Si tus hijos tienen menos de 17 años y usan redes sociales pueden tener problemas de sueño, baja autoestima y desconfianza

Los riesgos provocados por las plataformas digitales tienen mayor incidencia en el género femenino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de las redes sociales en la salud mental y física se manifiesta con especial intensidad en las adolescentes, según un estudio reciente que ha puesto en evidencia los riesgos asociados a la exposición temprana a estas plataformas.

La investigación, publicada en Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology y realizada por un grupo de investigación del University College London, analizó a 19.000 niños británicos, centrándose en el uso de redes sociales a partir de los 11 años y su influencia en el bienestar personal hasta los 17 años de edad.

El análisis identificó tres riesgos principales que median entre el uso precoz de redes sociales y la aparición de problemas psicológicos graves en la adolescencia tardía: retraso en la hora de dormir, percepción corporal negativa o baja autoestima y un aumento de la desconfianza hacia los demás.

El uso precoz de redes sociales incrementa la desconfianza interpersonal, sobre todo entre las mujeres adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos factores no solo afectan el bienestar emocional, sino que inciden en la forma en que los jóvenes construyen su confianza y se relacionan con su espacio exterior en ámbitos personales, educativos y laborales.

Qué grupo tiene mayor probabilidad de presentar desconfianza y otros problemas

Uno de los resultados más relevantes del estudio fue el incremento de la desconfianza interpersonal, sobre todo entre las mujeres jóvenes. Dimitris Tsomokos, autor principal, señaló que las adolescentes que comenzaron a utilizar redes sociales a edades tempranas presentaron una capacidad reducida para confiar en otras personas años después.

Según el experto, las causas de este fenómeno incluyen la exposición constante a comparaciones sociales, la exclusión en grupos digitales y el ciberacoso.

La percepción corporal negativa, alimentada por comparaciones y filtros, contribuye al desarrollo de problemas psicológicos en adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas dinámicas, amplificadas por las plataformas, debilitan la seguridad emocional y afectan de manera más profunda a quienes dependen del apoyo social y la reciprocidad en sus relaciones.

Cómo afecta el uso prematuro de redes sociales al sueño y la autoestima

El estudio documentó que los jóvenes que accedieron a redes sociales desde edades tempranas tendieron a acostarse más tarde y a dormir menos. El retraso en el sueño, sumado al tiempo de pantalla nocturno, repercute en la regulación emocional, el rendimiento escolar y la estabilidad del ánimo.

Además, la autoimagen se ve afectada por las comparaciones con cuerpos idealizados y el uso de filtros, lo que contribuye a una percepción corporal más negativa. Este factor se identificó como clave en el desarrollo de síntomas depresivos y ansiosos durante la adolescencia.

El estudio documenta cambios en la personalidad de los jóvenes, como menor responsabilidad y mal humor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos efectos se mantuvieron incluso después de considerar variables como la condición socioeconómica, los antecedentes maternos y la salud mental previa.

Entre tanto, el estudio subraya que el impacto negativo es más pronunciado en las chicas que en los chicos, con un gran aumento de síntomas depresivos y ansiosos en el primer grupo.

De qué forma cambió la personalidad de los jóvenes con el uso de redes sociales

Más allá de los problemas de salud mental, la investigación observó cambios en la personalidad de los jóvenes: disminución de la responsabilidad y la extroversión, sumado a un aumento del neuroticismo. Estos cambios sugieren una transformación profunda en la forma en que los adolescentes se relacionan consigo mismos y con los demás.

La educación es clave para fomentar una relación sana con la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este plano preocupante, los expertos proponen estrategias educativas y comunitarias orientadas a fortalecer la confianza social, promover hábitos de sueño reparadores y fomentar una percepción corporal realista y positiva.

Asimismo, sugieren la implementación de políticas de salud pública dirigidas a la juventud, que incluyan formación digital, regulación de algoritmos y programas de apoyo emocional.

El mensaje que emerge de la investigación y los especialistas es contundente: Las redes sociales no son inocuas en edades tempranas, así que es urgente ayudar a los adolescentes a establecer una relación más consciente y equilibrada con estas plataformas para proteger su bienestar físico y emocional.