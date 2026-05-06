Qué hacer si WhatsApp ocupa mucho espacio: consejos para gestionar y limpiar tu almacenamiento

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y, con el uso constante, puede llegar a ocupar una cantidad considerable de espacio en tu teléfono. Fotos, videos, notas de voz, documentos y mensajes acumulados pueden saturar la memoria, afectar el rendimiento del dispositivo y, en casos extremos, impedir que la app funcione correctamente.
Saber cómo gestionar y limpiar el almacenamiento es esencial para mantener tu teléfono ágil y evitar problemas de espacio.
PUBLICIDAD
Esta guía te explica cómo identificar qué está ocupando más espacio en WhatsApp, cómo eliminar archivos innecesarios y qué precauciones tomar para no perder información importante, tanto en Android como en iOS.
Cómo comprobar y liberar espacio en WhatsApp (Android)
1. Accede a la información de almacenamiento: Desde la pestaña Chats, toca el ícono de menú > Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Aquí verás cuánto espacio ocupa WhatsApp en tu teléfono.
PUBLICIDAD
2. Revisa y elimina archivos grandes o reenviados muchas veces: En la sección de administración, puedes ordenar los archivos por tamaño o antigüedad. Toca un elemento para ampliarlo, ver su información y decidir si quieres eliminarlo. Repite el proceso para chats específicos: entra al chat, toca el nombre > Administrar almacenamiento, y elimina lo que no necesitas.
3. Elimina contenido de chats: Para liberar aún más espacio, elimina archivos multimedia de los chats. Abre el chat, toca el menú > Más > Vaciar chat y selecciona los tipos de archivos a borrar (videos, fotos, documentos, etc.).
PUBLICIDAD
4. Elimina elementos de la galería: Si deseas eliminar los archivos multimedia recibidos también de la galería de tu dispositivo, selecciona la opción correspondiente al eliminar.
Notas importantes:
PUBLICIDAD
- Haz una copia de seguridad en Google Drive antes de borrar contenido, para evitar perder información valiosa.
- Si el almacenamiento está muy bajo, WhatsApp puede dejar de funcionar y pedirá que liberes espacio.
Cómo gestionar el espacio en WhatsApp (iOS)
1. Verifica el uso de almacenamiento: Entra a Ajustes o toca tu foto de perfil > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Aquí verás cuánto espacio ocupa la app y los archivos multimedia en tu iPhone.
2. Revisa y elimina archivos grandes o repetidos: Selecciona un chat o canal, filtra los elementos por tamaño o antigüedad, y elimina lo que no sea necesario. Puedes seleccionar todos los elementos de un chat para eliminar de una sola vez.
PUBLICIDAD
3. Vacía chats individuales o grupales: Mantén presionado el chat a vaciar > Vaciar chat > elige qué tipos de archivos borrar (fotos, videos, documentos, stickers, etc.).
4. Elimina archivos desde la búsqueda: En la pestaña Chats, usa el campo de búsqueda para filtrar fotos, videos o documentos. Elimina los que ya no necesitas.
PUBLICIDAD
Notas importantes:
- Haz una copia de seguridad en iCloud antes de borrar información.
- El espacio que WhatsApp y el sistema muestran puede diferir, por lo que es bueno revisar ambas fuentes.
- Si el almacenamiento es muy bajo, WhatsApp puede dejar de funcionar correctamente.
Consejos adicionales para liberar espacio fuera de WhatsApp
- Borra archivos y apps innecesarias directamente desde el almacenamiento general del dispositivo.
- Transfiere fotos y videos importantes a la nube o a un disco externo.
- Revisa las carpetas de descargas y elimina duplicados.
- Mantén el sistema y las apps actualizadas para acceder a las mejores herramientas de gestión.
Gestionar el espacio de WhatsApp no solo mejora el rendimiento del teléfono, sino que previene bloqueos y pérdidas de datos. Realiza limpiezas periódicas, mantén actualizadas las copias de seguridad y sé selectivo con los archivos que conservas. Así, podrás seguir utilizando WhatsApp sin interrupciones y disfrutar de un dispositivo rápido y eficiente.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD