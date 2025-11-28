Google Maps añade función para consumir menos batería: qué hace y cuándo podrás usarla

Google Maps reduce algunas funciones para ahorrar energía en la batería. (Foto: Google Maps)

Google comenzó a habilitar una función destinada a reducir el consumo de batería mientras se usa la navegación en tiempo real. Se trata de un modo de ahorro de energía integrado directamente en Google Maps y que, por ahora, solo está disponible en los teléfonos de la serie Pixel 10. La herramienta busca ofrecer una experiencia de uso más eficiente para quienes dependen de la aplicación en trayectos largos o en momentos en los que no es posible recargar el dispositivo.

La novedad llega como respuesta a una de las principales quejas de los usuarios: la rápida descarga de la batería al utilizar la app, debido al uso continuo del GPS, la pantalla encendida y la conexión de datos móviles. Con este nuevo ajuste, la aplicación reduce al mínimo los elementos visuales y prioriza la información esencial para la conducción, lo que permite prolongar significativamente la autonomía del teléfono.

Según señaló Android Authority, el modo de ahorro de energía puede añadir hasta cuatro horas adicionales de uso, una mejora considerable en situaciones de viaje. La función muestra únicamente los próximos giros e indicaciones básicas, dejando de lado el mapa completo y otros detalles que suelen requerir mayor procesamiento.

Google Maps estrena un modo ahorro de batería. (Foto: Android Authority)

Además, Google Maps se apoya en una característica reciente del sistema operativo Android llamada Modo AOD Mínimo. Esta opción permite mantener la pantalla siempre activa durante la navegación, pero con un consumo energético mucho más bajo. Para lograrlo, la interfaz se presenta en blanco y negro, con un brillo muy reducido y sin animaciones innecesarias. La combinación de estos elementos contribuye a preservar la batería sin perder la guía de conducción.

Por ahora, la herramienta está siendo activada de forma progresiva en los dispositivos Pixel 10. Google aún no ha confirmado si el modo llegará a otros modelos de la marca o a teléfonos de fabricantes externos. La compañía suele liberar ciertas funciones de manera exclusiva en sus dispositivos como fase inicial, por lo que no se descarta una expansión más adelante.

Los usuarios que ya cuentan con la actualización pueden activar el modo desde el menú de configuración de Google Maps. El proceso es sencillo: basta con ingresar a la sección de Navegación, luego a Opciones de conducción y finalmente seleccionar el Modo ahorro de energía. Una vez activado, la aplicación ajustará el modo de visualización automáticamente según las necesidades de la ruta.

Google Maps activa la opción de ahorro de energía en los Pixel 10. REUTERS/Dado Ruvic

Esta mejora se suma a una serie de actualizaciones que Google Maps ha recibido en los últimos meses para optimizar la experiencia del usuario. Entre ellas destacan funciones de realidad aumentada, indicaciones más precisas sobre los carriles adecuados en tiempo real y mejoras en la visualización de intersecciones complejas. Sin embargo, la incorporación de un modo diseñado específicamente para extender la autonomía del teléfono es una de las novedades más relevantes para quienes utilizan la aplicación de forma frecuente.

La navegación es una de las tareas que más demanda energía en un dispositivo móvil. Mantener activo el GPS, procesar la ubicación en tiempo real, actualizar el mapa y mantener encendida la pantalla generan un consumo significativo. En ese contexto, la nueva herramienta busca ofrecer una solución práctica para viajes largos, recorridos en carretera o momentos en los que la batería disponible es limitada.

A falta de confirmación oficial sobre su expansión, esta función podría convertirse en un recurso clave para mejorar la experiencia de navegación en una amplia variedad de dispositivos. Mientras tanto, su llegada a los Pixel 10 marca un primer paso hacia un Google Maps más eficiente, menos exigente con los recursos del teléfono y mejor adaptado a las necesidades de movilidad actuales.

Google Maps ahora permite ahorra energía en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)