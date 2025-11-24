Enviar videos de WhatsApp sin sonido si es posible con este truco

Eliminar el audio de los vídeos en WhatsApp ayuda a evitar la difusión de conversaciones privadas o comentarios accidentales. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

En WhatsApp podemos enviar una gran cantidad de archivos y antes de compartirlos tenemos la posibilidad de editarlos para cambiar ciertos aspectos que consideramos relevantes como recortar una imagen, agregar un emoji, subir la calidad del formato o quitarle el sonido a un video.

Esta última es una herramienta que tiene diferentes beneficios, aunque parezca extraño quitarle el audio a un contenido en el que puede ser relevante, pero de fondo hay opciones de privacidad y calidad del video.

Para qué sirve enviar un vídeo sin sonido en WhatsApp

Esta opción responde a una situación frecuente: al grabar un vídeo con el teléfono, muchas veces el audio resultante no acompaña al contenido visual. Los ruidos de fondo, las conversaciones espontáneas, la música ambiental o simples interferencias pueden arruinar un momento visual valioso, convertir lo anecdótico en comprometido o distraer del verdadero propósito del mensaje.

Silenciar vídeos antes de enviarlos en WhatsApp reduce el tamaño del archivo y facilita el envío en conexiones lentas. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

La posibilidad de eliminar el sonido de los vídeos antes de compartirlos ofrece una solución sencilla para varias problemáticas concretas:

Evitar que se escuchen conversaciones privadas o comentarios accidentales que puedan resultar comprometedores o irrelevantes para el destinatario.

Reducir el tamaño del archivo al eliminar el canal de audio, lo que puede facilitar el envío en conexiones lentas o cuando se busca optimizar recursos del dispositivo.

Eliminar ruido de fondo que no aporta información útil al vídeo, como el tráfico, música no deseada, el bullicio de la calle o la radio encendida.

La opción de quitar el sonido en vídeos de WhatsApp elimina ruidos de fondo y mejora la calidad visual del contenido. (REUTERS/Thomas White)

Cómo enviar vídeos sin sonido en WhatsApp

El proceso para enviar un vídeo sin sonido por WhatsApp es sencillo, tanto para usuarios de Android como de iPhone, y recientemente está disponible para quienes han instalado la versión Beta de la aplicación. Este es el paso a paso recomendado:

Abre la aplicación de WhatsApp y accede a la conversación o grupo donde deseas compartir el vídeo. Pulsa el botón de compartir: En Android, se identifica con el ícono de un imperdible. En iOS, se encuentra con el símbolo “+”. Selecciona la fuente del vídeo: elige entre “Fotos”, “Galería” para seleccionar un vídeo previamente grabado, o “Cámara” si prefieres grabar un vídeo en ese momento. Marca el vídeo que quieres compartir: después de elegir el archivo en tu galería, el vídeo se abrirá en el editor de WhatsApp antes de su envío. Accede al menú de edición: en la esquina inferior izquierda (icono de lápiz), puedes editar el vídeo. Aquí, busca el icono con forma de altavoz en la parte superior izquierda, justo debajo de la barra de progreso. Silencia el vídeo: presiona sobre el icono del altavoz. Cuando aparezca tachado, significa que el vídeo ya no llevará pista de audio adjunta. Confirma y envía: tras silenciar el vídeo, observa que incluso el tamaño del archivo puede variar levemente. Si está todo a tu gusto, toca el botón de enviar y el vídeo llegará al chat o grupo sin ningún sonido.

El proceso para enviar vídeos sin sonido en WhatsApp es sencillo y está disponible para usuarios de Android, iPhone y la versión Beta.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta funcionalidad fue anunciada y comenzó a incorporarse en la versión Beta de WhatsApp, y está previsto que llegue a todos los usuarios durante las próximas semanas. En caso de que la opción aún no aparezca, muchos recomiendan actualizar la aplicación o descargar la versión Beta para acceder antes a las novedades.

Cuándo conviene utilizar esta función

La capacidad de silenciar vídeos antes de enviarlos por WhatsApp resulta útil en numerosas situaciones cotidianas. Por ejemplo:

Cuando el vídeo muestra una imagen divertida, interesante o noticiosa, pero el sonido incluye elementos que distraen o resultan poco apropiados.

Si un usuario graba contenido en espacios públicos y no desea que otras voces, ruidos o música ajena interfieran en la experiencia de quien recibe el vídeo.

Al compartir contenido profesional, donde el foco debe ser el mensaje visual sin riesgos de filtración de comentarios de fondo o sonidos que pueden malinterpretarse.