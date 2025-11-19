Tecno

Este es el dispositivo inteligente que, según Mark Zuckerberg, podría sustituir al celular

El CEO de Meta sostiene que las gafas inteligentes superarán las limitaciones de los smartphones, aportando una experiencia mucho más fluida, inmersiva y natural

Guardar
Estas gafas permitirán visualizar hologramas
Estas gafas permitirán visualizar hologramas superpuestos en el mundo real, manipular objetos digitales en 3D y más. (Composición Infobae: REUTERS/Laure Andrillon / Difusión)

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, apuesta fuerte por el futuro de la computación personal con unas gafas de realidad aumentada (AR) que, en su visión, reemplazarían a los teléfonos móviles como principal herramienta de comunicación, entretenimiento y trabajo. La compañía ha presentado Orion, su prototipo de gafas AR, como el primer gran paso hacia la integración total entre lo digital y lo físico.

“Dentro de 10 años, muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo; usarán sus gafas para todo”, predice Zuckerberg.

Gafas de realidad aumentada Orion: el futuro más allá del celular

El CEO de Meta sostiene que las gafas inteligentes superarán finalmente las limitaciones de los smartphones, aportando una experiencia mucho más fluida, inmersiva y natural. Para él, mientras los celulares “son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales”, las gafas AR tienen el potencial de integrarse de manera más natural en la vida diaria sin interferir en la conexión con el mundo real.

Mark Zuckerberg se prueba las
Mark Zuckerberg se prueba las gafas de realidad aumentada Orion durante el evento anual Meta Connect en la sede de la empresa en Menlo Park, California, Estados Unidos. REUTERS/Manuel Orbegozo

El principal argumento de Zuckerberg se centra en que los móviles han saturado su cuota de innovación y que las gafas de realidad aumentada serán la puerta de entrada a una nueva era. Estas gafas permitirán visualizar hologramas superpuestos en el mundo real, manipular objetos digitales en 3D y facilitar la comunicación a través de audio, video y asistentes de inteligencia artificial mucho más avanzados.

Con Orion, por ejemplo, los usuarios podrán “desplegar múltiples monitores de trabajo” frente a sí mientras están en una cafetería o “jugar un partido de Pong en una mesa virtual”.

Características del prototipo Orion, las gafas AR

Orion ejemplifica la visión de Meta sobre la próxima generación de dispositivos personales: libertad total de movimiento, ausencia de cables y la capacidad de realizar variadas tareas gracias a un amplio campo de visión (FOV) y un procesador personalizado para la ejecución de funcionalidades en modo manos libres.

Mark Zuckerberg afirma que los
Mark Zuckerberg afirma que los celulares generan distracciones y dificultan las interacciones cara a cara. REUTERS/Manuel Orbegozo

Con estas gafas, el usuario podrá realizar llamadas, leer y responder mensajes, y coordinar distintas tareas diarias sin interrumpir su ritmo ni distraerse de lo que sucede a su alrededor.

El modo manos libres convierte a Orion en una herramienta versátil y cómoda para la interacción constante, permitiendo incluso comunicarse con amigos y colegas que estén a distancia o en otro continente como si estuvieran a su lado.

La experiencia de realidad aumentada propuesta por Meta va un paso más allá de los teléfonos inteligentes actuales, al permitir una interacción más avanzada con los asistentes de IA, que responderán en diferentes formatos y contextos sin la necesidad de sacar un móvil del bolsillo.

De esta manera, el prototipo Orion marca el inicio de una etapa donde la tecnología y la vida diaria se fusionan en un entorno digital ubicuo y profundamente conectado.

El modo manos libres convierte
El modo manos libres convierte a Orion en una herramienta versátil y cómoda para la interacción constante. (Meta)

Qué son las gafas de realidad aumentada (AR) y cómo funcionan

Las gafas de realidad aumentada (AR) son dispositivos electrónicos que superponen información digital, gráficos o imágenes sobre la visión del mundo real del usuario. A diferencia de la realidad virtual, que crea un entorno completamente digital, la realidad aumentada mezcla elementos virtuales con el entorno físico, permitiendo interactuar con ambos de manera simultánea.

Estas gafas suelen incluir cámaras, sensores de movimiento y pantallas transparentes o proyectores que muestran los datos o las imágenes digitales directo en el campo visual del usuario. Gracias a esta tecnología, se pueden resaltar objetos, ofrecer rutas de navegación, mostrar mensajes o permitir experiencias interactivas en tiempo real, todo sin perder la referencia del espacio físico.

Las aplicaciones de las gafas AR abarcan sectores como la educación, la medicina, el entretenimiento y la industria, facilitando tareas de capacitación, diagnósticos, mantenimiento y trabajos colaborativos. Esta tecnología transforma la forma en que las personas acceden a la información y potencian su interacción con el entorno.

Temas Relacionados

Mark ZuckerbergMetaGafas ARPrototipo OrionDispositivo inteligenteLo último en tecnología

Últimas Noticias

La Harvard Management Company, gestora del fondo de inversión universitario, triplica su inversión en Bitcoin

La ampliación del capital no está exenta de riesgos. La criptomoneda continúa siendo uno de los activos más volátiles

La Harvard Management Company, gestora

Roblox impedirá que los niños hablen con adultos extraños: una medida que llega tras múltiples demandas legales

La nueva política divide a los usuarios en grupos etarios y limita la comunicación para reducir riesgos de acoso

Roblox impedirá que los niños

Dónde ver de forma segura Las Guerreras K-Pop en noviembre de 2025

Las páginas no oficiales suelen ofrecer copias sin licencia, lo que puede acarrear consecuencias legales y baja calidad de imagen

Dónde ver de forma segura

Adiós al diseñador del iPhone Air, el móvil más delgado de la empresa de Steve Jobs: se va a una startup de IA

El perfil profesional de Abidur Chowdhury destaca tanto por su labor técnica como por su participación en la estrategia de marketing

Adiós al diseñador del iPhone

Los despidos masivos de Amazon llegan a España: cerca de 1.200 empleados estarían en la lista

El recorte de plantilla en la multinacional se centra en Barcelona y Madrid, mientras sindicatos y empresa negocian alternativas para los trabajadores

Los despidos masivos de Amazon
DEPORTES
Emoción, anécdotas e historia grande:

Emoción, anécdotas e historia grande: así fue el homenaje a los preparadores más emblemáticos de Ford y Chevrolet

Fue multicampeón con River, juega la Copa Potrero y podría transformarse en un “golpe de efecto” en el mercado argentino

Copa Davis: el equipo argentino se entrenó con el foco puesto en el debut ante Alemania

Victoria, carisma y rebeldía: así es Carlos Prates, un luchador distinto que ya sacude a la UFC

La hija de un bicampeón de la F1 fue reclutada por McLaren: “Es una auténtica crack”

TELESHOW
El tierno video de Mirko

El tierno video de Mirko cuidando a Milenka en sus primeros pasos y el orgullo de Marley: “El mejor niñero”

Nicki Nicole, la primera exponente de la música urbana en presentarse en el Teatro Colón

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump designó a Arabia

Donald Trump designó a Arabia Saudita como un “aliado importante” fuera de la OTAN

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global

Hombres armados interceptaron el vehículo del coordinador de María Corina Machado en Chile en un presunto ataque dirigido

Estados Unidos aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania por USD 105 millones

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua