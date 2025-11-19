Tras el lanzamiento de Gemini 3, Larry Page supera a Jeff Bezos y se convierte en la tercera persona más rica del mundo

La participación de Larry Page en Alphabet suma USD 7.600 millones a su patrimonio tras la presentación de Gemini 3 (AP)

Este 19 de noviembre, Larry Page, cofundador de Google, superó a Jeff Bezos y pasó a ocupar el tercer lugar entre las mayores fortunas del mundo, según datos de Forbes.

La noticia del lanzamiento de Gemini 3 provocó un alza cercana al 6% en las acciones de Alphabet en las primeras horas de la jornada, para luego estabilizarse con una suba del 3,3%. La revalorización bursátil permitió que el patrimonio de Page aumentara aproximadamente USD 7.600 millones, asociados a su 3,2% de participación en Alphabet.

Nuevo ranking global de fortunas

Con este movimiento, el ranking actualizado de Forbes ubica a Elon Musk en el primer lugar con USD 466.200 millones, seguido por Larry Ellison (presidente de Oracle) con USD 276.500 millones. Jeff Bezos, desplazado al cuarto puesto, suma USD 233.600 millones.

Las acciones de Alphabet han duplicado su valor desde el punto más bajo de abril, acumulando un alza del 102% en 2025. Este crecimiento responde al desempeño financiero de la compañía y al renovado interés inversor en inteligencia artificial.

Larry Page supera a Jeff Bezos y se convierte en la tercera persona más rica del mundo tras el lanzamiento de Gemini 3 (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

Resultados financieros e impulso de la inteligencia artificial

En el tercer trimestre, Alphabet superó las expectativas del mercado al registrar ingresos superiores a USD 100.000 millones, un crecimiento interanual del 16%. Google Cloud aportó USD 15.200 millones, lo que representa un alza del 34% respecto al año anterior y demuestra el aumento en la adopción empresarial de su infraestructura de inteligencia artificial.

La confianza en Alphabet se consolidó tras conocerse la inversión de USD 4.300 millones realizada por Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett. Este movimiento resultó sorpresivo, dado el perfil tradicionalmente prudente de Buffett frente a compañías tecnológicas en rápido ascenso.

Gemini 3: avances y competencia

Gemini 3, el flamante modelo de inteligencia artificial de Google, ha sido presentado por la empresa como el primero capaz de demostrar razonamiento académico a nivel doctoral, con una mejora del 74% frente a su predecesor, según Forbes. Este avance tecnológico será incorporado a los servicios de búsqueda de Google, la aplicación Gemini y plataformas empresariales.

Analistas destacan el progreso de Google DeepMind y consideran que Gemini 3 contribuye a acortar distancias con competidores como OpenAI y Anthropic. La respuesta del mercado ha sido positiva, aunque persisten dudas sobre el impacto comercial inmediato.

El anuncio de Gemini 3 impulsa las acciones de Alphabet, que suben un 6% y elevan el patrimonio de Larry Page en USD 7.600 millones (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El mapa competitivo y las advertencias del sector

La competencia por el liderazgo en inteligencia artificial se ha vuelto intensa en 2025. Gemini 3 compite directamente con GPT-5 de OpenAI y Claude Sonnet 4.5 de Anthropic. En este contexto, BBC señala que Alphabet, con sede en Mountain View, destina más de USD 90.000 millones anuales al desarrollo de inteligencia artificial, multiplicando por tres su presupuesto en cuatro años.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, califica a la inteligencia artificial como “la tecnología más profunda en la que la humanidad ha trabajado” y advierte sobre los desafíos sociales y éticos asociados a su avance.

Alphabet, junto con Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla —conocidas como las “Magníficas 7”— representan un tercio del valor total del S&P 500 estadounidense, de acuerdo con BBC. La capitalización de mercado de Alphabet alcanzó los USD 3.300 millones tras duplicar su valor en 2025.

Riesgos y futuro de la inteligencia artificial

La carrera tecnológica también involucra a NVIDIA —que superó los USD 5.000 millones — y OpenAI, valorada en USD 500.000 millones. La demanda de chips de alto rendimiento, como los TPUs de Google y los GPUs de Nvidia, genera una competencia intensa entre los principales actores, incluyendo Elon Musk y Larry Ellison.

Gemini 3, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google, acorta distancias con OpenAI y Anthropic en la carrera tecnológica global (REUTERS/Paresh Dave/File Photo)

No obstante, el auge ha despertado advertencias sobre una posible burbuja tecnológica. El Banco de Inglaterra mencionó el riesgo de una corrección en los mercados, mientras que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, reconoció componentes “burbujosos” en el sector.

Pichai admitió que “ninguna empresa es inmune” a eventuales caídas de mercado, aunque defendió que la industria está en una etapa de avances reales y, como en ocasiones anteriores, conviven factores racionales e irracionales. Definió el contexto como “incómodamente emocionante”, en palabras habituales de Google.

El valor de la información en la era de la IA

El vertiginoso avance de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos sobre la fiabilidad de la información generada por estos sistemas. Pichai sostuvo que el ecosistema informativo debe ser más diverso que la simple tecnología y subrayó que preservar la veracidad es esencial en la era digital.

En este marco, la inteligencia artificial no solo modifica el valor de las grandes tecnológicas y redibuja el mapa de las riquezas mundiales, sino que pone la integridad de la información y la búsqueda de la verdad en el centro del debate sobre el futuro de la innovación.