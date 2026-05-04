Las becas estatales impulsan inclusión y equidad étnica en la educación superior guatemalteca

La infografía ilustra cómo las becas estatales en Guatemala han beneficiado a más de 500 jóvenes, priorizando la equidad étnica y la inclusión en la educación superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las becas del programa Becas por Nuestro Futuro han superado la marca de 502 beneficiarios en Guatemala, un resultado conseguido tras poco más de un año de implementación y que representa un avance decisivo en el acceso a estudios superiores y técnicos en el país.

Este logro impacta tanto a nivel individual como en las familias y comunidades de los becarios, según subrayó el presidente Bernardo Arévalo en una reciente conferencia. El mandatario destacó el valor transformador de la iniciativa: “Detrás de cada uno y cada una de estos quinientos jóvenes becarios y becarias hay más que números, hay historias de sueños, de esperanza y ahora de transformación”, de acuerdo con Segeplan.

PUBLICIDAD

El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, informó a Segeplan que la entidad ha comprometido 54.82 millones de quetzales para sostener estas oportunidades académicas.

Esta asignación financiera beneficiará a 454 estudiantes de pregrado, 21 de posgrado y 37 de nivel técnico no universitario, cubriendo así un espectro amplio de necesidades educativas en diferentes regiones.

PUBLICIDAD

Mendoza precisó que el ritmo actual de adjudicación de becas, ahora de cien mensuales, representa una mejora significativa respecto al inicio del programa, cuando en su primer año solo se alcanzaron 175 beneficiarios. Añadió que la meta para 2026 es adjudicar 1,200 becas, lo que exigirá mantener el ritmo actual de aprobación.

Secretario de Planificación; Carlos Mendoza (segeplan)

El programa gestiona su financiamiento mediante un fondo alojado en el Crédito Hipotecario Nacional, que dispone de cerca de 300 millones de quetzales. Del total ya destinado, una parte ha servido para que 24 jóvenes guatemaltecos –20 hombres y 4 mujeres– estudien pregrado en agricultura en el Instituto Zamorano de Honduras, mientras que la mayoría de los beneficiarios nacionales está matriculada en universidades como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que concentra 129 becarios, la Universidad Mariano Gálvez con 73 y la Universidad Rafael Landívar con 70.

PUBLICIDAD

Distribución geográfica, equidad étnica y carreras preferidas en el acceso a becas

El alcance territorial del programa incluye los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz –con más de 85 beneficiarios–, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, San Marcos y Sololá, según datos de Segeplan.

Este reparto responde a un esfuerzo deliberado de inclusión apoyado por un sistema automatizado de selección.

PUBLICIDAD

Mendoza detalló que se utiliza un algoritmo informático “que hace la preselección de manera automatizada” con base en perfiles socioeconómicos y académicos, reduciendo el sesgo en la adjudicación. El presidente Arévalo señaló el carácter objetivo del proceso, afirmando que los seleccionados son identificados “sin sesgos y sin intervención de la subjetividad humana”.

Un póster multicolor informa sobre la primera convocatoria de becas "Nuestro Futuro" de Guatemala, con aplicaciones abiertas del 16 de abril al 31 de mayo. (Segeplan)

El 47 % de los beneficiarios pertenece a la población maya, cifra que supera el 42 % de autoidentificados registrado en el último censo nacional.

PUBLICIDAD

Esta sobrerrepresentación es relevante, ya que Mendoza indicó que, por razones históricas de exclusión, “la población maya tiene los niveles más altos de pobreza y los más bajos de escolaridad”. La franja de edad predominante entre los becarios es la de 20 a 24 años, con el 38 % del total.

El programa no restringe la elección de carreras ni de universidades. Los campos de estudio con mayor demanda han sido la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales –con 21 becarios–, Trabajo Social, Ingeniería Agronómica, Medicina y Cirugía e Ingeniería Industrial. Mendoza aseguró que “la mayoría de las aplicaciones han sido a pregrado” y que existe una tendencia creciente en solicitudes para técnicos no universitarios, especialmente tras la reciente firma de un convenio con la Fundación Kinal, entidad con más de sesenta y cinco años de experiencia en formación técnica y vocacional.

PUBLICIDAD

Proceso de postulación digital y convocatoria abierta hasta mayo

El proceso de postulación e inscripción para el ciclo actual se destacó por su agilidad y transparencia. Mendoza afirmó que las plataformas digitales han sido optimizadas, incluida la renovación del sistema de postulación para becas técnicas no universitarias, que ahora requiere menos requisitos, facilitando así el acceso. La primera convocatoria de 2026 permanecerá abierta hasta el 31 de mayo, según Segeplan.

La plataforma digital del programa, disponible en becasnuestrofuturo.gob.gt, incluye un registro en línea y un buscador público donde se pueden consultar los datos de los beneficiarios. Mendoza indicó: “Si van a becasnuestrofuturo.gov.gt/beneficiarios, ahí pueden descargar los datos de cada uno de los beneficiarios”.

PUBLICIDAD

Compromiso institucional y testimonio de impacto social

La implementación del programa cuenta con el respaldo de convenios con diversas instituciones, incluidas universidades nacionales y extranjeras. Además, en el lanzamiento, el presidente Arévalo expresó que el programa pretende ser un motor de cambio social mediante el desarrollo educativo. El mandatario relató la historia de Reina, una joven maya quiché de Retalhuleu, primera de su familia en acceder a la universidad, quien obtuvo una beca para estudiar Ciencias Jurídicas tras enfrentar prejuicios familiares y barreras sociales. “Ella quiere estudiar para apoyar a su comunidad a salir adelante”, manifestó Arévalo, resaltando los efectos multiplicadores del acceso educativo.

La estrategia de selección, que incluye variables socioeconómicas, territoriales y étnicas mediante herramientas tecnológicas, permite ampliar de forma eficiente y equitativa la cobertura educativa superior y técnica en Guatemala. El objetivo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia es mantener el ritmo para llegar a 1,200 becas en 2026.

PUBLICIDAD