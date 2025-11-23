Tecno

Black Friday: cómo escoger dispositivos para tener un hogar inteligente

Cámaras autónomas, sensores inteligentes y cerraduras electrónicas con monitoreo remoto se consolidan para quienes buscan tranquilidad y seguridad

Tecnología inteligente para convertir el
Tecnología inteligente para convertir el hogar en un espacio más seguro y conectado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Black Friday marca el inicio de la temporada navideña y se ha consolidado como uno de los momentos más esperados para realizar compras con importantes descuentos. Más allá del tradicional consumo de artículos de moda, electrodomésticos o electrónicos, cada vez más personas aprovechan esta fecha para priorizar la inversión en tecnología destinada a la seguridad y el bienestar en el hogar.

El impulso no solo se basa en el atractivo de las ofertas, sino en la necesidad real de proteger y facilitar la vida diaria mediante dispositivos inteligentes.

La sensación de inseguridad ha aumentado en diversas ciudades. Según datos recientes de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada por el DANE, el porcentaje de personas que percibe su localidad como insegura creció casi nueve puntos porcentuales, alcanzando un 52,9%.

Hogares más seguros y conectados:
Hogares más seguros y conectados: el Black Friday facilita el salto hacia la automatización residencial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este contexto ha motivado la búsqueda de soluciones tecnológicas capaces de transformar la experiencia cotidiana a través del monitoreo, la automatización y la gestión remota del acceso y la vigilancia. Para quienes buscan dar el primer paso hacia un hogar inteligente, el Black Friday representa una oportunidad óptima.

Soluciones inteligentes desde la entrada del hogar

El acceso al hogar es el primer punto de evaluación de cualquier sistema de seguridad. Las cerraduras inteligentes constituyen una opción eficiente y práctica para gestionar de forma flexible quién puede ingresar a la vivienda. Es recomendable escoger modelos que permitan varios modos de acceso, como huella digital, códigos, tarjetas o a través de una aplicación móvil.

Esta característica resulta valiosa en casas donde se reciben visitas frecuentes, personal de servicio o se realizan entregas, al ofrecer trazabilidad y control en tiempo real sobre los ingresos y salidas.

Videovigilancia sin tener que conectarse al WiFi

El monitoreo remoto dejó de ser una propuesta exclusiva para ambientes urbanos. Para quienes alternan entre la ciudad y residencias rurales o vacacionales donde la cobertura de internet es variable, existen cámaras con conectividad móvil que funcionan vía red 4G, eliminando la dependencia del WiFi.

El acceso a funciones como
El acceso a funciones como visión nocturna a color, detección de personas o integración móvil estimula la adopción de tecnología que transforma cada rincón del hogar, ampliando la seguridad y la tranquilidad cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar la autonomía, se pueden buscar dispositivos que operen con baterías recargables y sean compatibles con paneles solares, lo que asegura vigilancia continua incluso en ubicaciones alejadas.

La función de grabación constante (sin necesidad de detectar movimiento) y la opción de crear videos en formato timelapse aportan una visión integral de todo lo que sucede alrededor, facilitando la revisión de incidentes o rutinas en el entorno.

Grabaciones y monitoreo de alta resolución

Las viviendas con espacios exteriores amplios requieren dispositivos que reduzcan la cantidad de elementos instalados sin sacrificar la visibilidad. Las cámaras con doble lente y visión panorámica permiten capturar imágenes de todo el perímetro y realizar acercamientos simultáneos.

Las funciones adicionales como la detección inteligente de personas y vehículos, junto con la visión nocturna a color, fortalecen la capacidad de prevenir y diferenciar amenazas de actividades cotidianas.

Sistemas inteligentes protegen el hogar
Sistemas inteligentes protegen el hogar y son accesibles durante este Black Friday - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección no debe limitarse al exterior. Cámaras compactas para uso interior permiten vigilar el bienestar de familiares, mascotas o revisar ambientes internos con discreción. Es importante que estos equipos cuenten con alta resolución y un campo visual amplio, permitiendo captar distintos ángulos con clariad incluso en condiciones de luz baja. Esta tecnología mejora la experiencia de vigilancia manteniendo la armonía del entorno.

Cómo integrar un hogar inteligente

Uno de los mayores beneficios del hogar inteligente es la posibilidad de integrar todos los dispositivos en una plataforma única que permita gestión y monitoreo centralizados. Una aplicación móvil puede servir como centro de comando: enviar notificaciones en tiempo real, permitir acceso remoto, visualizar cámaras en directo y consultar el historial de eventos desde cualquier lugar.

Esta conectividad ofrece control y flexibilidad incluso cuando la casa está vacía o los residentes se encuentran lejos.

La tendencia hacia la digitalización del hogar adquiere especial relevancia durante el Black Friday, cuando el acceso a tecnología avanzada se vuelve más asequible. Más que buscar el mayor descuento, es fundamental elegir equipos que realmente brinden valor: seguridad preventiva, flexibilidad y ahorro de tiempo.

Escoger correctamente estos dispositivos es invertir en tranquilidad, autonomía y protección para toda la familia, estableciendo un entorno donde la tecnología acompaña, anticipate y cuida cada detalle de la vida cotidiana.

