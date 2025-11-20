Alerta para celulares Samsung: nueva actualización parecería mayor resistencia al robo

Todo indica que la actualización One UI 8.5 estará disponible para una amplia variedad de modelos Galaxy. (YouTube)

Samsung se prepara para desplegar One UI 8.5, la próxima actualización de su capa personalizada para dispositivos Galaxy, y una de las novedades apunta directamente a la seguridad ante robos y pérdida de dispositivos. Si bien esta versión incluye cambios visuales y mejoras funcionales, el foco está puesto en el fortalecimiento de la Verificación de Identidad, una herramienta que amplía su cobertura sobre nuevas funciones clave del sistema.

Protección contra robo mejorada en One UI 8.5

Según Android Authority, la actualización añade funciones de protección contra robo integradas en la Verificación de Identidad, presente desde Android 7 y ampliada en Android 8. La medida busca endurecer los requisitos para que cualquier cambio importante en el dispositivo requiera autenticación biométrica o un código de seguridad, dificultando así la manipulación por parte de terceros no autorizados.

Entre las posibles nuevas funciones protegidas figuran:

La transferencia de una cuenta Samsung mediante Smart Switch, evitando que ladrones añadan cuentas fuera del control del propietario en otros dispositivos Galaxy.

La desactivación del Bloqueador Automático, una función que impide la instalación de aplicaciones no autorizadas. Con One UI 8.5, solo podrá modificarse tras pasar la Verificación de Identidad.

El desbloqueo de la Carpeta segura, usada para ocultar archivos o apps confidenciales, ahora blindado frente a intentos de acceso con PIN o contraseña robados.

El acceso a álbumes privados de la Galería, protegidos para impedir que intrusos accedan a fotos y videos sensibles.

El cambio en la configuración de la conexión USB, que previene la transferencia de datos o la entrada por “puerta trasera” en situaciones de robo.

La actualización de Samsung añade funciones de protección contra robo integradas en la Verificación de Identidad. REUTERS/Dado Ruvic

Estas herramientas solamente tienen efecto si el usuario activa y configura manualmente la Protección contra robo siguiendo la ruta Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección del dispositivo perdido > Protección contra robo > Comprobación de identidad. Allí podrá definir ubicaciones de confianza y los métodos de verificación a utilizar en cada situación.

Dispositivos compatibles con la actualización One UI 8.5

Todo indica que la actualización One UI 8.5 estará disponible para una amplia variedad de modelos Galaxy, desde los más recientes de la Serie S25 hasta algunos de alta y media gama lanzados en años anteriores. Entre los dispositivos contemplados para esta actualización se incluyen:

Series Galaxy S25, S24, S23 y S22

Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4

Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4

Galaxy S24 FE, S23 FE, S21 FE

Diversos modelos de las series Galaxy A56, A36, A26, A17, A06, A55, A35, A25, A16, A15, A07, A54, A34, A73, A53 y A33, entre otros.

Como es habitual, los modelos más recientes de las gamas premium serían los primeros en recibir la actualización, mientras que los dispositivos de gama media y baja la recibirán en etapas posteriores.

Este celular se actualizó con One UI 8. (Foto: SammyFans)

One UI 8.5 traería un nuevo sistema de notificaciones que será similar a las de iPhone

Samsung estaría trabajando en la mejora de la gestión de notificaciones en su interfaz personalizada con la llegada de One UI 8.5. Según filtraciones recientes, la próxima actualización incluiría una función que permite priorizar automáticamente los avisos recibidos en el teléfono, con el objetivo de que los mensajes y las alertas verdaderamente importantes no se pierdan entre recordatorios o notificaciones menos relevantes.

Esta función emplearía inteligencia artificial para identificar y reorganizar las notificaciones según su importancia directamente en el propio dispositivo, preservando así la privacidad del usuario al no requerir procesamiento en la nube.

De este modo, el sistema adaptaría él solo el panel de notificaciones en función del contexto y los hábitos del usuario, aunque también ofrecería la posibilidad de establecer manualmente qué aplicaciones son prioritarias, como el correo laboral o los mensajes personales.

Galaxy S25 Ultra: Marco de titanio, pantalla Dynamic AMOLED 2X y grabación en 8K - crédito Fotomontaje Infobae (Samsung/Colprensa)

El aprendizaje automático permitirá que el sistema mejore con el tiempo, detectando patrones en las respuestas del usuario para ajustar aún más el orden de los avisos. La herramienta “Priorizar notificaciones” está inspirada en soluciones ya implementadas por Apple en iOS, pero Samsung busca ofrecer esa automatización junto con la opción de que el usuario siempre tenga el control definitivo sobre sus alertas.

La función aún se encuentra en fase de desarrollo, sin fecha de lanzamiento confirmada, aunque se espera que debute primero en la Serie Galaxy S25 antes de llegar a más dispositivos. La meta es aliviar la saturación de avisos y crear una experiencia en la que solo los mensajes realmente importantes ocupen la parte visible del panel, alejando del primer plano aquellas notificaciones menos urgentes o relevantes.