La Fórmula 1 llega a Fortnite: estas son las nuevas skins inspiradas en todas las escuderías

Para acceder a la colaboración, basta con ingresar a la tienda de objetos del juego. Hay artículos exclusivos como atuendos, alas delta, picos y más

Los atuendos y artículos están inspirados en los equipos actuales de F1. (Instagram: fortnite / f1)

Fortnite y la Fórmula 1 anuncian una colaboración que llevará toda la emoción de las carreras al popular videojuego de Epic Games.

A partir del jueves 20 de noviembre, antes del Gran Premio de Las Vegas 2025, los jugadores podrán acceder al Conjunto cosmético de equipo de F1, que incluye atuendos, alas delta y picos personalizados con la imagen de los diez equipos de Fórmula 1.

Estos artículos están inspirados en los equipos actuales y, además, los usuarios podrán obtener un accesorio mochilero exclusivo de la Fórmula 1, así como un gesto especial para celebrar las Victorias Magistrales con estilo.

Los jugadores también pueden acceder
Los jugadores también pueden acceder a un nuevo gesto. (Fortnite / F1)

Esta innovación permite a los fanáticos de los videojuegos y de las carreras combinar sus pasiones en un entorno interactivo y dinámico.

Emily Prazer, directora comercial de la Fórmula 1, destacó: “Esta innovadora colaboración con Fortnite demuestra cómo la Fórmula 1 conecta con sus aficionados en nuevos escenarios. Buscamos constantemente formas creativas de acercar nuestro deporte a los seguidores y unirlo a sus intereses y pasiones”.

Qué trae la colaboración entre Fortnite y la F1

Esta colaboración trae al videojuego una selección de artículos exclusivos inspirados en los equipos oficiales de F1, como atuendos, alas delta y picos con los colores y logotipos de cada escudería.

Desde el 20 de noviembre, estas novedades estarán disponibles para todos los usuarios de Fortnite, justo a tiempo para el Gran Premio de Las Vegas 2025.

Los atuendos de la colaboración
Los atuendos de la colaboración están inspirados en los actuales equipos de la F1. (Fortnite)

Entre los elementos destacados se incluye también un accesorio mochilero con la marca de la Fórmula 1 y un gesto especial diseñado para festejar las victorias dentro del juego.

Gracias a estas incorporaciones, los fans tendrán la posibilidad de mostrar su afición y personalizar su experiencia en la isla con detalles auténticos del mundo de la F1.

Cómo acceder a la colaboración de Fortnite y F1

Para acceder a la colaboración entre Fortnite y Fórmula 1, basta con ingresar al juego a partir del 20 de noviembre de 2025.

Los artículos exclusivos, como los atuendos, alas delta, picos y accesorios inspirados en los equipos oficiales de la F1, estarán disponibles en la tienda de objetos de Fortnite.

Fortnite suele colaborar con cantantes,
Fortnite suele colaborar con cantantes, películas y series. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Solo debes buscar la sección correspondiente dentro de la tienda, seleccionar los artículos que desees y adquirirlos con paVos, la moneda virtual del juego.

No es necesario cumplir requisitos adicionales ni participar en eventos especiales para desbloquear estos contenidos.

Los jugadores pueden comprar el Conjunto cosmético de equipo de F1 y otros artículos relacionados de manera directa y disfrutar de esta experiencia única, personalizando a sus personajes con todo el espíritu y estilo de la Fórmula 1 desde el primer día de la colaboración.

Los Simpson llegan a Fortnite

La anticipada colaboración entre Fortnite y Los Simpson invita a los jugadores a vivir la experiencia de Springfield dentro del famoso Battle Royale. Lanzarse desde el autobús de batalla nunca fue tan divertido: ahora, la ciudad de Springfield se convierte en una isla de 80 jugadores repleta de acción, desafíos y sorpresas.

En esta colaboración, Springfield se
En esta colaboración, Springfield se convierte en el campo de batalla. (Fortnite, de Epic Games)

En este escenario especial, llueven gigantescas rosquillas y los clones multiplican el caos, pero puedes confiar en que Homero Simpson intentará mantener todo bajo control.

Además, en el modo Delulu, podrás encontrar armas inspiradas en Los Simpson y disfrutar de un mes repleto de chistes, artilugios únicos y cortos animados directamente relacionados con la familia amarilla.

El pase de batalla de Springfield añade aún más emoción: permite desbloquear atuendos prémium de personajes como Homero, Marge, Flanders, Palito Guiñitos y Banano de Springfield.

Como novedad, el pase incluye a Bananino, el primer compañero de Fortnite, exclusivo por tiempo limitado. Cada semana durante la temporada se estrenarán cortos animados de Los Simpson en Fortnite y Disney+, adelantando las locuras de cada desafío nuevo.

