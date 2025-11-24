Enviar videos de WhatsApp sin sonido si es posible con este truco

En WhatsApp podemos enviar una gran cantidad de archivos y antes de compartirlos tenemos la posibilidad de editarlos para cambiar ciertos aspectos que consideramos relevantes como recortar una imagen, agregar un emoji, subir la calidad del formato o quitarle el sonido a un video.
Esta última es una herramienta que tiene diferentes beneficios, aunque parezca extraño quitarle el audio a un contenido en el que puede ser relevante, pero de fondo hay opciones de privacidad y calidad del video.
Para qué sirve enviar un vídeo sin sonido en WhatsApp
Esta opción responde a una situación frecuente: al grabar un vídeo con el teléfono, muchas veces el audio resultante no acompaña al contenido visual. Los ruidos de fondo, las conversaciones espontáneas, la música ambiental o simples interferencias pueden arruinar un momento visual valioso, convertir lo anecdótico en comprometido o distraer del verdadero propósito del mensaje.
La posibilidad de eliminar el sonido de los vídeos antes de compartirlos ofrece una solución sencilla para varias problemáticas concretas:
- Evitar que se escuchen conversaciones privadas o comentarios accidentales que puedan resultar comprometedores o irrelevantes para el destinatario.
- Reducir el tamaño del archivo al eliminar el canal de audio, lo que puede facilitar el envío en conexiones lentas o cuando se busca optimizar recursos del dispositivo.
- Eliminar ruido de fondo que no aporta información útil al vídeo, como el tráfico, música no deseada, el bullicio de la calle o la radio encendida.
Cómo enviar vídeos sin sonido en WhatsApp
El proceso para enviar un vídeo sin sonido por WhatsApp es sencillo, tanto para usuarios de Android como de iPhone, y recientemente está disponible para quienes han instalado la versión Beta de la aplicación. Este es el paso a paso recomendado:
- Abre la aplicación de WhatsApp y accede a la conversación o grupo donde deseas compartir el vídeo.
- Pulsa el botón de compartir:
- En Android, se identifica con el ícono de un imperdible.
- En iOS, se encuentra con el símbolo “+”.
- Selecciona la fuente del vídeo: elige entre “Fotos”, “Galería” para seleccionar un vídeo previamente grabado, o “Cámara” si prefieres grabar un vídeo en ese momento.
- Marca el vídeo que quieres compartir: después de elegir el archivo en tu galería, el vídeo se abrirá en el editor de WhatsApp antes de su envío.
- Accede al menú de edición: en la esquina inferior izquierda (icono de lápiz), puedes editar el vídeo. Aquí, busca el icono con forma de altavoz en la parte superior izquierda, justo debajo de la barra de progreso.
- Silencia el vídeo: presiona sobre el icono del altavoz. Cuando aparezca tachado, significa que el vídeo ya no llevará pista de audio adjunta.
- Confirma y envía: tras silenciar el vídeo, observa que incluso el tamaño del archivo puede variar levemente. Si está todo a tu gusto, toca el botón de enviar y el vídeo llegará al chat o grupo sin ningún sonido.
Esta funcionalidad fue anunciada y comenzó a incorporarse en la versión Beta de WhatsApp, y está previsto que llegue a todos los usuarios durante las próximas semanas. En caso de que la opción aún no aparezca, muchos recomiendan actualizar la aplicación o descargar la versión Beta para acceder antes a las novedades.
Cuándo conviene utilizar esta función
La capacidad de silenciar vídeos antes de enviarlos por WhatsApp resulta útil en numerosas situaciones cotidianas. Por ejemplo:
- Cuando el vídeo muestra una imagen divertida, interesante o noticiosa, pero el sonido incluye elementos que distraen o resultan poco apropiados.
- Si un usuario graba contenido en espacios públicos y no desea que otras voces, ruidos o música ajena interfieran en la experiencia de quien recibe el vídeo.
- Al compartir contenido profesional, donde el foco debe ser el mensaje visual sin riesgos de filtración de comentarios de fondo o sonidos que pueden malinterpretarse.