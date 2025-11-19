Battlefield 6 ofrecerá una prueba gratuita por una semana: estas son las fechas confirmadas

10/10/2025 Battlefield 6 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EA

Battlefield Studios anunció que Battlefield 6 estará disponible de manera gratuita durante una semana completa, permitiendo que cualquier usuario pueda probar el juego sin costo del 25 de noviembre al 2 de diciembre. La prueba incluirá acceso a modos y mapas seleccionados, una oportunidad que llega junto con el lanzamiento de la nueva actualización de temporada conocida como Resistencia de California.

La compañía confirmó que la prueba permitirá jugar cinco modos multijugador y recorrer tres mapas, con el objetivo de mostrar el ritmo de combate, las mecánicas renovadas y la experiencia bélica que caracteriza a la saga. Esta estrategia busca atraer nuevos jugadores antes de la llegada de los próximos eventos y del avance hacia la fase final de la Temporada 1.

La actualización Resistencia de California ya está disponible y presenta el mapa Eastwood, un barrio ubicado en el sur de California que ahora se convierte en zona de combate. Este escenario mezcla zonas residenciales, campos de golf y calles tranquilas que pasan a ser puntos de enfrentamientos intensos. Además del nuevo mapa, la actualización corrige múltiples fallos y optimiza el rendimiento en todas las plataformas.

Battlefield 6 estará disponible de manera gratuita durante una semana tras lanzarse nueva actualización. (Foto: Battlefield Studios)

Uno de los añadidos más destacados es Sabotaje, un modo de ritmo acelerado en el que los equipos deben destruir la mayor cantidad de objetivos posibles antes de que termine la ronda. Este modo estará disponible por tiempo limitado en distintos mapas, incluidos Eastwood y Blackwell Fields, ambos parte del contenido de la Temporada 1.

En paralelo, Battlefield REDSEC, la experiencia gratuita dentro del ecosistema Battlefield, también suma nuevo contenido. El modo Eliminación recibe una misión adicional y el mapa Fort Lyndon incorpora nuevos contenedores de información para quienes participan en el modo Battle Royale. Con estos cambios, REDSEC sigue ampliando su catálogo sin costo y mantiene activa a su comunidad.

Para quienes disfrutan del modo creativo, la actualización transforma completamente el apartado Portal, convirtiéndolo en un verdadero sandbox que permite diseñar experiencias personalizadas con mayor libertad. Ahora, los creadores pueden modificar elementos del entorno, crear reglas propias y experimentar con herramientas más flexibles para producir modos únicos.

El objetivo de brindar de manera gratuita Battlefield 6 es captar nuevos jugadores.

La temporada también incorpora un evento limitado, disponible tanto en Battlefield 6 como en REDSEC. Este evento trae un camino de recompensas adicional que puede completarse en simultáneo con el Pase de Batalla de la Temporada 1, ofreciendo incentivos extra para quienes participen durante estas semanas.

La hoja de ruta confirma que la fase final de la Temporada 1 comenzará el 9 de diciembre, con el evento Ofensiva Invernal. Durante este período, se introducirán contenidos temáticos, desafíos especiales y recompensas vinculadas a fin de año.

Además de las novedades jugables, el estudio recordó los pilares narrativos y técnicos del título. Battlefield 6 está ambientado en el año 2027, en un contexto de tensiones globales y el ascenso de una corporación militar privada llamada PAX ARMATA. El sistema de combate kinestésico permite mayor movilidad y tácticas avanzadas como arrastrar a compañeros caídos o fijar armas a superficies para mejorar la precisión.

Battlefield 6 está ambientado en el año 2027. (Foto: Electronic Arts)

El juego también recupera el clásico sistema de clases: Asalto, Reconocimiento, Apoyo e Ingeniería, cada una con herramientas especializadas para definir el rol del jugador en el campo de batalla. A esto se suma un sistema de destrucción mejorado que permite alterar el mapa en tiempo real, generando rutas nuevas o derribando estructuras para obtener ventaja estratégica.

Battlefield 6 llegará con un amplio catálogo de modos competitivos, incluyendo Conquista, Irrupción, Asalto, Duelo por equipos, Dominación y el nuevo modo Escalada, que enfrenta a dos equipos por el control de puntos clave. Los mapas abarcarán escenarios globales como Egipto, Gibraltar y Nueva York, todos diseñados con zonas de combate diferenciadas.

Con la prueba gratuita a la vuelta de la esquina, Battlefield Studios busca dar un impulso a la comunidad y mostrar la amplitud de la propuesta antes del cierre de la primera temporada. Esta semana de acceso libre se perfila como una oportunidad clave para que nuevos jugadores descubran el título y se sumen al desarrollo de su ecosistema multijugador.