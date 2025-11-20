Así es el videojuego de Snoop Dogg que utiliza IA y se puede probar gratuitamente

El legendario rapero protagonizará un videojuego en el que será un juez que interactuará con las personas gracias a un sofisticado sistema de IA - crédito Amazon Game Studios

La industria del entretenimiento digital ha sumado un nuevo exponente con el lanzamiento de Courtroom Chaos, un videojuego protagonizado por Snoop Dogg y potenciado por inteligencia artificial.

Esta propuesta, desarrollada en asociación entre Amazon Game Studios, Amber y Death Row Games, adopta el formato de juicio improvisado y lo convierte en una experiencia colectiva, interactiva y cargada de humor, donde la voz y personalidad del icónico rapero ocupan el centro del escenario.

Cuál es el nuevo videojuego de Snoop Dogg

Courtroom Chaos traslada al usuario a una sala de tribunales donde los casos pueden ser tan absurdos o creativos como se desee. Hasta seis jugadores (divididos en equipos de Demandante y Demandado) participan en duelos judiciales, en los que improvisan testimonios, inventan personajes y argumentan historias en defensa de su caso.

Snoop Dogg, en su versión digital, ejerce como juez y modera la experiencia en tiempo real con reacciones, preguntas y veredictos impulsados por IA, haciendo que ninguna partida sea igual a otra.

Cómo funciona la mecánica de juego

La propuesta abandona el uso de hardware tradicional de videojuegos. En su lugar, cada jugador utiliza su teléfono móvil, que funciona como control, permitiendo interactuar mediante la voz y la pantalla táctil.

Solo es necesario escanear un código QR en el televisor, y será posible entrar al estrado virtual para declarar, interrogar o comentar dentro del juego. No existen guiones ni líneas predeterminadas: la improvisación y la creatividad de los participantes son el combustible de la dinámica.

Cuál es la función de la inteligencia artificial en el juego de Snoop Dogg

Snoop Dogg es un artista que trascendió su popularidad del Hip Hop al entretenimiento mundial, ahora el icónico rapero norteamericano tendrá su videojuego en Amazon Luna - crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

En cada ronda, Courtroom Chaos propone un caso ficticio que los jugadores deben desarrollar y defender. A través de sus teléfonos, los participantes pueden hablar directamente para ofrecer testimonios o responder al juez, quien asume el papel central tanto en tono como en desenlace. La inteligencia artificial reconoce el lenguaje natural y adapta sus respuestas y juicios a lo que los equipos argumentan.

Uno de los elementos más innovadores es la función “Roles de Testigo”, que permite ajustar el nivel de participación de cada usuario. Esto facilita la experiencia tanto a quienes disfrutan ser el centro de atención como a los jugadores más reservados. Así, todos pueden contribuir de acuerdo con su comodidad, sumando puntos o estrategias específicas en su equipo.

El personaje de Snoop Dogg se presenta como un juez imparcial, pero dotado de picardía, comentarios humorísticos y la sabiduría popular que caracteriza al artista. La IA no solo da agilidad a los juicios y genera momentos imprevisibles de comedia, también refuerza la idea de partidas únicas en cada sesión.

Cómo se puede probar Courtroom Chaos gratuitamente

El videojuego del rapero forma parte del catalogo de la plataforma para disfrutar en grupo - AMAZON

El acceso inicial a Courtroom Chaos se realiza en exclusiva a través de Amazon Luna, la plataforma de videojuegos en la nube de Amazon. Está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Países Bajos, Polonia, Suecia, Portugal, Bélgica y Luxemburgo.

El título forma parte de la colección GameNight, que reúne juegos enfocados al entretenimiento en grupo, ideales para reuniones en casa o para romper el hielo en encuentros sociales.

Para quienes no son suscriptores de Luna Premium o miembros de Prime, existe la posibilidad de jugarlo de forma gratuita durante siete días mediante el periodo de prueba que ofrece Amazon Luna. Basta con registrarse en la plataforma y acceder desde cualquier dispositivo compatible con el servicio, abriendo la puerta a partidas improvisadas y accesibles sin necesidad de equipos costosos ni instalaciones complejas.

Las partidas de Courtroom Chaos tienen una duración aproximada de 20 minutos, lo que lo convierte en un título flexible para todo tipo de reuniones. La combinación de IA, improvisación y el carisma de Snoop Dogg ha sido subrayada por Amazon Game Studios como un ingrediente clave para una experiencia diferente en el terreno de los videojuegos sociales y creativos.

Este tipo de desarrollos anticipa el futuro de la interacción en videojuegos y la incorporación del humor personalizado por celebridades, donde la inteligencia artificial se convierte en moderadora, jueza y catalizadora de la diversión colectiva.