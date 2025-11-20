EA Sports FC 26 rebajó casi la mitad de su precio en Colombia: descubre cuánto vale el popular videojuego de fútbol

EA Sports FC 26 baja a la mitad su precio digital en Colombia

El mercado de los videojuegos deportivos presenta novedades en Colombia con el inesperado ajuste de precio de EA Sports FC 26, la entrega más reciente del popular simulador de fútbol desarrollado por Electronic Arts.

Esta franquicia, reconocida en generaciones pasadas por el nombre FIFA, se ha consolidado como líder en ventas año tras año, manteniendo un lugar de privilegio en el catálogo de títulos para consolas. Ahora, a pocos meses de su lanzamiento, la versión digital presenta una rebaja cercana al 50 %, atrayendo la atención de jugadores y aficionados al fútbol digital por igual.

Cuál es el descuento en EA Sports FC 26 para Colombia

El recorte de precios de EA Sports FC 26 en Xbox Colombia duplica las oportunidades para fanáticos - (Foto: EA)

Según la información oficial de la tienda de Xbox Colombia, la edición estándar de EA Sports FC 26 para Xbox One y Xbox Series X|S pasó de COP$299.999 a COP$149.999, una disminución que representa exactamente la mitad de su costo inicial.

Por su parte, la Ultimate Edition, la más completa y cargada de contenido extra, bajó de COP$439.999 a COP$219.999. Este ajuste aparece como una de las ofertas más atractivas del segmento, permitiendo el acceso a los modos de juego, plantillas y características exclusivas por un monto notablemente menor al del estreno.

Estas rebajas no solo impulsan las ventas entre el público joven, históricamente mayoritario en la franquicia, también entre quienes esperaban una oportunidad económica para actualizarse a la entrega 2026.

Cuáles son las novedades de EA Sports FC 26

Uno de los mayores atractivos de EA Sports FC 26 radica en la introducción de dos modos de juego diseñados para ofrecer experiencias adaptadas a diferentes estilos de jugador. El modo realista simula el fútbol profesional con un enfoque estratégico y pausado, priorizando la táctica y brindando respuestas distintivas según el comportamiento de los equipos en situaciones de partido.

Con un descuento del 50 %, la última entrega del simulador de fútbol líder refuerza su atractivo para jóvenes y aficionados - Electronic Arts

De acuerdo con los desarrolladores de Electronic Arts, este modo permite transmitir sensaciones cercanas a las de un partido transmitido en directo, detallando el despliegue y evolución de formaciones de acuerdo con el desarrollo del enfrentamiento.

Por otra parte, el modo competitivo apuesta por partidos más veloces y llenos de acción, donde la dinámica ofensiva sobresale y los jugadores con mayor velocidad resultan cruciales. En este modo, es común observar resultados abultados y situaciones más espectaculares, en contraste con la cautela y el cálculo del modo realista.

Esta dualidad facilita que tanto quienes priorizan la simulación deportiva tradicional como los que prefieren una jugabilidad directa encuentren un espacio de preferencia dentro del mismo título.

A estas alternativas se suman los retos en vivo del modo carrera, introducidos para agregar un componente de narrativa y superación constante. En este modo, los jugadores encaran objetivos concretos con plazos definidos, lo que agrega dificultad y profundidad tanto para nuevos usuarios como para quienes llevan años en la franquicia.

EA Sports FC 26: rebaja histórica y novedades jugables impulsan el auge futbolero digital - Electronic Arts

Los retos, con distintos grados de complejidad, contribuyen a la sensación de progreso y evolución dentro del universo digital de EA Sports FC.

La propuesta incluye además modos multijugador en línea, torneos personalizados y la posibilidad de gestionar equipos y estrategias a nivel avanzado. Las plantillas se actualizan periódicamente para reflejar los traspasos y cambios más recientes, manteniendo la conexión entre el fútbol real y el virtual.

Por qué FC 26 es la opción preferida en gamers futboleros

Electronic Arts refuerza con EA Sports FC 26 su dominio en el terreno de los simuladores de fútbol, pese al surgimiento de rivales en el sector. El respaldo de ligas y clubes reconocidos, junto a un motor gráfico en constante evolución, aseguran que cada edición se mantenga entre los títulos favoritos de los fanáticos al deporte y a los videojuegos.

El reajuste de precio en Colombia, que ofrece acceso al juego por la mitad del valor original, pone al alcance de un mayor número de usuarios la experiencia completa de la temporada, acompañada de mejoras jugables, plantillas actualizadas y un enfoque renovado en las modalidades de juego.

Con este movimiento, la saga EA Sports FC confirma su voluntad de seguir siendo la referencia global entre los simuladores deportivos.