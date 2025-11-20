Tecno

EA Sports FC 25, Grand Theft Auto V y Minecraft entre los videojuegos más buscados en Google durante 2025

El estudio revisó las consultas realizadas en más de 100 países, en los que las consolas de Sony y Nintendo también fueron destacadas

Grand Theft Auto V sigue
Grand Theft Auto V sigue generando alto interés digital gracias a su universo online y actualizaciones constantes. (Rockstar Games)

Los videojuegos son un tema constante de conversación en internet y durante 2025 hubo varios títulos que dominaron las búsquedas en Google, principalmente por su componente online y la popularidad entre los usuarios.

Una reciente investigación realizada por Futbin.com, tomando datos de Google Keywords Planner en más de cien países y más de 150 términos de búsqueda relacionados con consolas y juegos, arroja una radiografía clara de los títulos y dispositivos que han concentrado la atención de usuarios de todo el mundo.

El estudio utilizó el Google Keywords Planner para rastrear búsquedas promedio mensuales durante 12 meses, concluidos en noviembre de 2025. Con 56 términos para consolas, 74 términos para videojuegos generales y 36 para videojuegos deportivos, el análisis consideró nombres completos, acrónimos y otras variantes para obtener una imagen real del interés global.

Cuáles fueron las consolas más buscadas en 2025

El PlayStation 5 resultó la consola más buscada a nivel mundial en 129 países, con un impresionante promedio de 11.100.000 búsquedas mensuales. El análisis considera también variantes como abreviaciones y denominaciones alternativas para capturar la totalidad de consultas sobre este dispositivo.

El PlayStation 5 lidera las
El PlayStation 5 lidera las búsquedas globales de consolas en 2025 con más de 11 millones de consultas mensuales. (Sony)

Futbin.com destaca que las razones de este fenómeno son su potente hardware next-gen, una oferta regular dejuegos de alto nivel y una plataforma robusta diseñada tanto para nuevos jugadores como para la comunidad fiel de la marca.

En un segundo escalón, la Nintendo Switch y la esperada Nintendo Switch 2 comparten protagonismo. Ambas consolas fueron las preferidas en 23 países cada una, acumulando 9.140.000 búsquedas mensuales respectivamente. El crecimiento del interés por Switch 2 anticipa la consolidación de una generación de consolas portátiles que mantiene vigencia, impulsada por la promesa de innovación y la herencia de la Switch original.

El top 4 de consolas más populares se completa con la Xbox Series X, líder en nueve países. Si bien el volumen es menor en comparación con las consolas de Sony y Nintendo, Xbox mantiene su nicho global y un flujo constante de búsquedas asociadas.

Cuál fue el videojuego más buscado en 2025

Minecraft mantuvo su posición histórica como el título más consultado, liderando las búsquedas en 152 países. Este juego se ha posicionado como un fenómeno transversal, impulsado por su propuesta de creatividad sin límites, accesibilidad y una comunidad multigeneracional activa.

Minecraft se consolida como el
Minecraft se consolida como el videojuego más buscado del mundo, liderando en 152 países por su creatividad y comunidad activa. ( Futbin)

Según el análisis de Futbin.com, la perdurabilidad de Minecraft se explica por la posibilidad de crear y explorar sin restricciones, la permanente incorporación de contenido nuevo y su atractivo para usuarios de todas las edades.

En tanto, Grand Theft Auto V consiguió el liderazgo en 35 países. A pesar de su longevidad, el título de Rockstar Games sigue generando olas de búsquedas digitales, en parte gracias a su robusto universo online y las recurrentes actualizaciones que mantienen a la comunidad vibrante.

Otros videojuegos destacados en la investigación, aunque sin alcanzar el primer lugar en volumen de búsquedas, fueron The Legend of Zelda, Baldur’s Gate y Hogwarts Legacy.

Cuáles fueron los videojuegos de deportes más buscados

El análisis de Futbin.com puso especial énfasis en los títulos deportivos, categoría que moviliza audiencias diversas y masivas. EA Sports FC 25 emergió como el videojuego deportivo más consultado en 86 países, con un promedio de 2.240.000 búsquedas mensuales.

EA Sports FC 25 domina
EA Sports FC 25 domina las búsquedas de videojuegos deportivos en 86 países, reflejando la pasión global por el fútbol digital.(Electronic Arts.)

Factores como la universalidad del fútbol, actualizaciones anuales en el gameplay y una comunidad global que abarca desde jugadores casuales hasta profesionales de eSports sostienen la demanda digital por estos títulos.

El segundo puesto recae en eFootball 2025, que encabezó el interés digital en 65 países. Su edición anterior, eFootball 2024, se mantuvo como favorita en 8 países, consolidando la presencia de la franquicia en el podio global.

Una novedad relevante de este año fue la irrupción de EA Sports FC 26, que a pesar de tener un volumen menor, acumuló 1.220.000 búsquedas mensuales, reflejando un interés temprano por cada edición nueva.

