La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de un hijo del presidente Luis Arce por violencia de género

Cómo se origina el color naranja en los ríos y qué consecuencias tiene para el ecosistema

El papa León XIV llamó a reflexionar sobre los países “que tienen hambre y sed de justicia”

El Consejo Electoral de Ecuador activó el proceso para el referéndum y dejó fuera la consulta sobre la Asamblea Constituyente

TELESHOW
Las lágrimas de Lucía Galán

Las lágrimas de Lucía Galán en España cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud: “Se la vida vuestra”

Coty Romero se sinceró acerca del momento más duro que tuvo que atravesar: “No quería vivir”

Maxi López llegó a la Argentina para participar en Masterchef: las fotos del reencuentro con sus hijos

Leandro Paredes y Camila Galante volvieron a mostrarse en público tras otra semana de rumores

Chechu Bonelli regresó al país y reflexionó sobre su estado tras su separación de Darío Cvitanich: “Mente tranquila”