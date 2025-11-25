Tecno

Lista de 40 trabajos con mayor riesgo de ser sustituidos por IA: figuran traductores, vendedores y más

Un informe de expertos de Stanford advierte que quienes tienen entre veinte y veinticinco años son los más vulnerables a la automatización, sobre todo en áreas donde la IA puede replicar habilidades adquiridas en la universidad

El avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral a nivel global, y los jóvenes de entre veinte y veinticinco años se encuentran entre los grupos más expuestos a la automatización de sus empleos.

Un informe elaborado por investigadores de Stanford revela que la IA puede replicar con facilidad las competencias adquiridas a través del “aprendizaje de libro”, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes recién egresan de la universidad y buscan insertarse en el mundo profesional.

El estudio, desarrollado por Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar y Ruyu Chen, advierte que las ocupaciones relacionadas con el desarrollo de software y la atención al cliente ya muestran signos de ser desplazadas por sistemas automatizados.

Según los datos recogidos, el crecimiento del empleo para los jóvenes en los sectores más expuestos a la IA disminuyó un 6% entre 2022 y julio de 2025, mientras que los trabajadores de mayor edad experimentaron un aumento de entre 6% y 9% en el mismo periodo.

Por qué el avance de la IA supone un riesgo para los recién egresados

Brynjolfsson explicó a CBS MoneyWatch, que la similitud entre el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje y la formación universitaria es un factor determinante.

“Estos grandes modelos de lenguaje se entrenan con libros, artículos y material escrito disponible en internet y en otros lugares. Ese es el tipo de aprendizaje de libro que muchas personas reciben en la universidad antes de entrar al mercado laboral, así que existe una gran superposición con el conocimiento que tienen los jóvenes”, dijo.

Además, el informe señala que el impacto de la IA no es uniforme en todos los sectores. El crecimiento del empleo se mantiene en aquellas áreas donde la inteligencia artificial actúa como complemento, apoyando a los trabajadores en sus tareas en lugar de reemplazarlos por completo.

En contraste, los empleos que dependen en gran medida de las habilidades que la inteligencia artificial puede imitar resultan más amenazados.

Cuáles son los empleos con mayor riesgo de ser reemplazados por la IA

A mediados de 2025, Microsoft publicó un estudio que clasifica las profesiones según su nivel de riesgo, frente a la automatización por IA.

Se presenta una lista con los 40 empleos más amenazados por una posible sustitución de humanos por sistemas de inteligencia artificial:

  • Intérpretes y traductores.
  • Historiadores.
  • Auxiliares de pasajeros (aerolíneas, trenes, autobuses).
  • Representantes de ventas de servicios.
  • Escritores y autores.
  • Representantes de atención al cliente.
  • Programadores de herramientas CNC.
  • Operadores telefónicos.
  • Agentes de boletos y empleados de agencias de viaje.
  • Locutores y presentadores de radio.
  • Empleados de corretaje.
  • Educadores en gestión agrícola y del hogar.
  • Telemarketers.
  • Conserjes.
  • Politólogos.
  • Analistas de noticias, reporteros, periodistas.
  • Matemáticos.
  • Redactores técnicos.
  • Correctores y editores.
  • Anfitriones y anfitrionas (restaurantes, eventos)
  • Editores.
  • Docentes de negocios en educación superior.
  • Especialistas en relaciones públicas.
  • Demostradores y promotores de productos.
  • Agentes de ventas de publicidad.
  • Oficiales de cuentas nuevas en bancos.
  • Asistentes estadísticos.
  • Empleados de mostrador y servicios de alquiler.
  • Científicos de datos.
  • Asesores financieros personales.
  • Archiveros.
  • Docentes de economía en educación superior.
  • Desarrolladores web.
  • Analistas de gestión.
  • Geógrafos.
  • Modelos.
  • Analistas de investigación de mercados.
  • Operadores de telecomunicaciones de seguridad pública (911, emergencias).
  • Telefonistas.
  • Docentes de bibliotecología en educación superior.

Qué trabajos son menos probables que sean reemplazados por la IA

Por el contrario, los trabajos que requieren destrezas físicas o conocimientos técnicos muy especializados se consideran menos susceptibles a la automatización. Entre los diez empleos menos afectados por la IA generativa están:

  • Operadores de dragas.
  • Encargados de puentes y esclusas.
  • Operadores de plantas y sistemas de tratamiento de agua.
  • Moldeadores y fabricantes de núcleos en fundiciones.
  • Operadores de maquinaria para colocación y mantenimiento de vías férreas.
  • Operadores de martinetes o pilotes.
  • Lijadores y acabadores de pisos.
  • Camilleros u ordenanzas en hospitales.
  • Operadores de lanchas o botes a motor.
  • Operadores de maquinaria forestal (tala y aprovechamiento de bosques).

Asimismo, la aceleración en la adopción de tecnologías de IA generativa por parte de empleadores privados ha tenido consecuencias inmediatas en el mercado laboral.

Solo en julio, otro informe citado en el estudio de Stanford reportó la pérdida de más de 10.000 empleos como resultado directo de la implementación de estas herramientas automatizadas.

