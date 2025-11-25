Qué es lo que más daña la batería del iPhone

La batería es uno de los componentes clave del iPhone, como en cualquier móvil. REUTERS/Maxim Shemetov

La batería es uno de los componentes más importantes del iPhone, al igual que en cualquier otro teléfono móvil. Por este motivo, Apple ha publicado una serie de recomendaciones para preservar su buen estado y prolongar su vida útil.

La primera sugerencia es mantener siempre el dispositivo actualizado con la última versión de iOS, ya que las actualizaciones suelen incluir mejoras en la gestión de energía.

Dejar el sistema operativo desactualizado puede afectar negativamente la batería y acelerar su deterioro. Actualizar el iPhone es una de las mejores formas de cuidar la batería y asegurar un funcionamiento óptimo.

No actualizar el sistema puede afectar el rendimiento de la batería y acelerar su desgaste. (Apple)

Qué daña más la batería del iPhone

Lo que más perjudica la batería del iPhone es dejar el dispositivo desactualizado, ya que las actualizaciones de iOS incluyen optimizaciones y mejoras en la gestión de energía.

Mantener el sistema operativo sin actualizar puede provocar un mayor consumo de batería, un rendimiento ineficiente y acelerar el desgaste de este componente esencial. Actualizar el iPhone con regularidad ayuda a proteger la batería y garantiza un funcionamiento más eficiente y duradero.

Cómo actualizar un iPhone

Actualizar un iPhone es un proceso sencillo que garantiza el acceso a las últimas funciones y mejoras de seguridad. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Conéctate a una red WiFi y asegúrate de que el dispositivo tiene suficiente batería o está conectado al cargador. Abre la aplicación Ajustes. Selecciona la opción ‘General’. Toca en ‘Actualización de software’. Si hay una actualización disponible, aparecerá información sobre la versión nueva. Pulsa en ‘Descargar e instalar’.

Mantener el iPhone al día protege la batería y mejora su duración y eficiencia. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué otras prácticas dañan la batería del iPhone

Además de dejar el sistema operativo desactualizado, existen varias prácticas comunes que pueden dañar la batería del iPhone y reducir su vida útil. Una de ellas es la exposición habitual a temperaturas extremas.

El calor excesivo, por ejemplo, dejar el teléfono bajo la luz solar directa o dentro de un automóvil cerrado, puede acelerar el deterioro de la batería. Las bajas temperaturas tampoco son recomendables, ya que afectan el rendimiento y pueden provocar apagones inesperados.

Otra práctica perjudicial es utilizar cargadores o cables no certificados. Estos accesorios de baja calidad pueden suministrar voltajes inestables y dañar el ciclo de carga, comprometiendo tanto la seguridad como la eficacia del dispositivo.

Apple recomienda siempre utilizar cargadores originales o aquellos que cuenten con certificación oficial.

Además de no actualizar el sistema, hay hábitos comunes que pueden dañar la batería y acortar su vida útil. (Apple)

Dejar que la batería se agote por completo de manera frecuente también puede afectar su capacidad con el tiempo. Lo más saludable es cargar el iPhone antes de que el nivel baje del 20%.

Asimismo, mantener el teléfono cargando durante toda la noche de forma sistemática puede generar un exceso de calor y estrés para la batería, sobre todo si se utiliza una funda gruesa que dificulta la disipación del calor.

Tener múltiples aplicaciones o servicios funcionando en segundo plano es otra de las causas del desgaste prematuro de la batería. Aplicaciones que usan la ubicación GPS, que envían notificaciones constantes o que actualizan contenido sin parar, generan un consumo elevado y, a largo plazo, una mayor degradación.

Usar cargadores o cables no certificados también perjudica la batería. REUTERS/Maxim Shemetov

Por último, un brillo de pantalla demasiado alto y la conectividad constante a redes WiFi o Bluetooth también contribuyen al desgaste. Para mantener la batería saludable, se recomienda activar el brillo automático, revisar y cerrar aplicaciones en segundo plano y desactivar servicios de conectividad cuando no se usen.

Cómo cuidar la batería de un iPhone

Cuidar la batería del iPhone es fundamental para mantener un buen rendimiento general del dispositivo. Para prolongar su vida útil, es recomendable mantener el sistema operativo siempre actualizado, usar cargadores y cables originales o certificados y evitar exponer el teléfono a temperaturas extremas.

No es aconsejable dejar que la batería se agote completamente ni mantenerla conectada durante muchas horas seguidas.

Además, conviene desactivar funciones como Bluetooth, WiFi o el brillo máximo cuando no se utilizan, y cerrar aplicaciones en segundo plano para reducir el consumo energético.