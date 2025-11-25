España

Un estudio demuestra que los universitarios son capaces de usar la inteligencia artificial de forma responsable

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) evalúa el pensamiento crítico de estudiantes con estudios en áreas tan diversas como Química, Derecho, Turismo, entre otras

Guardar
Un grupo de jóvenes universitarios
Un grupo de jóvenes universitarios usando IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha publicado su estudio sobre el uso responsable de la Inteligencia Artificial por parte de los estudiantes. Esta investigación ha demostrado que los alumnos tienen capacidad suficiente para usarla y hacerlo bien.

El centro universitario ha informado sobre los descubrimientos, publicados en la revista Applied Sciences, a través de un comunicado. En éste, se concluye que los jóvenes completan sus formaciones con la capacidad de discernir cuándo la IA generativa resulta útil y cuándo no ofrece respuestas fiables.

Los investigadores han nutrido su búsqueda con la evaluación del análisis racional de los matriculados. Concretamente, aquellos que finalizan sus estudios en ámbitos tan distintos como: Turismo, Derecho, Economía, Ingeniería, Química, Psicología y otros grados.

Un grupo de jóvenes estudiantes
Un grupo de jóvenes estudiantes conversa y toma notas frente a paneles informativos sobre las directrices para el uso responsable de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Declaraciones de los autores

Gracias a la labor de investigación y a la luz arrojada sobre estos hechos, los autores han puesto sobre la mesa un nuevo tema de debate. ¿En qué momento del aprendizaje se adquiere ese pensamiento crítico y cómo debe abordarse en las políticas educativas?

“Con nuestro trabajo hemos demostrado que los alumnos adquieren, a lo largo de su trayectoria académica y junto con otras competencias incluidas en los programas docentes, la formación necesaria para hacer un uso responsable de la IA generativa, independientemente del tipo de estudios cursados”, han explicado los autores.

Además, los autores señalan que el reto ahora es identificar en qué etapa educativa los alumnos desarrollan un pensamiento para usar estas herramientas de forma responsable. No obstante, advierten de la necesidad de definir qué políticas deben aplicarse para prevenir un uso inadecuado antes de alcanzar ese nivel.

Precauciones con la IA

La Inteligencia Artificial generativa se ha convertido en una herramienta habitual para los estudiantes universitarios. Estos modelos son capaces de producir textos, resolver ejercicios o elaborar resúmenes, pero también pueden generar errores o sesgos. Por este motivo, los investigadores destacan la importancia del pensamiento crítico a la hora de interpretar las respuestas de la IA y contrastarlas con fuentes fiables.

Entre los principales riesgos se encuentran los sesgos algorítmicos, que pueden reproducir desigualdades presentes en los datos, y los problemas de privacidad derivados del tratamiento masivo de información. También preocupa la difusión de contenido falso generado por modelos avanzados y el posible impacto de la automatización en determinados sectores laborales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A ello se suman los fallos en sistemas autónomos, especialmente en tareas críticas, y la falta de una regulación sólida que permita supervisar adecuadamente estas tecnologías. Por estos motivos, los investigadores subrayan que el uso responsable de la IA requiere pensamiento crítico, supervisión humana y políticas educativas que ayuden a los estudiantes a identificar limitaciones y riesgos antes de integrar estas herramientas en su trabajo académico.

Qué es TutorIA_Lab

El estudio forma parte del TutorIA_Lab, una iniciativa impulsada por la Universidad Autónoma de Madrid. Este proyecto analiza cómo la Inteligencia Artificial generativa influye en los procesos de aprendizaje universitario.

La propuesta evalúa de qué manera los estudiantes utilizan estas herramientas para elaborar trabajos académicos y recibir retroalimentación, Los investigadores también compararán los resultados entre distintas áreas de conocimiento para identificar diferencias en el uso y en el impacto de estas tecnologías.

Los hallazgos serán difundidos en publicaciones científicas y jornadas formativas. De esta manera, se consigue orientar de una manera efectiva políticas educativas y promover un uso responsable de la IA en la educación superior.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialIAUniversidad Autónoma de MadridComunidad de MadridMadridUniversidadInvestigación EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Top de Google en España: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con estas historias, Google busca seguir gustando a los usuarios

Top de Google en España:

Una investigación revela que las chinches podrían ser cruciales para las investigaciones policiales: “Son perfectos como forenses”

Los investigadores se convirtieron en sus ‘conejillos de indias’ para probar el experimento

Una investigación revela que las

Yolanda Díaz pide a las empresas usar los contratos formativos en vez de los de prácticas: cuál es la diferencia entre ambos

Los que se acojan a los de formación no podrán recibir un sueldo por debajo del SMI ni hacer horas extra, trabajo nocturno o a turnos

Yolanda Díaz pide a las

Antonio Resines, ingresado en la UCI: el actor se ha visto obligado a cancelar todos sus compromisos profesionales

Jorge Borrajo, director de ‘Semana’, ha adelantado algunos detalles de su hospitalización en ‘El tiempo justo’

Antonio Resines, ingresado en la

Resultados del Super Once del 25 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno saca a subasta

El Gobierno saca a subasta más de 140 joyas y relojes de alta gama procedente del narcotráfico: su precio de salida es de 150 €

La Unidad contra la Violencia Machista en el sector cultural recibió 55 llamadas entre 2024 y 2025, casi la mitad por agresión sexual

Maribel Vilaplana abandonó el parking a las 19.47 después de comer con Mazón el día de la DANA

Un jubilado de 78 años consigue desalojar a los okupas de su casa: “Esto no le va a gustar, pero me voy a quedar aquí”

El Gobierno condena los avances de Israel en Líbano y sus ataques a la misión de la ONU con militares españoles

ECONOMÍA

Yolanda Díaz pide a las

Yolanda Díaz pide a las empresas usar los contratos formativos en vez de los de prácticas: cuál es la diferencia entre ambos

Resultados del Super Once del 25 noviembre

Precio del aceite de oliva 25 de noviembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Telefónica culmina su ERE con más de 6.000 afectados, el 35% de su plantilla, tras cerrar todas las mesas de negociación

Una empresa estadounidense integrada por Leonardo DiCaprio abrirá una fábrica de chips en Cáceres

DEPORTES

Uno de los amigos de

Uno de los amigos de Schumacher habla sobre su estado de salud: “No creo que volvamos a ver a Michael”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Chelsea y el FC Barcelona

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales