Cómo leer cualquier audio de WhatsApp sin perder tu privacidad

La transcripción automática de mensajes de voz a texto en WhatsApp proporciona una solución eficaz en situaciones donde escuchar un audio no es conveniente. Ya sea por el entorno, la necesidad de discreción o la preferencia por la lectura, la función representa un avance en accesibilidad,

Además de facilitar la experiencia, mantiene la confidencialidad, ya que todo el procesamiento ocurre dentro del propio dispositivo, sin que intervenga ningún servidor externo ni la propia WhatsApp. Esta característica está disponible de forma mundial para Android y iPhone, siendo su uso opcional.

Qué es la transcripción de mensajes de voz en WhatsApp

La función permite convertir cualquier mensaje de voz recibido en texto sin comprometer la privacidad de la conversación. Todo el análisis y la conversión se efectúan localmente en el smartphone. Nadie, aparte de la persona destinataria, puede acceder ni al audio original ni al texto transcrito. La combinación de esta herramienta con el cifrado de extremo a extremo asegura que WhatsApp y terceros no tengan acceso a los contenidos.

Cómo activar la transcripción de mensajes de voz

Activar esta opción resulta sencillo y no exige conocimientos técnicos avanzados. El procedimiento general es el siguiente:

Abrir la aplicación WhatsApp en el teléfono. Ingresar al menú de Configuración. Seleccionar el apartado Chats. Buscar y entrar en Transcripciones de mensajes de voz. El usuario puede activar o desactivar la función según sus preferencias. Elegir el idioma favorito para la transcripción. En todo momento, es posible modificar el idioma a través de Configuración > Chats > Idioma de transcripción. Si se desactiva la función, la selección se reinicia.

Una vez activada la función, es posible iniciar la conversión instantánea de cualquier mensaje de voz recibido.

Cómo transcribir un mensaje de voz paso a paso

Cuando la transcripción está habilitada, convertir un audio en texto es un proceso directo. El método consiste en:

Mantener pulsado el mensaje de voz que se desea transcribir. Elegir la opción Transcribir en el menú emergente. Esperar unos instantes a que aparezca el texto bajo el mensaje. Para audios largos, expandir o contraer la transcripción usando el menú del globo correspondiente.

La rapidez y calidad de la transcripción dependen de la extensión y claridad del mensaje. En ocasiones, existe un breve lapso antes de que el texto complete la conversión.

Cuáles son los idiomas compatibles con la transcripción

La compatibilidad de idiomas para la función de transcripción en WhatsApp varía según el sistema operativo y la versión utilizada. En dispositivos Android, la opción está disponible para inglés, portugués, español y ruso. Se prevé que se incluyan más idiomas próximamente.

En el caso de iPhone con iOS 16 o una versión superior, la lista de lenguas soportadas se amplía considerablemente: la herramienta admite inglés, árabe, chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español y turco.

A partir de iOS 17, la oferta incorpora aún más opciones, al sumar danés, neerlandés, finlandés, hebreo, malayo, noruego, sueco y tailandés.

Para los dispositivos de Apple, es necesario tener activado Siri y, en algunos casos, descargar archivos adicionales para que la transcripción funcione en algunos idiomas.

Qué hacer si no aparece la transcripción

En caso de que figure el mensaje “transcripción no disponible”, las posibles razones incluyen:

Diferencia entre el idioma hablado y el seleccionado para la transcripción.

Interferencias o ruido ambiental elevado .

Lenguas aún no respaldadas por la función de WhatsApp.

La compañía recomienda revisar el idioma configurado y asegurarse de estar en un entorno apto para el reconocimiento automático.

La transcripción de mensajes de voz en WhatsApp robustece la privacidad y la operatividad cotidiana. Su desarrollo progresivo añade opciones para personas con distintas necesidades, al tiempo que plantea preguntas sobre el acceso y almacenamiento de textos sensibles en los dispositivos personales.