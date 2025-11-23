Tecno

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda tether en las últimas 24 horas

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

El precio de la criptomoneda
El precio de la criptomoneda Tether hoy. (Infobae)

Tether es una criptomoneda emitida por la empresa Tether Limited. Nacida como una stablecoin, se afirmaba en un principio que cada token estaba respaldado por un dólar estadounidense, sin embargo, varias polémicas han puesto este punto sobre la mesa.

Tether fue la primera stablecoin en existir. Fue lanzada en el 2014 por el empresario Reeve Collins; el inversor de bitcoin, Brock Pierce; y el desarrollador, Craig Stellers. Desde entonces se ha convertido en la más importante por capitalización del mercado.

Originalmente tether estaba disponible a través de Omni Layer, pero ahora se puede acceder a ellas en varias blockchains. Con la aprobación de Tether Limited, se puede alternar entre USD y Tether, un mecanismo que ayuda a mantener el anclaje de la stablecoin.

La red de Tether Limited a su vez es controlada por los propietarios del exchange de criptomonedas Bitfinex, que fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de usar fondos de Tether para cubrir 850 millones en fondos faltantes desde mediados de 2018.

Cotización de la criptomoneda Tether

La cotización de Tether para este día es de 1.0 dólares, es decir, que la criptomoneda registró un cambio de 0.02% por ciento.

Por otro lado, registró un cambio de 0.02% con respecto a las 08:30 horas (UTC) de este día. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #3.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las monedas digitales son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)
Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Por ello, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les señala de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Aún así, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para realizar transacciones, las monedas virtuales utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

En la actualidad existen distintas criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha realizado comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el aumento de su costo.

¿Dónde comprar criptomonedas?

Para adquirir cualquiera de las criptomonedas que hay en este mercado no regulado se debe de acudir a sitios web especializados.

Un cajero para comprar criptomonedas.
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

Cabe mencionar que el valor de cada una de estas divisas digitales varía en función de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede ocasionar cambios abruptos.

Esto significa que mientras más gente esté interesada y quiera hacerse de una criptomoneda determinada, mayor será su precio y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de divisas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

