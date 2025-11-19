Cómo se borra un contacto de WhatsApp para no verlo nunca más en la aplicación

Borrar un contacto de WhatsApp requiere eliminarlo también de la agenda del teléfono para que desaparezca completamente.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Es normal que con el paso de los años guardemos contactos con los que ya no hablamos o que cambiaron de número y nos quedamos con su información, haciendo que la agenda de WhatsApp esté llena de personas que no vale la pena tener.

Eliminar un contacto no solamente ayuda a cuidar la privacidad y mantener la organización, también evita confusiones y protege la información personal ante posibles cambios de usuario en los números registrados.

Proceso para borrar contactos desde WhatsApp

Aunque muchos usuarios creen que basta con eliminar la conversación para deshacerse de un contacto, en realidad el procedimiento involucra varios pasos que difieren levemente dependiendo de si el dispositivo es Android o iPhone.

No obstante, el principio es el mismo: la eliminación del contacto debe producirse también en la agenda del teléfono, pues WhatsApp sincroniza estos datos automáticamente.

El proceso para eliminar contactos en WhatsApp varía entre Android y iPhone, pero ambos exigen pasos en la libreta de contactos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En Android el paso a paso es el siguiente:

Acceder a la aplicación y abrir la pestaña de chats: al iniciar WhatsApp, aparece la lista de conversaciones activas o archivadas. Iniciar un nuevo chat: presionar el ícono de mensaje en verde, generalmente ubicado en la esquina inferior derecha. Seleccionar el contacto a eliminar: en la lista que se despliega, se puede buscar por nombre o desplazarse hasta localizar el contacto. Abrir el perfil del contacto: basta con pulsar sobre el nombre del contacto para abrir su chat y luego presionar sobre el nombre en la parte superior del chat, lo que lleva a la ficha de información. Acceder a las opciones avanzadas: en la ficha de información, presionar el ícono de tres puntos, casi siempre ubicado arriba a la derecha, y seleccionar “Editar” o “Ver en la libreta de contactos”. Eliminar el contacto: desde la agenda del teléfono, seleccionar “Eliminar” y confirmar la acción. Al regresar a WhatsApp, el contacto habrá desaparecido de la lista de chats (si no existía conversación previa), o figurará únicamente con el número de teléfono en el historial ya existente.

En la versión para iPhone, el proceso es similar:

Ingresar a WhatsApp y seleccionar la pestaña “Chats”. Presionar el ícono de crear un nuevo chat en la esquina superior derecha. Buscar el contacto y pulsar sobre él para acceder a la ventana del chat. Tocar el nombre del contacto en la parte superior del chat, lo que abrirá su perfil. Pulsar “Editar” en la pestaña de información del contacto y, finalmente, seleccionar “Eliminar contacto” para borrarlo de la agenda y de WhatsApp simultáneamente.

Las conversaciones previas con contactos eliminados de WhatsApp permanecen en el historial y deben borrarse manualmente para mayor privacidad. (Foto: Imagen ilustrativa)

Cómo borrar completamente un contacto para que nunca vuelva a aparecer

La eliminación de un contacto solo se completa cuando se borra tanto de WhatsApp como de la agenda del teléfono. Hay que tener en cuenta que, aunque se logre eliminar el contacto, las conversaciones previas con esa persona seguirán visibles en el historial de chats de WhatsApp. Estas pueden eliminarse manualmente accediendo a la conversación y seleccionando la opción de “Eliminar chat”.

Además, si el número sigue apareciendo en WhatsApp tras realizar los pasos anteriores, puede deberse a dos motivos: la lista de contactos de la app no ha sido actualizada, o el contacto no se eliminó efectivamente de la agenda telefónica.

Para forzar la actualización, se debe presionar el ícono de los tres puntos en la pestaña de contactos de WhatsApp y seleccionar “Actualizar”. Así, la sincronización se completa y los contactos borrados dejan de aparecer.

Realizar una copia de seguridad de los mensajes en WhatsApp es fundamental antes de eliminar contactos para evitar la pérdida de información importante. (Silas Stein/dpa)

Qué hacer antes de borrar contactos: copia de seguridad de mensajes

Antes de eliminar cualquier contacto, es recomendable respaldar las conversaciones importantes. WhatsApp ofrece varias opciones de copia de seguridad, tanto de forma manual como automática a través de Google Drive para Android o iCloud para iPhone.

Aplicaciones especializadas como MobileTrans permiten realizar copias de todo el historial de mensajes en cuestión de minutos y transferirlos entre dispositivos, incluso entre diferentes sistemas operativos.

Hacer una copia de seguridad previene la pérdida de datos relevantes, sobre todo cuando esas conversaciones contienen información valiosa o pruebas de transacciones.