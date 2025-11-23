Red Dead Redempiont II, GTA V, FC 26, Silent Hill F: estos son algunos videojuegos con descuentos de hasta el 85%

FC 26, Red Dead Redemption y GTA V estarán con descuento hasta el 3 de diciembre en las tiendas de Xbox

La llegada del Black Friday a la tienda de Xbox marca uno de los momentos más esperados del año para los entusiastas de los videojuegos. Este periodo, reconocido mundialmente por sus rebajas, involucra una lista destacada de títulos aclamados y novedades que presentan ofertas de hasta el 85%, una oportunidad para que los usuarios amplíen su biblioteca digital con lanzamientos recientes y clásicos de la industria.

Grandes rebajas en históricos títulos de Rockstar Games

Entre los títulos más destacados y buscados por la comunidad, la promoción incluye el aclamado Red Dead Redemption II, que se encuentra disponible en su Edición Definitiva con un descuento del 80%, y el célebre Grand Theft Auto V (GTA V), que presenta una rebaja del 50%.

La tienda digital de Xbox ofrece rebajas históricas en juegos como Red Dead Redemption II

Ambos forman parte de los videojuegos mejor valorados de la última década y, gracias a este recorte de precio, pueden adquirirse a valores considerablemente inferiores a su costo original.

Juegos estrenados en 2025 que tienen descuentos en Xbox

El catálogo promocional también resalta propuestas como EA Sports FC 26 Edición Estándar, cuyo precio se ha reducido un 50%, permitiendo acceder a la última entrega de la franquicia futbolística de EA SPORTS a mitad de precio tanto en Xbox One como en Xbox Series X|S.

En el ámbito del terror, Silent Hill F se incorpora a las ofertas con un 20% menos sobre su valor habitual, sumando atractivo para los seguidores de la saga.

Descuentos superiores al 50% en la tienda de Microsoft

Entre otras rebajas importantes, Hogwarts Legacy alcanza un descuento del 85%, lo que lo convierte en una de las ofertas más agresivas del evento. Por su parte, Alan Wake 2 Deluxe Edition también se encuentra disponible con una baja del 70%, mientras que Mortal Kombat 1: Edición Definitiva llega a los usuarios con una reducción del 70% en su precio total.

Los descuentos de la tienda de Xbox estarán disponibles hasta el 3 de diciembre - REUTERS/Simon Dawson/Archivo

El universo de los deportes electrónicos y motociclistas se beneficia con títulos como NBA 2K26 y MLB The Show 25 Standard Edition, con recortes del 55% y 85%, respectivamente.

Además, la franquicia de carreras Forza Horizon 5: Edición Estándar se ofrece con un descuento del 50%, representando una oportunidad atractiva para los aficionados al automovilismo digital.

Videojuegos de acción y aventura en promoción

En el campo de la acción y la aventura, los jugadores pueden aprovechar rebajas en títulos como Cyberpunk 2077: Edición Definitiva (-50%), Diablo IV: Vessel of Hatred Standard Edition (-65%), o Microsoft Flight Simulator Standard 40th Anniversary Edition (-60%), todos reconocidos por su jugabilidad, narrativa o realismo gráfico.

Otras propuestas a considerar incluyen Assassin’s Creed Shadows (-40%), DOOM: The Dark Ages (-50%), y Gears of War: Reloaded (-35%), cada uno con su público fiel y seguidores en todo el mundo.

Videojuego en descuento Cyberpunk 2077. La promoción incluye títulos de aventura, deportes, estrategia y rol, con precios disminuidos hasta el 85% solo por tiempo limitado en la tienda oficial de Microsoft para consolas Xbox One y Series X|S - (CD PROJEKT RED)

Para los aficionados a los juegos de lucha, TEKKEN 8 presenta un descuento del 60%, mientras que la legendaria franquicia Dragon Ball participa con DRAGON BALL Sparking! ZERO a un 40% menos de su valor de lanzamiento. La estrategia, por otro lado, está presente con propuestas como Sid Meier’s Civilization VII (-35%), y la fantasía con títulos como FINAL FANTASY XVI Complete Edition (-50%).

Destacan también fórmulas narrativas y de deporte alternativo, como Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Edición Cross-Gen (-40%), y novedades como South of Midnight (-25%). Además, los seguidores de mundos abiertos pueden explorar la rebaja de Monster Hunter Wilds: edición deluxe (-30%) y la propuesta de rol de Kingdom Come: Deliverance II – Royal Edition (-40%).

Hasta cuándo están disponibles los descuentos de Black Friday

Estas ofertas están disponibles hasta el 3 de diciembre de 2025 en la tienda digital de Xbox. Los descuentos corresponden tanto a títulos de reciente lanzamiento como a entregas clásicas que siguen vigentes en las consolas actuales.

Se aconseja consultar los detalles y condiciones específicas de cada título en la Xbox Store, ya que algunos descuentos pueden variar según la región o estar sujetos a la suscripción de servicios adicionales.

La temporada de descuentos de Black Friday se presenta como una oportunidad para renovar la colección de videojuegos y acceder a estrenos destacados sin pagar enormes cantidades de dinero.