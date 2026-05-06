Qué hacer si WhatsApp ocupa mucho espacio: consejos para gestionar y limpiar tu almacenamiento

Whatsapp lleno: trucos para liberar espacio y evitar que tu móvil se bloquee - (Meta)

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y, con el uso constante, puede llegar a ocupar una cantidad considerable de espacio en tu teléfono. Fotos, videos, notas de voz, documentos y mensajes acumulados pueden saturar la memoria, afectar el rendimiento del dispositivo y, en casos extremos, impedir que la app funcione correctamente.

Saber cómo gestionar y limpiar el almacenamiento es esencial para mantener tu teléfono ágil y evitar problemas de espacio.

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Esta guía te explica cómo identificar qué está ocupando más espacio en WhatsApp, cómo eliminar archivos innecesarios y qué precauciones tomar para no perder información importante, tanto en Android como en iOS.

El arte de limpiar WhatsApp: organiza tus fotos, videos y mensajes sin perder recuerdos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo comprobar y liberar espacio en WhatsApp (Android)

1. Accede a la información de almacenamiento: Desde la pestaña Chats, toca el ícono de menú > Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Aquí verás cuánto espacio ocupa WhatsApp en tu teléfono.

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2. Revisa y elimina archivos grandes o reenviados muchas veces: En la sección de administración, puedes ordenar los archivos por tamaño o antigüedad. Toca un elemento para ampliarlo, ver su información y decidir si quieres eliminarlo. Repite el proceso para chats específicos: entra al chat, toca el nombre > Administrar almacenamiento, y elimina lo que no necesitas.

3. Elimina contenido de chats: Para liberar aún más espacio, elimina archivos multimedia de los chats. Abre el chat, toca el menú > Más > Vaciar chat y selecciona los tipos de archivos a borrar (videos, fotos, documentos, etc.).

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4. Elimina elementos de la galería: Si deseas eliminar los archivos multimedia recibidos también de la galería de tu dispositivo, selecciona la opción correspondiente al eliminar.

Guía exprés para vaciar WhatsApp: libera memoria y disfruta de tu móvil como nuevo (Foto: Meta)

Notas importantes:

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Haz una copia de seguridad en Google Drive antes de borrar contenido, para evitar perder información valiosa.

Si el almacenamiento está muy bajo, WhatsApp puede dejar de funcionar y pedirá que liberes espacio.

Cómo gestionar el espacio en WhatsApp (iOS)

1. Verifica el uso de almacenamiento: Entra a Ajustes o toca tu foto de perfil > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Aquí verás cuánto espacio ocupa la app y los archivos multimedia en tu iPhone.

2. Revisa y elimina archivos grandes o repetidos: Selecciona un chat o canal, filtra los elementos por tamaño o antigüedad, y elimina lo que no sea necesario. Puedes seleccionar todos los elementos de un chat para eliminar de una sola vez.

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3. Vacía chats individuales o grupales: Mantén presionado el chat a vaciar > Vaciar chat > elige qué tipos de archivos borrar (fotos, videos, documentos, stickers, etc.).

Gestiona el almacenamiento en pocos pasos, elimina archivos repetidos y evita que la app se bloquee, todo sin perder información importante gracias a las copias de seguridad en la nube - EFE/EPA/IAN LANGSDON

4. Elimina archivos desde la búsqueda: En la pestaña Chats, usa el campo de búsqueda para filtrar fotos, videos o documentos. Elimina los que ya no necesitas.

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Notas importantes:

Haz una copia de seguridad en iCloud antes de borrar información.

El espacio que WhatsApp y el sistema muestran puede diferir, por lo que es bueno revisar ambas fuentes.

Si el almacenamiento es muy bajo, WhatsApp puede dejar de funcionar correctamente.

Consejos adicionales para liberar espacio fuera de WhatsApp

Borra archivos y apps innecesarias directamente desde el almacenamiento general del dispositivo.

Transfiere fotos y videos importantes a la nube o a un disco externo.

Revisa las carpetas de descargas y elimina duplicados.

Mantén el sistema y las apps actualizadas para acceder a las mejores herramientas de gestión.

Gestionar el espacio de WhatsApp no solo mejora el rendimiento del teléfono, sino que previene bloqueos y pérdidas de datos. Realiza limpiezas periódicas, mantén actualizadas las copias de seguridad y sé selectivo con los archivos que conservas. Así, podrás seguir utilizando WhatsApp sin interrupciones y disfrutar de un dispositivo rápido y eficiente.

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