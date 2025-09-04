Paso a paso para ubicar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en un teléfono Android

El proceso es accesible en la mayoría de modelos de diferentes marcas. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

La gestión eficiente del almacenamiento en teléfonos Android se ha convertido en una necesidad para quienes utilizan WhatsApp de manera intensiva, sobre todo cuando la memoria del dispositivo comienza a limitar el funcionamiento de la aplicación.

Aunque muchos usuarios suponen que se debe eliminar archivos desde la interfaz de WhatsApp para liberar espacio, en realidad estos elementos suelen permanecer ocultos en el sistema de archivos, ocupando memoria y dificultando tanto la descarga de actualizaciones como la recepción de nuevos mensajes.

Por esta razón, se explica cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp, y así poder liberar espacio en el teléfono y evitar problemas en su rendimiento.

Dónde está ubicada la papelera de WhatsApp en Android

El acceso a este apartado se hace fuera de la app. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A diferencia de otros programas, WhatsApp en Android no ofrece una papelera visible desde su menú principal. Los archivos eliminados o en desuso se almacenan en rutas internas del teléfono, fuera del alcance habitual del usuario.

Para acceder a estos elementos y liberar espacio, es necesario recurrir a la aplicación nativa “Archivos” o “Gestor de archivos”, cuyo nombre puede variar según la marca y el modelo del dispositivo. Esta herramienta permite explorar el almacenamiento interno más allá de lo que muestra la aplicación de mensajería.

El recorrido habitual para localizar la carpeta donde se encuentran estos archivos ocultos es: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Dentro de este directorio, se despliegan subcarpetas como Imágenes, Videos, Audios y Documentos, que agrupan todo el contenido generado y recibido a través de WhatsApp.

Al ingresar en estas carpetas, el usuario obtiene una visión detallada de la información acumulada, superando lo que la aplicación muestra de manera convencional.

Cómo liberar espacio en el teléfono a través de la papelera de WhatsApp

Se debe revisar copias de seguridad y archivos que ya no se necesitan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión manual de estas subcarpetas permite identificar archivos que ya no resultan necesarios, los cuales continúan ocupando espacio incluso después de haber sido eliminados desde la propia aplicación.

Para liberar memoria, solo hay que seleccionar los elementos prescindibles en el gestor de archivos, empleando la función de marcado múltiple para agilizar la tarea. Al pulsar la opción “Eliminar”, el espacio se libera de inmediato.

Este procedimiento debe realizarse periódicamente para evitar saturaciones y garantizar el buen funcionamiento del teléfono, y resulta muy urgente para aquellos dispositivos con capacidad limitada.

Qué considerar antes de liberar espacio en el teléfono Android

Es necesario tener como respaldo en Google Drive para revertir un error. (Foto: Europa Press)

Antes de proceder con el borrado definitivo, es fundamental examinar cuidadosamente el material seleccionado. A diferencia de una papelera tradicional, la eliminación desde el gestor de archivos no ofrece la posibilidad de recuperar documentos, imágenes o videos eliminados.

Por este motivo, conviene dedicar tiempo a inspeccionar cada carpeta y evitar suprimir archivos relevantes. La acción es irreversible, así que se sugiere realizar una copia de seguridad del dispositivo antes de eliminar cualquier contenido.

Si se detecta la pérdida de información útil, la restauración solo será posible mediante la copia de seguridad previamente realizada y guardada en la cuenta de Google Drive del propietario.

Cuál opción integra WhatsApp en su aplicación para administrar el almacenamiento

Esta herramienta se encuentra en el menú de ajustes. (Foto: WhatsApp)

Además de la gestión manual, WhatsApp incorpora una función específica para administrar el almacenamiento, accesible desde el menú de la aplicación.

Al ingresar en Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y luego Administrar almacenamiento, el usuario accede a una herramienta que clasifica automáticamente los archivos por tamaño y frecuencia de reenvío.

Esta función destaca los videos y documentos más pesados, así como los archivos duplicados, permitiendo su eliminación selectiva y acelerando el proceso sin necesidad de explorar cada carpeta del sistema.

La opción sugerida facilita la eliminación de memes, videos virales y otros contenidos innecesarios, y contribuye a mantener el dispositivo libre de problemas en su funcionamiento.