Ahora las notificaciones de Gmail tendrán otro diseño para ver los correos sin abrirlos en Android

The Gmail app icon on a smartphone in this illustration taken October 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Google ha iniciado el despliegue de una actualización para Gmail en dispositivos Android, con la que pretende ayudar a los usuarios a que vean más información en la vista previa sus correos electrónicos sin abrirlos.

Este rediseño, reportado por 9to5google, dará prioridad a los contenidos visuales, como los archivos adjuntos, por encima del texto que acompaña al resto del mensaje. Algo que estará presente en desde la barra de notificaciones.

Cuál es el cambio que llega a Gmail en Android

Hasta el momento, las notificaciones de Gmail en Android mantenían un enfoque clásico y minimalista. Cuando un correo llegaba a la bandeja de entrada, lo que aparecía en la notificación era el nombre del remitente, el asunto del mensaje y las primeras líneas del cuerpo del correo.

Esta estructura permitía obtener contexto del mensaje sin abrir la aplicación, aunque no dejaba ver detalles relevantes como la existencia de archivos adjuntos. En consecuencia, los usuarios solo descubrían si había imágenes, documentos o cualquier tipo de archivo adicional una vez que accedían a la app.

El nuevo icono de clip en las notificaciones de Gmail indica de inmediato la presencia de archivos adjuntos en los correos. (9to5google)

Con la nueva actualización, el sistema de notificaciones incorpora cambios que saltan a la vista. En el formato compacto, el usuario verá ahora un icono de clip al inicio del asunto, símbolo universal de archivos adjuntos, que actúa como indicador inmediato de que el correo contiene archivos extras.

Este icono está acompañado por una miniatura al margen derecho de la notificación: si el correo incluye una imagen, la pequeña vista previa reemplaza al avatar tradicional del remitente. Esta modificación permite reconocer al instante el tipo de adjunto recibido, sin pasos intermedios.

La transformación se aprecia con mayor claridad cuando el usuario expande la notificación para ver información adicional. En este caso, la alerta adopta un formato rectangular para la previsualización del archivo adjunto, replicando el funcionamiento visual que hoy predomina en las notificaciones de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

La imagen adjunta aparece de manera destacada, facilitando la identificación de su contenido y eliminando la necesidad de abrir Gmail solo para saber de qué se trata el archivo.

Las miniaturas de imágenes reemplazan al avatar del remitente en las notificaciones de Gmail cuando hay archivos adjuntos. (9to5google)

Sin embargo, esto puede tener consecuencias negativas en algunos casos. Cuando la previsualización de archivos es muy grande, desaparece el texto del cuerpo del correo en la notificación expandida. Esto significa que aquellos usuarios que solían leer parte del contenido del mensaje desde la notificación ya no podrán hacerlo si hay un archivo adjunto, priorizándose la presentación de la imagen o documento.

Cómo se adaptará el diseño si hay varios archivos adjuntos

El nuevo sistema de notificaciones no solo resalta imágenes, sino que también adapta su visualización a otros formatos de archivo. Cuando el correo contiene múltiples fotografías adjuntas, la notificación muestra una fila inferior adicional señalando la presencia de más imágenes, lo que permite al receptor anticipar la cantidad de contenido visual recibido.

De igual modo, si el mensaje incluye documentos PDF u otros archivos, Gmail despliega una etiqueta que señala el tipo de documento y muestra el inicio del nombre del archivo, junto con el icono de clip.

Esta reorganización facilita la clasificación y priorización de correos en la bandeja de entrada desde el propio panel de notificaciones, siendo más eficaz para usuarios que manejan un volumen elevado de mensajes o que desean filtrar información relevante antes de leerla o borrarla.

El sistema de notificaciones de Gmail adapta su diseño para mostrar múltiples imágenes o documentos adjuntos en los correos. (Europa Press)

Cuándo estará disponible esta función en Android

Como otros lanzamientos de Google, la disponibilidad de este rediseño para las notificaciones de Gmail en Android se limita por el momento a una cantidad reducida de cuentas y dispositivos.

El cambio se está activando de manera escalonada a través del servidor, sin depender necesariamente del modelo de teléfono o versión de sistema operativo Android, y se ha reportado su funcionamiento en varias cuentas con sesión iniciada.

Esta estrategia de actualización gradual busca asegurar la estabilidad de la función y prevenir posibles inconvenientes relacionados con la adopción masiva.