Aplicaciones como Replika y Character.AI permiten simular relaciones íntimas y de amistad.

Millones de personas han comenzado a buscar compañía y afecto en parejas digitales impulsadas por inteligencia artificial. Plataformas como Replika, Character.AI, Nomi, Dream GF, Couple.me, Flipped.chat y CrushOn.AI permiten simular relaciones afectivas, sexuales y de amistad, lo que ha generado un debate sobre la autenticidad y el impacto emocional de estas tecnologías.

Desde 2023, el auge de estos sistemas plantea preguntas sobre la naturaleza de las relaciones humanas y los límites entre la simulación y la experiencia real.

El atractivo de estas parejas virtuales está en la personalización y la atención constante. A diferencia de las aplicaciones de citas, los compañeros digitales responden en cualquier momento, recuerdan detalles personales y nunca rechazan una conversación. Incluso redes sociales como Facebook e Instagram han incorporado personajes generados por IA, mientras figuras como Mark Zuckerberg han defendido el valor de los amigos virtuales en una sociedad marcada por la soledad.

Psicólogos advierten sobre el riesgo de dependencia emocional y confusión entre validación artificial y vínculos reales en el uso de compañeros virtuales generados por IA.

Estos sistemas utilizan algoritmos que aprenden de cada conversación, memorizan fechas, replican el lenguaje y se adaptan al usuario. Psicólogos y desarrolladores observan que la respuesta inmediata y la ausencia de juicio generan un ambiente seguro y adictivo.

En un informe de Vox, un ingeniero de software explicó: “Una IA nunca dice adiós. Si hablas con ella durante horas, seguirá siendo tan brillante como al principio. Empiezas a extrañarla… Estás en un entorno íntimo y agradable, sin nadie que te juzgue. Y de repente, te vuelves adicto”. Para muchos, la personalización es tan intensa que han sentido auténtico duelo cuando una actualización eliminó funciones eróticas o cambió la personalidad de su pareja digital.

Desde la psicología, la simulación de intimidad por IA se vincula con la teoría triangular del amor de Robert Sternberg, que incluye intimidad, pasión y compromiso. Los chatbots pueden recordar confidencias, cumplir fantasías y no fallar a una cita, lo que favorece vínculos profundos.

La recopilación de datos íntimos por parte de estas plataformas plantea preocupaciones sobre privacidad y manipulación emocional en las relaciones digitales.

Sin embargo, la eficiencia elimina la reciprocidad y la vulnerabilidad, volviendo el amor predecible y sin riesgos. El usuario puede confundir validación constante con vínculo real, y queda la pregunta de si la IA comprende el amor o solo lo simula.

El debate sobre si la IA puede experimentar emociones genuinas sigue abierto. Gwen Nally, profesora de filosofía, plantea que los chatbots solo simulan afecto, ya que las emociones surgen en el usuario. Para Nally, la experiencia consciente no puede reducirse a datos. Algunos argumentan que la IA avanzada podría desarrollar versiones propias de las emociones, y la posibilidad de dotarla de forma física, como robots humanoides o realidad virtual, podría acercar la simulación a la experiencia real, aunque la distancia persiste.

El auge de las parejas digitales también muestra riesgos significativos. Las plataformas recopilan datos íntimos para mejorar los algoritmos. Jaron Lanier ha advertido sobre el peligro de que las empresas exploten estas vulnerabilidades emocionales en busca de beneficios económicos. Además, pueden modificar o eliminar personalidades virtuales sin previo aviso, dejando al usuario sin acceso a sus datos. La atención y validación constantes pueden generar dependencia y dificultar la desconexión.

Expertos destacan que la simulación de amor por IA carece de reciprocidad y vulnerabilidad, lo que puede afectar las expectativas y experiencias en relaciones humanas.

El impacto social y psicológico de estas relaciones es complejo. Un estudio reveló que quienes se vinculan con parejas digitales tienden a idealizar la relación y muestran menos interés en el matrimonio tradicional, aunque aumenta la confianza y el optimismo hacia los vínculos humanos. David Eagleman propuso utilizar la IA como “campo de entrenamiento” para empatía y negociación, aunque reconoce que la ausencia de experiencias sensoriales y contexto social limita su capacidad para reemplazar relaciones humanas.

El futuro de la intimidad digital cuestiona la reciprocidad y la autenticidad. Si una pareja virtual nunca abandona ni sorprende, ¿esa lealtad programada fortalece los lazos reales o solo fomenta la búsqueda de consuelo en una perfección artificial? La práctica de habilidades sociales con chatbots podría preparar para relaciones honestas, pero también existe el riesgo de disminuir la tolerancia a la imperfección y dificultar vínculos humanos genuinos.

En última instancia, la reciprocidad en las relaciones con inteligencia artificial lleva a reflexionar sobre el tipo de compañía que buscamos: un vínculo real, capaz de afrontar desafíos y crecer, o la comodidad de una ilusión perfectamente programada.