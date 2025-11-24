Tecno

Aprende a restaurar fotografías y retratos antiguos con ayuda de la IA

La tecnología detecta y elimina imperfecciones en fotografías deterioradas, mantiene intacta la esencia del retrato y protege el valor sentimental o cultural de imágenes guardadas

Guardar
Gracias a la IA
Gracias a la IA puedes volverle a dar vida a los antiguos retratos familiares y convertirlos en fotografías digitalizadas - crédito Infobae

El avance de la inteligencia artificial transformó el acceso a la restauración de imágenes históricas, permitiendo que cualquier persona recupere fotografías deterioradas sin requerir conocimientos previos en edición ni programas costosos.

El uso de este tipo de tecnología se expandió a nivel global, abriendo la puerta para conservar recuerdos familiares y revitalizar documentos visuales con valor sentimental o histórico.

Con qué herramienta gratuita puedo restaurar fotografías

Aprende a restaurar antiguas fotografías
Aprende a restaurar antiguas fotografías en cuestión de minutos - Fotomontaje (captura de pantalla @geekdegafas/X - Dado Ruvic/Illustration)

Una de las propuestas más destacadas en esta tendencia es Gemini, el sistema de Google desarrollado para facilitar la edición y reparación de fotografías dañadas.

Esta solución emplea instrucciones escritas, conocidas como prompts, que guían el proceso sin que el usuario deba manejar conceptos técnicos o herramientas de edición complejas.

El funcionamiento de Gemini resulta sencillo y accesible. La restauración digital ya no es un trabajo reservado a especialistas; ahora es posible eliminar manchas, grietas o roturas y devolver a las imágenes su nitidez original, mientras se mantienen intactos los detalles cruciales.

Guía paso a paso para digitalizar HD fotografías antiguas con IA

El proceso para recuperar una imagen dañada es rápido y funciona desde cualquier navegador o dispositivo móvil, sin necesidad de instalar programas adicionales. A continuación, el procedimiento explicado en pasos claros:

Tan solo con una fotografía
Tan solo con una fotografía desde el móvil o con una escaneada puedes darle vida a ese viejo retrato de papel deteriorado por el tiempo - crédito Infobae
  1. Obtener la versión digital de la fotografía antigua, ya sea escaneándola o tomando una foto clara con el teléfono móvil.
  2. Ingresar al sitio oficial de Gemini o a su aplicación móvil en el dispositivo.
  3. Seleccionar la imagen que se desea restaurar y acceder al chat de Gemini.
  4. Buscar la función específica de generación de imágenes, habitualmente identificada por el icono de una banana.
  5. Escribir en el chat el prompt de restauración. Un ejemplo ideal sería: “Restaura esta fotografía manteniendo todos los elementos originales. Elimina daños como grietas, manchas o roturas, sin cambiar colores, texturas, iluminación ni estilos. No modifiques expresiones, proporciones, ropa, fondo ni embellezcas los rasgos. Realiza una restauración documental para conservar la autenticidad y el carácter histórico”, pero si se desea una restauración digitalizada en alta definición se debe escribir: “Restaura este retrato, agrégale color y que parezca una fotografía digital”
  6. Esperar unos segundos mientras Gemini procesa la solicitud. El sistema devolverá una versión reparada de la imagen, lista para descargar y conservar en el archivo digital personal.
Dale vida nuevamente a esas
Dale vida nuevamente a esas imágenes con un prompt claro donde pidas una restauración de color y digital- crédito Infobae

Por qué es valioso restaurar fotos con Gemini

En miles de hogares existen retratos de antepasados y fotos históricas almacenadas en cajones o álbumes, muchas de ellas afectadas por el paso del tiempo: las manchas, la decoloración y el desgaste aparecen en casi todos los archivos antiguos. La pérdida de nitidez o la falta de color puede dificultar la apreciación plena de estos recuerdos valiosos.

Gemini incorpora un modelo denominado nano banana, especializado en la restauración documental de imágenes. Esta tecnología no solo corrige defectos evidentes, sino que preserva el carácter y la esencia original del retrato restaurado.

