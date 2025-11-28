La mitad de los consumidores usa IA para comprar en Black Friday y otros eventos de fin de año

El 48% de los compradores ya utiliza o prevé utilizar plataformas como ChatGPT o Gemini para comparar productos, buscar ofertas e investigar características. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de los consumidores a nivel global ha planeado recurrir a la IA generativa para tomar decisiones de compra durante el Black Friday y otros eventos de ventas de fin de año, según un reciente estudio.

Este fenómeno, que representa un aumento de nueve puntos porcentuales respecto al año anterior, refleja la consolidación de la inteligencia artificial generativa como una herramienta clave en la búsqueda de valor y la planificación estratégica de las compras en la temporada alta del retail.

El informe, realizado por Boston Consulting Group (BCG), revela que el 48% de los compradores ya ha utilizado o tiene previsto utilizar plataformas de IA generativa, como ChatGPT o Gemini, para optimizar su experiencia de compra. Entre los principales usos de estas herramientas destacan la comparación de productos (46%), la búsqueda de las mejores ofertas (44%) y la investigación de características o reseñas (42%).

El 79% de los encuestados planea realizar compras durante los eventos de fin de año, en un contexto económico marcado por la preocupación por el aumento de precios. (Imagen ilustrativa Infobae)

La IA generativa se integra en los hábitos de consumo

Esta tendencia no solo se limita a los consumidores más jóvenes, sino que se extiende de manera significativa a generaciones mayores: el 42% de la Generación X y el 31% de los Baby Boomers han incorporado la IA generativa en su proceso de compra, lo que indica una integración transversal de la tecnología en los hábitos de consumo.

La familiaridad con los eventos de ventas de fin de año continúa en ascenso. El 96% de los encuestados reconoce el Black Friday y el 84% el Cyber Monday, mientras que el 79% planea realizar compras durante estas fechas, cuatro puntos porcentuales más que en 2024. Este crecimiento se produce en un contexto económico desafiante, marcado por la preocupación del 81% de los consumidores por el aumento de precios en bienes esenciales y del 71% por el impacto de los aranceles.

Ante este escenario, los compradores adoptan una actitud más estratégica: planifican con anticipación, comparan con precisión y esperan el momento adecuado para maximizar su gasto.

El 77% de los consumidores pospone sus compras esperando las promociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de Boston Consulting Group, destaca este cambio de mentalidad: “Estamos viendo un consumidor mucho más estratégico: planifica antes, compara con precisión y espera el momento adecuado para maximizar su gasto. Ya no compra por impulso, sino por propósito. Este cambio refleja una búsqueda de valor más consciente y una madurez de consumo que está reconfigurando la temporada de descuentos en todo el mundo”, afirmó.

Evolución en los comportamientos y preferencias de los compradores

La anticipación se ha convertido en una característica central del comportamiento de compra. Cerca del 60% de los consumidores comienza a buscar ofertas en octubre o a inicios de noviembre, y el 31% llega a las fechas clave con una decisión clara sobre qué marca y producto adquirir.

A pesar de esta planificación, un 28% prefiere esperar a las oportunidades de último momento, lo que representa un leve incremento respecto al año anterior. Además, el 77% de los encuestados reconoce que pospone compras durante el año para aprovechar las promociones de Black Friday y eventos similares.

La integración de la IA generativa en los hábitos de compra alcanza a todas las generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las motivaciones, los regalos siguen siendo la principal razón de compra (64%), seguidos por los artículos esenciales (56%). No obstante, crece el interés por la autoindulgencia: el 44% de los consumidores destinará parte de su presupuesto a productos de mayor precio, tres puntos más que en 2024. Las categorías más demandadas continúan siendo la ropa (52%), la tecnología (42%) y los productos de belleza (33%). Además, alrededor del 40% planea utilizar opciones de pago flexibles, como “compre ahora, pague después”.

La preferencia por la transparencia y la simplicidad en las ofertas se consolida como un criterio decisivo. La mayoría de los consumidores prefiere descuentos directos, claros y fáciles de entender, considerando que una “buena oferta” debe implicar al menos un 30% de rebaja. Las promociones complejas o gamificadas pierden atractivo frente a la claridad y credibilidad de los descuentos, valores que los compradores priorizan al elegir dónde y cómo comprar.

Astudillo subraya la importancia de la confianza y la transparencia en la relación entre marcas y consumidores: la capacidad de ofrecer precios justos y experiencias coherentes se perfila como el factor determinante para construir vínculos duraderos más allá de la temporada de descuentos.