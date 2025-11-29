Revolución en Xiaomi: su nuevo sistema operativo ahora se conecta de forma nativa con productos Apple

HyperOS 3 Global llegó a decenas de equipos con nuevas novedades. (Foto: Xiaomi)

Xiaomi redefine su estrategia de software con una actualización profunda de HyperOS 3, que incorpora funciones diseñadas para convivir de forma nativa con dispositivos del ecosistema de Apple. La compañía apuesta así por un sistema más abierto y capaz de adaptarse a usuarios que combinan productos de distintas marcas, un escenario cada vez más común dentro del mercado tecnológico.

La novedad más relevante es la integración avanzada con equipos de Apple, algo que hasta ahora era exclusivo de sistemas desarrollados por otras firmas asiáticas. El fabricante busca reducir las barreras entre plataformas y ofrecer una experiencia fluida para quienes poseen un smartphone de la marca, pero continúan utilizando relojes, computadoras o tabletas de la competencia.

La actualización incluye una herramienta que permite compartir archivos entre un móvil Xiaomi y un iPhone de manera directa y sin configuraciones complejas. La aplicación actúa como un canal de transferencia inmediato que facilita el envío de fotos, documentos, enlaces y notas entre dispositivos, eliminando la dependencia de servicios de mensajería o almacenamiento en la nube. Esta opción pretende replicar la comodidad de los sistemas de intercambio ya conocidos, pero adaptada a la convivencia entre plataformas que tradicionalmente han funcionado por separado.

Los celulares Xiaomi con HyperOS 3 podrán interactuar con el ecosistema de Apple. (Foto: Xiaomi)

Otra de las funciones que marca un cambio importante es la posibilidad de que los móviles con HyperOS 3 aparezcan dentro de la red de localización utilizada por Apple para rastrear dispositivos. Al integrarse en ese sistema, los usuarios pueden visualizar su smartphone junto al resto de sus aparatos y acceder a herramientas de búsqueda más precisas. Esto no solo mejora la seguridad, sino que amplía la interoperabilidad entre productos que hasta ahora no tenían puntos de encuentro oficiales.

La apuesta más ambiciosa llega con la incorporación de HomeScreen+, una herramienta pensada para conectar los móviles de Xiaomi con las computadoras de Apple. Este software permite gestionar el contenido del teléfono directamente desde la pantalla del ordenador, sin necesidad de cables ni configuraciones avanzadas. Fotos, documentos y archivos se pueden revisar o mover con la misma facilidad que si se tratara de una carpeta local, lo que convierte al móvil en una extensión natural del entorno de escritorio.

HomeScreen+ también habilita el control completo de las aplicaciones del smartphone desde teclado y ratón. Esto reduce la necesidad de interactuar físicamente con el móvil y permite consultarlo o manipularlo mientras se trabaja en otras tareas.

Xiaomi decidió que sus equipos tengan un ecosistema cerrado y ahora se integran al sistema de Apple. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

A diferencia de soluciones limitadas que replican únicamente la pantalla, esta versión permite modificar el tamaño de cada aplicación, desanclarla del formato vertical y ajustarla al espacio que el usuario necesite, incluso colocándola junto a otras ventanas abiertas. La experiencia busca que el móvil funcione como un módulo adicional dentro del flujo de trabajo cotidiano.

El fabricante reconoce que una gran parte de sus usuarios utiliza dispositivos de Apple, por lo que esta actualización responde directamente a la forma en que las personas organizan su vida digital en la actualidad. Ya no es extraño combinar equipos de distintas marcas, y la apuesta por un sistema operativo más flexible demuestra que la estrategia tecnológica dejó de centrarse en el hardware para trasladarse al terreno de la integración.

La llegada de estas funciones representa un giro significativo en la filosofía del software de la compañía. En lugar de proponer un ecosistema cerrado, se abre la puerta a un modelo colaborativo donde la prioridad es facilitar el día a día del usuario. Con HyperOS 3, la marca busca colocarse al nivel de quienes ya habían logrado una profunda compatibilidad entre plataformas externas, pero añadiendo herramientas propias que amplían las posibilidades de uso.

Equipos con HyperOS 3 ahora serán compartibles con productos de Apple. (Foto: Hipertextual)