Restaurar fotos antiguas nunca fue
Restaurar fotos antiguas nunca fue tan fácil: Gemini y la IA al servicio de la memoria gráfica - GOOGLE

El sistema utiliza inteligencia artificial diseñada para mantener los detalles fundamentales en cada restauración. Gemini detecta y elimina imperfecciones mientras los rostros, escenarios y objetos representados se conservan tal como fueron capturados en la foto original. Así, se garantiza que la memoria visual no pierda fidelidad respecto al documento histórico o al retrato familiar.

La expansión de herramientas como Gemini ha democratizado el acceso a la restauración de imágenes familiares. Muchos usuarios logran preservar recuerdos personales o rescatar fotografías históricas sin depender de especialistas ni de licencias de software avanzado. El resultado suele ofrecer calidad cercana a la lograda por cámaras digitales modernas, pero respetando la autenticidad del retrato original.

El proceso, sencillo y directo, se adapta a cualquier persona interesada en proteger su herencia visual para las próximas generaciones. Sin complicaciones técnicas ni inversiones económicas, la inteligencia artificial facilita hoy la preservación de la memoria gráfica y personal de cada familia.

Temas Relacionados

Restaurar fotoGenerar imagenIAGeminiLo último en tecnología

Últimas Noticias

ABC de Meta AI en WhatsApp: qué es y cómo desactivarlo en segundos

Aunque la compañía insiste en que estos datos no se venden a terceros, sí se utilizan para mejorar sus modelos y su ecosistema de productos

ABC de Meta AI en

Black Friday en Nintendo: así se pueden conseguir juegos en descuento y meses gratis de Switch Online

Son más de 40 juegos en oferta y la compra de la nueva consola incluye hasta un año gratis de suscripción online

Black Friday en Nintendo: así

5 libros que le cambiaron la vida a Bill Gates: claves en el éxito de Microsoft y en la creación de su fundación

La selección de obras sugeridas por el empresario recorre memorias de grandes líderes en medios de comunicación y la música como Bono y relatos de superación en momentos históricos complejos como el apartheid

5 libros que le cambiaron

Paul McCartney lanzará una canción silenciosa para protestar contra la IA en el arte

El avance de la IA generativa preocupa a los artistas por el riesgo de que su trabajo sea reemplazado y valga menos

Paul McCartney lanzará una canción

Qué es el Black Friday y por qué se ofrecen descuentos hasta de 85%

Este día de ofertas especiales ha registrado en Colombia hasta un aumento del 630% en las ventas, a comparación de un día normal

Qué es el Black Friday
DEPORTES
Se quedaron parados en protesta

Se quedaron parados en protesta por el arbitraje y cayeron 6-0: el reclamo de los jugadores de un equipo argentino que se hizo viral

Faustino Oro, el niño récord del ajedrez, va por una nueva hazaña en Buenos Aires

La historia de Vijay Amritraj, el tenista que conquistó Hollywood tras vivir los cuartos de final en Wimbledon

Vestuarios compartidos y nuevos desafíos familiares: así LeBron y Bronny James hacen historia en los Lakers

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

TELESHOW
El festejo de 15 años

El festejo de 15 años de la hija de Julieta Fazzari, de Grande Pa, y Octavio Borro de Jugate Conmigo

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron con un divertido baile que encendió a sus seguidores

Ana Rosenfeld opinó sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: “Lo hace por resentimiento y por despecho”

INFOBAE AMÉRICA

CADE 2025: “Si el Estado

CADE 2025: “Si el Estado se estanca, la sociedad retrocede”, advierte exministro Fernando Barrios al pedir gestión por resultados

Los terroristas de la Yihad Islámica hallaron el cuerpo de otro de los rehenes israelíes asesinados en Gaza

Estados Unidos plantea reducir los aranceles al acero europeo si la Unión Europea revisa las leyes digitales

Donald Trump elogió el vínculo con China tras su llamada con Xi Jinping y anunció que viajará a Beijing en abril

Se terminó lo “woke”: es el turno de la rabia