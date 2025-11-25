Tecno

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 1 de diciembre: estos son los modelos afectados

La aplicación dejará sin soporte a varios modelos de Android y iPhone desde diciembre debido a una actualización que exige sistemas operativos más modernos

WhatsApp dejará de funcionar en
WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos desde diciembre de 2025.

WhatsApp confirmó una nueva actualización que dejará sin soporte a una serie de teléfonos que utilizan versiones antiguas de Android y iOS. A partir del 1 de diciembre, la aplicación ya no operará con normalidad en dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos de software, lo que obligará a miles de usuarios a evaluar un cambio de equipo para seguir utilizando el servicio de mensajería.

La medida forma parte del proceso habitual de actualización de la plataforma, que cada cierto tiempo ajusta sus estándares para incorporar funciones más avanzadas. Como consecuencia, algunos modelos quedan fuera de compatibilidad debido a limitaciones técnicas o falta de mantenimiento por parte de los fabricantes.

Dispositivos que pierden compatibilidad

Con el próximo ajuste, la aplicación dejará de funcionar en teléfonos que operan con Android 5.1 o versiones anteriores, así como en iOS 11 o inferior. Esto afecta principalmente a modelos que ya tienen varios años en el mercado y que no reciben actualizaciones de seguridad desde hace tiempo.

WhatsApp actualiza constantemente los dispositivos
WhatsApp actualiza constantemente los dispositivos que son compatibles con su sistema.

Entre los dispositivos con sistema Android que ya no podrán ejecutar WhatsApp se encuentran:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2

En el caso de Apple, los iPhone que dejarán de ser compatibles son:

  • iPhone 6
  • iPhone 6s
  • iPhone 7
  • iPhone SE (primera generación)
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus

Estos modelos continuarán funcionando como teléfonos, pero ya no podrán ejecutar WhatsApp ni recibir las próximas mejoras o parches de seguridad. En la mayoría de casos, su antigüedad impide instalar versiones más recientes de los sistemas operativos.

WhatsApp no brindará soporte a
WhatsApp no brindará soporte a celulares antiguos.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos teléfonos

La plataforma explica que su proceso de actualización constante requiere sistemas operativos modernos capaces de soportar funciones avanzadas, como mejor cifrado, herramientas de privacidad, opciones de comunidad, o mejoras en videollamadas. Para garantizar estabilidad y seguridad, WhatsApp se basa en frameworks que ya no son compatibles con dispositivos muy antiguos.

Los equipos afectados suelen estar desactualizados desde hace años, lo que también representa un riesgo para los usuarios. Sin parches de seguridad, estos dispositivos quedan expuestos a vulnerabilidades que podrían comprometer datos personales o permitir ataques externos. Por ello, dejar de recibir soporte también actúa como una forma de protección.

Qué pueden hacer los usuarios afectados

Quienes tengan alguno de los modelos incluidos en la lista y utilicen WhatsApp como herramienta principal de comunicación deberán evaluar alternativas antes de diciembre. En muchos casos, estos dispositivos no permiten actualizar a un sistema operativo más moderno, por lo que la única solución es cambiar de teléfono.

WhatsApp deja de dar soporte
WhatsApp deja de dar soporte a celulares antiguos debido a que no soportan sus nuevas funciones.

Antes de hacerlo, la recomendación es realizar una copia de seguridad de las conversaciones desde la propia app. Esto permitirá restaurar los chats en el nuevo dispositivo sin perder información. Para ello, basta con ingresar a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y elegir si se guardará en Google Drive o en iCloud, según corresponda.

Una medida que se repite cada año

No es la primera vez que la plataforma implementa este tipo de recortes. Como parte de su política de mantenimiento, WhatsApp actualiza periódicamente el listado de sistemas compatibles y retira el soporte a versiones que han alcanzado su ciclo final.

Aunque esto afecta a usuarios con dispositivos antiguos, forma parte del proceso natural de evolución tecnológica. La mayoría de las aplicaciones de mensajería, redes sociales o plataformas de productividad aplican procedimientos similares para mantenerse estables y seguras.

WhatsApp no va más en
WhatsApp no va más en celulares antiguos con Android y iOS.

Recomendación final

La entrada en vigencia de esta actualización implica que quienes aún utilicen teléfonos antiguos deben tomar medidas en los próximos días. Si el dispositivo aparece en la lista afectada o no permite actualizar a Android 6 o iOS 12, la app dejará de funcionar de manera progresiva.

Para evitar interrupciones en la comunicación, lo ideal es migrar a un equipo más reciente y realizar una copia de seguridad previa. De este modo, la transición será rápida y sin pérdida de información. Con más de 2.500 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp continuará ampliando sus funciones, lo que hace indispensable contar con un dispositivo actualizado para garantizar su uso sin inconvenientes.

